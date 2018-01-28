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Война Анны Война Анны
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Anna's War

Война Анны, 2018

2018 / Россия
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Девочка переживает войну, прячась в камине
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Война Анны» –  смелый эксперимент лауреата Венецианского кинофестиваля Алексея Федорченко. Пронзительная история еврейской девочки, которая потеряла семью и несколько лет пряталась в камине немецкой комендатуры, в ожидании, когда деревню освободят от нацистов, не оставила равнодушными критиков и зрителей. Это другой взгляд на великую войну, которую пережила наша страна в 1941-1945 гг. Главную роль в фильме сыграла 6-летняя актриса Марта Козлова – за весь фильм она не произносит ни слова, но заставляет зрителя погрузиться в ее страшно замкнувшийся мир, где на каждом шагу таится опасность, а вокруг нет союзников.

- Фильм признан лучшим фильмом года на независимых премиях «Золотой Орел», «Ника» и «Белый Слон»

- Часть прибыли от проката отправится в Русфонд, в помощь тяжелобольным детям

Вся семья главной героини погибает во время массового расстрела. Сама она чудом остается в живых — мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Невероятно, но Анне удается не только выжить, но и сохранить в себе человека. Ей помогают в этом её собственные воспоминания о родителях, доме, а также друг, который спасает её от полного одиночества.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 9 мая 2019
Премьера в мире 28 января 2018
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Алексей Федорченко
Алексей Федорченко
В ролях
Марта Козлова
Марта Козлова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Война Анны 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Не всякому режиссёру простят такую первую сцену: маленькая голая девочка выползает из полной убитых евреев земляной ямы. Конечно, никто бы не скривился на людях, но подумали бы: это удар ниже пояса, это он слезу выжимает. Да и трюизм — что нам шесть миллионов и двадцать шесть миллионов и вплоть до шестидесяти миллионов. Что нам катастрофы истории глазами маленького человека, все эти дни Иванов Денисовичей и годы Анны Франк — всё уже было, зачем? Но Федорченко обезоружит и…
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Марина Чугаева 11 мая 2019, 16:31
Тяжёлый и честный фильм про войну. История жизни девочки 6 лет, чудом выжившей после еврейского расстрела. Атак и боёв нет. Слов мало. Глаза, слёзы,… Читать дальше…
Марина Чугаева 11 мая 2019, 16:37
фашисты расстреляли десятки людей, мать закрыла телом дочь, .... а ты спишь? нормально? не.... что-то с тобой не нормально....
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Войну Анны» вернут в российский прокат Это поможет фильму с выдвижением на «Оскар» от России.
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17 июня 2019 16:44
Фильм «Война Анны» выйдет в России в четырёхдневный прокат В кинотеатрах картину можно будет увидеть с 9 по 12 мая.
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10 апреля 2019 08:59
Фильм «Война Анны» стал победителем кинопремии «Ника» Картина выйдет в широкий российский прокат 9 мая.
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1 апреля 2019 12:05
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