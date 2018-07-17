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The Nightshifter / Morto Não Fala

Голоса с того света, 2018

2018 / Бразилия
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Главный герой слышит мертвецов, которые предупреждают его о грозящей опасности.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Один из режиссеров «Азбуки смерти 2» Деннисон Рамальо снял очередной в своей карьере фильм ужасов. В картине сыграли Дэниэл де Оливейра, известная по комедии «S.O.S. Женщины в море», Бьянка Компрату и Маркос Клигман.
Житель криминализированного бразильского города Истенио работает в морге в ночную смену и часто сталкивается с жертвами бандитских разборок. У него есть одна невероятная тайна – способность общаться со свежими трупами. То, что однажды Истенио услышит от мертвеца, раскроет ему секреты его собственной жизни и навлечет проклятие на всю его семью.

Премьера фильма состоялась во время юбилейного 20 фестиваля Première Brasil в Рио в ноябре 2018 года.

Критик Жоао Витор Фигейра видит картину «компетентным фильмом, способным продолжить традиции бразильских городских ужастиков».

Фильм затрагивает социальные, религиозные и государственные темы, актуальные для бразильского общества, включая состояние важного для стран учреждения - Юридического медицинского института.

Картина вдохновлена сказкой Марко де Кастро и фильмом Джорджа Ромеро «Рассвет мертвецов».

Фильм снимался в Порту-Алегри, несмотря на то что по сюжету действия картины происходят в Сан-Паулу.

Истенио работает по ночам в морге большого криминального города. Он постоянно видит тела жертв бандитских разборок в самых разных невообразимых состояниях. Другой бы на его месте отчаялся, но только не Истенио – мертвые разговаривают с ним. В прямом смысле. У мужчины оккультный дар с рождения, который он может использовать себе во благо – мертвецы доверяют ему свои секреты. Но однажды Истенио узнает нечто ужасное о своих близких…

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 августа 2019
Премьера в мире 17 июля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Деннисон Рамальо
Деннисон Рамальо
В ролях
Дэниэл де Оливейра
Дэниэл де Оливейра
Фабиула Нассименту
Фабиула Нассименту
Бьянка Компрату
Бьянка Компрату
Маркос Клигман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Голоса с того света 3 постера
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Голоса с того света
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Ночной Сан-Паулу заливает кровью: бригады «скорой» еле успевают забирать с улиц раненных и погибших. Ведут войну банды, месят друг друга болельщики, оползни разъедают город. Стенио (Даниэль де Оливейра) видит этот ужас каждую ночь и уже не удивляется: он работает в морге в ночную смену, и общество мертвецов ему привычнее, чем компания живых. Настолько, что с трупами Стенио разговаривает чаще, чем с собственной семьёй. Он может легко общаться с умершими, но с женой Одетой и…
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Луйсняк Григорян 17 августа 2019, 13:07
Это ужас... Ужасный ужас просто... Такого плохого и неинтересного фильма ужасов я давно не видела... Не понятно зачем сделали говорящих мертвецов какими-то мультяшными. Короче фильм плохой.
rafik.ivanov.85 20 августа 2019, 14:42
А мне фильм зашел , атмосферный , особенно понравились говорящие трупы , вкус и цвет у фильма есть опоеделенно .
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