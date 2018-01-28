Война Анны, 2018

«Война Анны» – смелый эксперимент лауреата Венецианского кинофестиваля Алексея Федорченко. Пронзительная история еврейской девочки, которая потеряла семью и несколько лет пряталась в камине немецкой комендатуры, в ожидании, когда деревню освободят от нацистов, не оставила равнодушными критиков и зрителей. Это другой взгляд на великую войну, которую пережила наша страна в 1941-1945 гг. Главную роль в фильме сыграла 6-летняя актриса Марта Козлова – за весь фильм она не произносит ни слова, но заставляет зрителя погрузиться в ее страшно замкнувшийся мир, где на каждом шагу таится опасность, а вокруг нет союзников.
- Фильм признан лучшим фильмом года на независимых премиях «Золотой Орел», «Ника» и «Белый Слон»
- Часть прибыли от проката отправится в Русфонд, в помощь тяжелобольным детям
Вся семья главной героини погибает во время массового расстрела. Сама она чудом остается в живых — мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Невероятно, но Анне удается не только выжить, но и сохранить в себе человека. Ей помогают в этом её собственные воспоминания о родителях, доме, а также друг, который спасает её от полного одиночества.