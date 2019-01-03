Клаустрофобы, 2019

Шестеро незнакомцев получают приглашение от некой организации стать участниками квеста. Победителя ждет крупный денежный приз, поэтому все решают испытать свою удачу. Однако вскоре после начала становится ясно, что все они оказались там не по счастливой случайности, а задания несут в себе реальную угрозу для их жизней.
Режиссер картин «Демоны Деборы Логан» и «Астрал 4: Последний ключ» Адам Робител снял свой новый фильм «Клаустрофобы», сюжет которого основан на популярном в современности развлечении — квестов в реальности. В картине сыграли Дебора Энн Уолл из «Настоящей крови» и «Сорвиголовы» и Логан Миллер из «Ходячих мертвецов».
- Бюджет фильма составил 10 миллионов долларов.
- В фильме есть отсылка к фильму «Парень-каратист» 1984 года.
- В 2017 году в прокате был фильм с таким же оригинальным названием (Escape room) и схожим сюжетом, который в российской локализации назывался «Клаустрофобия».
Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре – их собственные жизни.