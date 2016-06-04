Главной героине Екатерине Колесниковой давно за тридцать, и ей кажется, что на своем пути она в какой-то момент назад свернула не туда. Вместо карьеры модного дизайнера и европейских подиумов – бесперспективная работа на местной швейной фабрике. Вместо яркого успешного музыканта в мужьях – унылый финансовый инспектор, мечтающий о тихой семейной жизни и не поддерживающий амбиции супруги. Сомнения Кати усиливаются после встречи с бывшим поклонником – в прошлом хилым занудой, а ныне известным модным критиком Сержем Померанцевым. И в этот момент с героиней начинаются твориться настоящие чудеса: магическим образом она попадает в прошлое, где ей предстоит сделать самый важный выбор в своей жизни.
Женщина средних лет с тоской вспоминает свою молодость, когда у нее были огромные планы на жизнь. Теперь уже все пошло не так. И муж не тот, и карьера не задалась. Однако внезапно у нее появляется шанс вернуться на 20 лет назад, использует ли она его правильно?
|14 июля 2019
|Россия
|12+