Подкидыш, 2019

Ремейк популярного советского фильма «Подкидыш» снял режиссер Сергей Васильев (сериал «Морские дьяволы. Смерч»). В ролях можно увидеть таких знаменитых и матерых актеров, как Сергей Маковецкий и Инга Оболдина, а также молодых, но уже довольно знаменитых Юлию Топольницкую и Павла Баршака. Главная роль досталась начинающей актрисе Малике Лапшиной.
Сюжет современной версии «Подкидыша» не сильно отличается от оригинальной комедии 39-ого года. Девочка все также теряется в самом центре Москвы, однако теперь на дворе 21 век – и опасностей у малышки становится в разы больше. Но доверчивая и добрая Наташа одним своим отношением к миру может изменить окружающих ее людей.
- Фильм является адаптированным ремейком одноименного фильма 1939 года
Фильм о приключениях потерявшейся девочки в Москве. Мир мегаполиса в начале двадцать первого века вовсе не добр и не безопасен, но пятилетняя Наташа так искренне и доверчиво относится к окружающим, что люди, встречаясь с ней, меняются к лучшему.