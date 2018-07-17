Голоса с того света, 2018

Один из режиссеров «Азбуки смерти 2» Деннисон Рамальо снял очередной в своей карьере фильм ужасов. В картине сыграли Дэниэл де Оливейра, известная по комедии «S.O.S. Женщины в море», Бьянка Компрату и Маркос Клигман.
Житель криминализированного бразильского города Истенио работает в морге в ночную смену и часто сталкивается с жертвами бандитских разборок. У него есть одна невероятная тайна – способность общаться со свежими трупами. То, что однажды Истенио услышит от мертвеца, раскроет ему секреты его собственной жизни и навлечет проклятие на всю его семью.
Премьера фильма состоялась во время юбилейного 20 фестиваля Première Brasil в Рио в ноябре 2018 года.
Критик Жоао Витор Фигейра видит картину «компетентным фильмом, способным продолжить традиции бразильских городских ужастиков».
Фильм затрагивает социальные, религиозные и государственные темы, актуальные для бразильского общества, включая состояние важного для стран учреждения - Юридического медицинского института.
Картина вдохновлена сказкой Марко де Кастро и фильмом Джорджа Ромеро «Рассвет мертвецов».
Фильм снимался в Порту-Алегри, несмотря на то что по сюжету действия картины происходят в Сан-Паулу.
Истенио работает по ночам в морге большого криминального города. Он постоянно видит тела жертв бандитских разборок в самых разных невообразимых состояниях. Другой бы на его месте отчаялся, но только не Истенио – мертвые разговаривают с ним. В прямом смысле. У мужчины оккультный дар с рождения, который он может использовать себе во благо – мертвецы доверяют ему свои секреты. Но однажды Истенио узнает нечто ужасное о своих близких…