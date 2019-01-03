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Клаустрофобы Клаустрофобы
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Escape Room

Клаустрофобы, 2019

2019 / США
8.2 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Шестеро незнакомцев попадают в квест
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шестеро незнакомцев получают приглашение от некой организации стать участниками квеста. Победителя ждет крупный денежный приз, поэтому все решают испытать свою удачу. Однако вскоре после начала становится ясно, что все они оказались там не по счастливой случайности, а задания несут в себе реальную угрозу для их жизней.

Режиссер картин «Демоны Деборы Логан» и «Астрал 4: Последний ключ» Адам Робител снял свой новый фильм «Клаустрофобы», сюжет которого основан на популярном в современности развлечении — квестов в реальности. В картине сыграли Дебора Энн Уолл из «Настоящей крови» и «Сорвиголовы» и Логан Миллер из «Ходячих мертвецов».

- Бюджет фильма составил 10 миллионов долларов.

- В фильме есть отсылка к фильму «Парень-каратист» 1984 года.

- В 2017 году в прокате был фильм с таким же оригинальным названием (Escape room) и схожим сюжетом, который в российской локализации назывался «Клаустрофобия».

Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре – их собственные жизни.

8.2 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 февраля 2019
Премьера онлайн 9 апреля 2019
Премьера в мире 3 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Адам Робител
Адам Робител
В ролях
Тайлер Лабин
Тайлер Лабин
Дебора Энн Уолл
Дебора Энн Уолл
Тейлор Расселл
Тейлор Расселл
Логан Миллер
Логан Миллер
Адам Робител
Адам Робител
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Клаустрофобы 5 постеров
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Клаустрофобы смотреть онлайн

Клаустрофобы
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Любите квесты? В последнее время это нехитрое развлечение (более-менее обеспеченные люди запираются на час в комнате, где им надо решать загадки) обросло немалым количеством поклонников. Идея скрестить популярный тренд и хоррор о выживании лежит где-то на поверхности, и «Клаустрофобы», не задумываясь, её подхватывают. А подумать, на самом деле, стоило. В оригинале фильм называется Escape Room — за последние пару лет на экраны вывалилось уже несколько одноименных ужастиков,…
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sozonov092 7 февраля 2019, 18:09
Это скорее не ужастик,а триллер. Если желаете страха,то это не сюда. Сюжет такой же скромный как и в среднем по жанру. Но за самим действом на экране… Читать дальше…
oleksa80 8 февраля 2019, 20:44
Много обещающий фильм, а по существу средний. Это далеко не ужасы, а триллер. Разочарована- думала, будет интересней.
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93 голоса
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Это происходит снова»: Вышел трейлер «Клаустрофобов 2: Лига выживших» Выжившим придется принять участие в смертельном турнире, главный приз в котором — жизнь.
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27 мая 2021 10:36
Релиз хоррор-триллера «Клаустрофобы 2» перенесен на лето Это на полгода раньше изначально запланированной даты.
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27 апреля 2021 15:09
Кассовые сборы США и Канады с 4 по 6 января: Аквамен стал настоящим королем DC Всего один новый широкий релиз не смог прервать царствование «Аквамена», вот уже третью неделю занимающего первое место.
Написать
7 января 2019 15:10
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