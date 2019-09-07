Эверест, 2019

«Эверест» - новый мультфильм от студии DreamWorks, на которым работали американские и китайские специалисты. Режиссерами анимационного проекта стали Тодд Вилдерман («Сезон охоты 2») и Джилл Калтон («Сезон охоты»). Свои голоса анимационным героям подарили такие известные артисты, как Хлоя Беннет («Агенты Щ.И.Т.»), Сара Полсон («Американская история ужасов») и Эдди Иззард («Потерянное Рождество»).

Малыш йети сбегает из научной лаборатории и находит убежище в одном из небоскребов Шанхая. Там-то он и знакомится с любознательной и доброй девочкой Лу, которая сделает все возможное, чтобы вернуть нового друга домой – в заснеженные и такие далекие Гималаи. На пути к вершине Эвереста юных отважных путешественников ждет множество опасностей и потрясающих открытий.