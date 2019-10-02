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Леонардо да Винчи. Неизведанные миры Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
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Io, Leonardo

Леонардо да Винчи. Неизведанные миры, 2019

2019 / Италия
6.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Живописное путешествие в таинственный мир великого гения.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лента представляет собой историко-драматическую реконструкцию жизни и творчества художника, скульптора, писателя, архитектора и ученого Леонардо да Винчи. Зрителя ждет красочное путешествие во времени и пространстве, позволяющее приоткрыть завесу тайны над внутренним миром итальянского гения.

  • Вдохновителем и идеологом проекта выступила Козетта Лагани, преподаватель университета в Болонье и генеральный директор итальянского телеканала Cinema d’Arte Sky. Ранее Лагини продюсировала картины «Музеи Ватикана 3D» (2014), «Флоренция и Галерея Уффици» (2015), «Караваджо, душа и кровь» (2018), а также «Микеланджело. Бесконечность» (2018).
  • Мировые кассовые сборы картины составили более миллиона долларов. Из них чуть менее 600 тысяч были собраны в Италии в первые четыре недели проката.
  • Съемки проходили во Франции, а также в Италии, включая тосканский регион, Милан и Рим.
  • Чтобы гарантировать максимально возможное соответствие главного персонажа личности Леонардо да Винчи, создатели фильма в качестве консультанта привлекли профессора истории искусств Пьетро К. Марани, президента Коллекционного агентства Винчиана замка Сфорцеско и члена Национальной комиссии по публикации произведений Леонардо да Винчи.

Самый ожидаемый арт-фильм года. Новый визуальный шедевр от создателей «Микеланджело. Бесконечность» и «Музеев Ватикана в 3D». «Я – Леонардо» – впечатляющий художественно-документальный проект, снятый в сверхвысоком разрешении 4K. Это уникальное путешествие в сознание Леонардо да Винчи, легенды мировой культуры, одного из самых удивительных гениев, каких знает история человечества, создателя «главной в мире картины» – «Моны Лизы». С помощью самых современных технологий в фильме воссоздаются великие произведения мастера. Российская премьера приурочена к 500-летию со смерти гения и пройдет в конце сентября 2019 – одновременно с мировой. Юбилей Леонардо да Винчи отмечается в этом году во всем мире.

6.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 3 октября 2019
Премьера онлайн 18 ноября 2019
Премьера в мире 2 октября 2019
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Хесус Гарсес Ламберт
Хесус Гарсес Ламберт
В ролях
Лука Арджентеро
Лука Арджентеро
Все актеры и съемочная группа
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Леонардо да Винчи. Неизведанные миры смотреть онлайн

Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
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за 1 рубль
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Наша рецензия
В прокат выходит фильм «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» от создателей таких нашумевших проектов, как «Микеланджело. Бесконечность» и «Караваджо. Душа и кровь». Кинематограф всегда был универсальным искусством, способным вмещать в себя все другие его виды и постоянно ломающим рамки. В последние годы уже никого не удивишь картиной, в которой Кейт Бланшетт в нескольких ролях декларирует известные манифесты или лентой о воде в формате 96 кадров в секунду.…
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Мария Романова 16 октября 2019, 10:53
Не понравился абсолютно. Когда шли, ожидали что в фильме будет больше фактов о жизни Леонардо, его больше раскроют как личность. В итоге получили… Читать дальше…
Mikhail Kokin 10 октября 2019, 23:54
Хороший, познавательный (документально-постановочный) фильм.
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18 голосов
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саундтрек фильма Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
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