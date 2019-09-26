Подкидыш, 2019

Ремейк популярного советского фильма «Подкидыш» снял режиссер Сергей Васильев (сериал «Морские дьяволы. Смерч»). В ролях можно увидеть таких знаменитых и матерых актеров, как Сергей Маковецкий и Инга Оболдина, а также молодых, но уже довольно знаменитых Юлию Топольницкую и Павла Баршака. Главная роль досталась начинающей актрисе Малике Лапшиной.

Сюжет современной версии «Подкидыша» не сильно отличается от оригинальной комедии 39-ого года. Девочка все также теряется в самом центре Москвы, однако теперь на дворе 21 век – и опасностей у малышки становится в разы больше. Но доверчивая и добрая Наташа одним своим отношением к миру может изменить окружающих ее людей.