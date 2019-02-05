Побег из джунглей, 2019

В очередной серии приключений о незадачливых медведях братья отправляются в древнюю пещеру. Здесь они видят бабочку необыкновенной красоты, которая переносит их в другой мир. Главные герои вместе с другом-дровосеком отправляются в первобытные джунгли, где на каждом шагу их подстерегает смертельная опасность. Они научатся выживать в диком лесу, найдут новых друзей, а затем попробуют вернуться в свое время.
Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Бриар и Брембл и их друг-дровосек Вик внезапно оказываются в настоящем доисторическом прошлом.
Чтобы вернуться назад им придется совершить большое путешествие во времени, пережить невероятные приключения: столкнуться с огромными хищными птицами, гигантскими черепахами и многочисленными неведомыми и опасными обитателями первобытных джунглей. Но главное - найти новых друзей и дорогу домой!