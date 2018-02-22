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Обитель тьмы Обитель тьмы
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Heilstätten

Обитель тьмы, 2018

2018 / Германия
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Компания блогеров ради «лайков» отправляется в заброшенную больницу.
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Режиссёром и сценаристом фильма «Обитель тьмы» выступил Майкл Дэвид Пейт, уже снявший в 2015 году фильм ужасов про зомби «Картофельный салат». В ролях: Нилам Фарук, известная нам по картине «Несмотря ни на что», Фарина Флеббе, Соня Герхардт и другие.

В нацистскую эпоху больных туберкулезом безжалостно убивали в рамках экспериментов на людях в санаториях Белица недалеко от Берлина. Там 25-летняя Ирина В. также стала жертвой эвтаназии в 1942 году. Говорят, что в настоящее время в этом месте происходят странные убийства и паранормальные явления.

В наши дни молодая видеоблоггерша Марни со своими друзьями собирается провести 24 часа в давно заброшенном Белице. Своим появлением молодые люди пробуждают духи погибших в лечебнице людей. Теперь мстительные призраки, озлобленные своей несчастной участью, собираются отыграться на молодежи.

  • По сюжету действие фильма происходит в санатории в Белице, где снимался фильм «Лекарство от здоровья». Однако администрация Белица опасалась, что фильм может привлечь туристов ужасов, поэтому съемки проходили в заброшенном санатории Грабовзее близ города Ораниенбурга, который имел идеальный для замыслов создателей внешний вид.
  • В фильме упоминается Беате Шмидт, транс-женщина и серийная убийца, прозванная Розовым Гигантом. Урожденная Вольфганг Шмидт, она убила пятерых женщин из зависти к тому, что они уже были рождены женского пола.
  • Немецкий госпиталь Белиц-Хайльштеттен действительно славится убийствами и загадочными смертями, которые происходят в нем и в окрестностях: за двадцать лет там погибло как минимум пять человек.

Пять молодых блогеров проникают на территорию старой больницы, чтобы снять лучший ролик для своего канала. Казалось, что здание заброшено, но очень быстро они понимают, что не одни в этом страшном месте. Теперь им придется выяснить, на все ли они готовы пойти ради своей популярности.

5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 июля 2019
Премьера онлайн 25 ноября 2021
Премьера в мире 22 февраля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Майкл Дэвид Пэйт
Майкл Дэвид Пэйт
В ролях
Нилам Фарук
Нилам Фарук
Фарина Флеббе
Фарина Флеббе
Соня Герхардт
Соня Герхардт
Максин Казис
Максин Казис
Лиза-Мари Королл
Лиза-Мари Королл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Обитель тьмы 3 постера
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Обитель тьмы смотреть онлайн

Обитель тьмы
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Несколько молодых блогеров решают посоревноваться в смелости: они хотят провести ночь в заброшенном санатории, где во времена фашистов ставили эксперименты над больными туберкулёзом. Многие верят, что где-то в пустых комнатах скрываются призраки. Блогеры приносят с собой множество видеокамер и постоянно снимают себя. И вскоре они действительно сталкиваются с необъяснимыми явлениями. Удивить зрителя форматом «найденной плёнки» или screen life (когда действие происходит на экране…
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Кадры из фильма Все кадры
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