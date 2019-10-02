Леонардо да Винчи. Неизведанные миры, 2019

Самый ожидаемый арт-фильм года. Новый визуальный шедевр от создателей «Микеланджело. Бесконечность» и «Музеев Ватикана в 3D». «Я – Леонардо» – впечатляющий художественно-документальный проект, снятый в сверхвысоком разрешении 4K. Это уникальное путешествие в сознание Леонардо да Винчи, легенды мировой культуры, одного из самых удивительных гениев, каких знает история человечества, создателя «главной в мире картины» – «Моны Лизы». С помощью самых современных технологий в фильме воссоздаются великие произведения мастера. Российская премьера приурочена к 500-летию со смерти гения и пройдет в конце сентября 2019 – одновременно с мировой. Юбилей Леонардо да Винчи отмечается в этом году во всем мире.