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Если бы да кабы

Esli by da kaby 18+
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О фильме

Главной героине Екатерине Колесниковой давно за тридцать, и ей кажется, что на своем пути она в какой-то момент назад свернула не туда. Вместо карьеры модного дизайнера и европейских подиумов – бесперспективная работа на местной швейной фабрике.  Вместо яркого успешного музыканта в мужьях – унылый финансовый инспектор, мечтающий о тихой семейной жизни и не поддерживающий амбиции супруги. Сомнения Кати усиливаются после встречи с бывшим поклонником – в прошлом хилым занудой, а ныне известным модным критиком Сержем Померанцевым. И в этот момент с героиней начинаются твориться настоящие чудеса: магическим образом она попадает в прошлое, где ей предстоит сделать самый важный выбор в своей жизни.

  • Съемки проходили весной 2016 года в Киеве, родном городе режиссера картины Олега Туранского.
  • Сцены в химической лаборатории, где происходит перемещение главной героини во времени, снимали в Киевском политехническом институте, а локацию для молодежной ретро-вечеринки – на Трухановом острове.
  • Исполнители главных ролей Дмитрий Шаракоис и Анастасия Задорожная – выпускники ГИТИСа (РАТИ) 2006 года. Шаракоис заканчивал курс С. Голомазова, а Задорожная – мастерскую В. Теплякова и П. Хомского.

Женщина средних лет с тоской вспоминает свою молодость, когда у нее были огромные планы на жизнь. Теперь уже все пошло не так. И муж не тот, и карьера не задалась. Однако внезапно у нее появляется шанс вернуться на 20 лет назад, использует ли она его правильно?

Страна Украина
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 4 июня 2016
Дата выхода
14 июля 2019 Россия 12+
Производство Star Media UA (I), Star Media
Другие названия
Esli by da kaby, If Is a Big Word, Oleks ma vaid, Если бы да кабы
Режиссер
Олег Туранский
Олег Туранский
В ролях
Олеся Фаттахова
Олеся Фаттахова
Тимофей Каратаев
Тимофей Каратаев
Анна Кузина
Анна Кузина
Дмитрий Шаракоис
Дмитрий Шаракоис
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Если бы да кабы

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