Оленья кожа, 2019

«Оленья кожа» - абсурдистская комедия Квентина Дюпье. Фильм-участник 72 Каннского фестиваля 2019, впервые представленный на «Двухнедельнике режиссеров». Это уже седьмой полнометражный проект Дюпье и второй, принимающий участие в программе «Двухнедельник режиссеров». Главные роли сыграли Жан Дюжарден, известный зрителю по фильмам «Мне по кайфу!» и «Сердцеед», и Адель Энель, сыгравшая в картинах «Один король – одна франция» и «120 ударов в минуту». Сценарий к фильму написал сам режиссер.

Как и в одном из своих самых известных проектов «Шина», повествующем об ожившей покрышке-убийце, в «Оленьей коже» Дюпье фокусирует внимание зрителя на одной вещи. Через проблему «вещизма» режиссер показывает кризис мужчины средних лет, который соседствует с карикатурными и кровавыми сценами насилия. Сюжет фильма оригинален: главный герой Жорж покупает у старьевщика куртку из оленьей кожи, а в подарок получает старую камеру. С новыми вещами герой ощущает себя совершенно другим человеком: в незнакомой деревушке Жорж представляется местной официантке как режиссер, и вместе они начинают снимать фильм.