Обитель тьмы, 2018

Режиссёром и сценаристом фильма «Обитель тьмы» выступил Майкл Дэвид Пейт, уже снявший в 2015 году фильм ужасов про зомби «Картофельный салат». В ролях: Нилам Фарук, известная нам по картине «Несмотря ни на что», Фарина Флеббе, Соня Герхардт и другие.
В нацистскую эпоху больных туберкулезом безжалостно убивали в рамках экспериментов на людях в санаториях Белица недалеко от Берлина. Там 25-летняя Ирина В. также стала жертвой эвтаназии в 1942 году. Говорят, что в настоящее время в этом месте происходят странные убийства и паранормальные явления.
В наши дни молодая видеоблоггерша Марни со своими друзьями собирается провести 24 часа в давно заброшенном Белице. Своим появлением молодые люди пробуждают духи погибших в лечебнице людей. Теперь мстительные призраки, озлобленные своей несчастной участью, собираются отыграться на молодежи.
Пять молодых блогеров проникают на территорию старой больницы, чтобы снять лучший ролик для своего канала. Казалось, что здание заброшено, но очень быстро они понимают, что не одни в этом страшном месте. Теперь им придется выяснить, на все ли они готовы пойти ради своей популярности.