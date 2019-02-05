Побег из джунглей, 2019

Наша рецензия

Брайер и Брамбл - самые известные медведи Поднебесной. Мультфильмы про косолапых братьев, а также про их товарища Лесоруба Вика, выходят в Китае с 2011 года. И не только в Китае. Истории про обитателей Сосновой Скалы знают почти в сотне стран планеты. В России они впервые появились четыре года назад и вот теперь возвращаются снова. Возвращаются не только на наши экраны, но еще и в суровое первобытное прошлое. По сюжету мультфильма лесная троица обнаружила у себя в пещере наскальную…