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Подкидыш, 2019

2019 / Россия
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Приключения маленькой девочки, потерявшейся в Москве.
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Ремейк популярного советского фильма «Подкидыш» снял режиссер Сергей Васильев (сериал «Морские дьяволы. Смерч»). В ролях можно увидеть таких знаменитых и матерых актеров, как Сергей Маковецкий и Инга Оболдина, а также молодых, но уже довольно знаменитых Юлию Топольницкую и Павла Баршака. Главная роль досталась начинающей актрисе Малике Лапшиной.

Сюжет современной версии «Подкидыша» не сильно отличается от оригинальной комедии 39-ого года. Девочка все также теряется в самом центре Москвы, однако теперь на дворе 21 век – и опасностей у малышки становится в разы больше. Но доверчивая и добрая Наташа одним своим отношением к миру может изменить окружающих ее людей.

-  Фильм является адаптированным ремейком одноименного фильма 1939 года

Фильм о приключениях потерявшейся девочки в Москве. Мир мегаполиса в начале двадцать первого века вовсе не добр и не безопасен, но пятилетняя Наташа так искренне и доверчиво относится к окружающим, что люди, встречаясь с ней, меняются к лучшему.

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 26 сентября 2019
Премьера в мире 26 сентября 2019
Возраст 6+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Сергей Васильев
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Рената Пиотровски
Рената Пиотровски
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Марат Абдрахимов
Марат Абдрахимов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Подкидыш 1 постер
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Маму Наташи срочно вызывают на работу, которую нельзя отложить даже в выходной день. Присматривать за девочкой оставляют старшего брата Юру, не обращающего на сестру никакого внимания. Предоставленная сама себе Наташа уходит гулять по Москве, надеясь найти приключения и покататься на лошадке. Ее детская наивность переворачивает судьбы случайных горожан, меняя их жизни к лучшему. Правда, родные не знают о прогулке и пускаются на поиски пропавшего ребенка, строя самые страшные…
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