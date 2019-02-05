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Побег из джунглей Побег из джунглей
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Boonie Bears: Blast Into the Past

Побег из джунглей, 2019

2019 / Китай
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В очередной серии приключений о незадачливых медведях братья отправляются в древнюю пещеру. Здесь они видят бабочку необыкновенной красоты, которая переносит их в другой мир. Главные герои вместе с другом-дровосеком отправляются в первобытные джунгли, где на каждом шагу их подстерегает смертельная опасность. Они научатся выживать в диком лесу, найдут новых друзей, а затем попробуют вернуться в свое время.

  • Дословный перевод фильма – «Медведи Буни: Взрыв в прошлое».
  • Мультфильм основан на серии популярных анимационных лент, которые появились в Китае.
  • Эта картина является седьмой по счету в цикле о приключениях медведей Буни. Первая часть вышла в Китае в январе 2014 года.
  • Общая сумма кассовых сборов в мире превысила 108 миллионов долларов.
  • Режиссер Дин Лян уже давно работает над франшизой. В этот раз он трудился в паре с Линь Хуэйда, которая также занимается серией про медведей.
  • Продолжительность ленты чуть меньше полутора часов.
  • В России мультфильм посмотрели почти 125 тысяч зрителей, а общие сборы по итогам проката в кинотеатрах составили около 25 миллионов рублей.

Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Бриар и Брембл и их друг-дровосек Вик внезапно оказываются в настоящем доисторическом прошлом.
Чтобы вернуться назад им придется совершить большое путешествие во времени, пережить невероятные приключения: столкнуться с огромными хищными птицами, гигантскими черепахами и многочисленными неведомыми и опасными обитателями первобытных джунглей. Но главное - найти новых друзей и дорогу домой!

 

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 сентября 2019
Премьера онлайн 14 ноября 2019
Премьера в мире 5 февраля 2019
Возраст 6+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Линь Хуэйда
В ролях
Чжан Вэй
Чжан Бинцзюнь
Тань Сяо
Сун Цзуэр
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Побег из джунглей 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Брайер и Брамбл - самые известные медведи Поднебесной. Мультфильмы про косолапых братьев, а также про их товарища Лесоруба Вика, выходят в Китае с 2011 года. И не только в Китае. Истории про обитателей Сосновой Скалы знают почти в сотне стран планеты. В России они впервые появились четыре года назад и вот теперь возвращаются снова. Возвращаются не только на наши экраны, но еще и в суровое первобытное прошлое. По сюжету мультфильма лесная троица обнаружила у себя в пещере наскальную…
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idrisova.zalina86 22 сентября 2019, 11:35
Сказали что не загружается и отправили на другой мультфильм
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