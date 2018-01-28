Война Анны, 2018

Наша рецензия

Не всякому режиссёру простят такую первую сцену: маленькая голая девочка выползает из полной убитых евреев земляной ямы. Конечно, никто бы не скривился на людях, но подумали бы: это удар ниже пояса, это он слезу выжимает. Да и трюизм — что нам шесть миллионов и двадцать шесть миллионов и вплоть до шестидесяти миллионов. Что нам катастрофы истории глазами маленького человека, все эти дни Иванов Денисовичей и годы Анны Франк — всё уже было, зачем? Но Федорченко обезоружит и…