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Химера Химера
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Braid

Химера, 2018

2018 / США
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Обычное ограбление превращается в смертельный квест
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Причины посмотреть Факты О фильме

Петула и Тильда — художницы и авантюристки — мечтают провернуть большое ограбление. Их жертва — безумная хозяйка загадочного особняка, с которой они планируют сыграть по-крупному. Но схема «дочки-матери» дает сбой, когда девушки оказываются в ловушке из ужаса, галлюцинаций и кошмаров, в которые вплетены леденящие душу извращения старой хозяйки. Живым из этого квеста способен выйти далеко не каждый…

В картине актрисы и начинающего режиссера Митци Пейроне сыграли яркие молодые актрисы Мадлен Брюэр, известная по сериалам «Рассказ служанки» и «Оранжевый — хит сезона», и Сара Хэй из «Черного лебедя». А тех, кто помнит сериал «Десятое королевство» порадует появление на экране Скотта Коэна, исполнявшего роль Волка.

- Мировая премьера фильма состоится 22 апреля на фестивале Tribeca, организованный Робертом Де Ниро.

- Это первый независимый фильм, снятый за криптовалюту. Для сбора средств была использована платформа WeiFund.

- Автор сценария и режиссер – клипмейкер и  модная бруклинская модель Митци Пейроне. 

- «Химера» — полнометражный дебют Митци Пейроне.

- С английского языка название фильма Braid переводится как «коса» (имеется в виду элемент прически).

- В 2009 году в прокате уже был фильм с названием «Химера» от режиссера Винченцо Натали.

Чтобы провернуть ограбление, художницы-авантюристки Петула и Тильда затевают игру в «дочки-матери» с безумной хозяйкой таинственного особняка. Но скоро преступницы оказываются в зловещем лабиринте кошмаров, извращений и галлюцинаций, полном болезненных фантазий и садистских пыток.

Кто выйдет живым из этого смертельного квеста?

5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 10 января 2019
Премьера онлайн 9 декабря 2020
Премьера в мире 22 апреля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Митци Пейроне
Митци Пейроне
В ролях
Мадлен Брюэр
Мадлен Брюэр
Скотт Коэн
Скотт Коэн
Сара Хэй
Сара Хэй
Имоджен Уотерхаус
Имоджен Уотерхаус
Этель Фишер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Химера 4 постера
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Химера смотреть онлайн

Химера
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
holod90.90 17 января 2019, 00:41
Фильм полный отстой не советую никому смотреть Только зря потратите свое время и деньги
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