Голоса с того света, 2018

Один из режиссеров «Азбуки смерти 2» Деннисон Рамальо снял очередной в своей карьере фильм ужасов. В картине сыграли Дэниэл де Оливейра, известная по комедии «S.O.S. Женщины в море», Бьянка Компрату и Маркос Клигман.

Житель криминализированного бразильского города Истенио работает в морге в ночную смену и часто сталкивается с жертвами бандитских разборок. У него есть одна невероятная тайна – способность общаться со свежими трупами. То, что однажды Истенио услышит от мертвеца, раскроет ему секреты его собственной жизни и навлечет проклятие на всю его семью.