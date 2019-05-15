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Оленья кожа Оленья кожа
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Le daim / Deerskin

Оленья кожа, 2019

2019 / Франция
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Оленья кожа» - абсурдистская комедия Квентина Дюпье. Фильм-участник 72 Каннского фестиваля 2019, впервые представленный на «Двухнедельнике режиссеров». Это уже седьмой полнометражный проект Дюпье и второй, принимающий участие в программе «Двухнедельник режиссеров». Главные роли сыграли Жан Дюжарден, известный зрителю по фильмам «Мне по кайфу!» и «Сердцеед», и Адель Энель, сыгравшая в картинах «Один король – одна франция» и «120 ударов в минуту». Сценарий к фильму написал сам режиссер.

Как и в одном из своих самых известных проектов «Шина», повествующем об ожившей покрышке-убийце, в «Оленьей коже» Дюпье фокусирует внимание зрителя на одной вещи. Через проблему «вещизма» режиссер показывает кризис мужчины средних лет, который соседствует с карикатурными и кровавыми сценами насилия. Сюжет фильма оригинален: главный герой Жорж покупает у старьевщика куртку из оленьей кожи, а в подарок получает старую камеру. С новыми вещами герой ощущает себя совершенно другим человеком: в незнакомой деревушке Жорж представляется местной официантке как режиссер, и вместе они начинают снимать фильм.

- Изначально сценарий к фильму был написан на английском языке для некого американского актера. Однако, когда Дюпье увидел Жана Дюжардена в фильме «Артист», режиссер решил, что в его новой картине главную роль должен получить именно этот артист и переписал сценарий на французский специально под Дюжардена.

- В фильме присутствуют отсылки к «Криминальному чтиву».

Мужчина попадает под влияние своей новой куртки из оленьей кожи, которая заставляет его тратить накопленные деньги и совершать настоящие преступления.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 2 августа 2019
Премьера онлайн 7 ноября 2019
Премьера в мире 15 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Квентин Дюпьё
Квентин Дюпьё
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Адель Энель
Адель Энель
Альберт Дельпи
Альберт Дельпи
Мари Бюнель
Мари Бюнель
Все актеры и съемочная группа
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Оленья кожа смотреть онлайн

Оленья кожа
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Каннский фестиваль, как и вся французская культура, демонстративно противостоит глобальной американизации (на церемонии открытия звучала любая речь, кроме английской), и «Оленья кожа», сценарий которой первоначально был написан на английском языке для американского актера и лишь потом переписан по-французски под Жана Дюжардена, ставшего мировой знаменитостью после успеха «Артиста», — прекрасная альтернатива натужному зомби-хоррору Джима Джармуша, открывавшему…
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rafik.ivanov.85 4 августа 2019, 19:12
Фильм года !!!
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13 голосов
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15 мая 2019 15:09
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