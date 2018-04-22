Химера, 2018

Петула и Тильда — художницы и авантюристки — мечтают провернуть большое ограбление. Их жертва — безумная хозяйка загадочного особняка, с которой они планируют сыграть по-крупному. Но схема «дочки-матери» дает сбой, когда девушки оказываются в ловушке из ужаса, галлюцинаций и кошмаров, в которые вплетены леденящие душу извращения старой хозяйки. Живым из этого квеста способен выйти далеко не каждый…
В картине актрисы и начинающего режиссера Митци Пейроне сыграли яркие молодые актрисы Мадлен Брюэр, известная по сериалам «Рассказ служанки» и «Оранжевый — хит сезона», и Сара Хэй из «Черного лебедя». А тех, кто помнит сериал «Десятое королевство» порадует появление на экране Скотта Коэна, исполнявшего роль Волка.
- Мировая премьера фильма состоится 22 апреля на фестивале Tribeca, организованный Робертом Де Ниро.
- Это первый независимый фильм, снятый за криптовалюту. Для сбора средств была использована платформа WeiFund.
- Автор сценария и режиссер – клипмейкер и модная бруклинская модель Митци Пейроне.
- «Химера» — полнометражный дебют Митци Пейроне.
- С английского языка название фильма Braid переводится как «коса» (имеется в виду элемент прически).
- В 2009 году в прокате уже был фильм с названием «Химера» от режиссера Винченцо Натали.
Чтобы провернуть ограбление, художницы-авантюристки Петула и Тильда затевают игру в «дочки-матери» с безумной хозяйкой таинственного особняка. Но скоро преступницы оказываются в зловещем лабиринте кошмаров, извращений и галлюцинаций, полном болезненных фантазий и садистских пыток.
Кто выйдет живым из этого смертельного квеста?