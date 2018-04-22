Химера, 2018

Петула и Тильда — художницы и авантюристки — мечтают провернуть большое ограбление. Их жертва — безумная хозяйка загадочного особняка, с которой они планируют сыграть по-крупному. Но схема «дочки-матери» дает сбой, когда девушки оказываются в ловушке из ужаса, галлюцинаций и кошмаров, в которые вплетены леденящие душу извращения старой хозяйки. Живым из этого квеста способен выйти далеко не каждый…

В картине актрисы и начинающего режиссера Митци Пейроне сыграли яркие молодые актрисы Мадлен Брюэр, известная по сериалам «Рассказ служанки» и «Оранжевый — хит сезона», и Сара Хэй из «Черного лебедя». А тех, кто помнит сериал «Десятое королевство» порадует появление на экране Скотта Коэна, исполнявшего роль Волка.