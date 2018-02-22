Обитель тьмы, 2018

Режиссёром и сценаристом фильма «Обитель тьмы» выступил Майкл Дэвид Пейт, уже снявший в 2015 году фильм ужасов про зомби «Картофельный салат». В ролях: Нилам Фарук, известная нам по картине «Несмотря ни на что», Фарина Флеббе, Соня Герхардт и другие.

В нацистскую эпоху больных туберкулезом безжалостно убивали в рамках экспериментов на людях в санаториях Белица недалеко от Берлина. Там 25-летняя Ирина В. также стала жертвой эвтаназии в 1942 году. Говорят, что в настоящее время в этом месте происходят странные убийства и паранормальные явления.

В наши дни молодая видеоблоггерша Марни со своими друзьями собирается провести 24 часа в давно заброшенном Белице. Своим появлением молодые люди пробуждают духи погибших в лечебнице людей. Теперь мстительные призраки, озлобленные своей несчастной участью, собираются отыграться на молодежи.