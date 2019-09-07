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Эверест Эверест
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Everest / Abominable

Эверест, 2019

2019 / США
8.6 Оцените
111 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Захватывающее приключение юного йети и его новых друзей.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Эверест» - новый мультфильм от студии DreamWorks, на которым работали американские и китайские специалисты. Режиссерами анимационного проекта стали Тодд Вилдерман («Сезон охоты 2») и Джилл Калтон («Сезон охоты»). Свои голоса анимационным героям подарили такие известные артисты, как Хлоя Беннет («Агенты Щ.И.Т.»), Сара Полсон («Американская история ужасов») и Эдди Иззард («Потерянное Рождество»).

Малыш йети сбегает из научной лаборатории и находит убежище в одном из небоскребов Шанхая. Там-то он и знакомится с любознательной и доброй девочкой Лу, которая сделает все возможное, чтобы вернуть нового друга домой – в заснеженные и такие далекие Гималаи. На пути к вершине Эвереста юных отважных путешественников ждет множество опасностей и потрясающих открытий.

Слоган фильма: «Поверь в волшебство»

Сара Полсон, звезда сериала «Американская история ужасов», впервые в своей карьере озвучила анимационного героя

Первоначальное название мультфильма сменили с Everest на Abominable («Отвратительный»). Однако в российском прокате название менять не стали.

Продюсеры мультфильма Тим Джонсон и Сьюзанн Берги уже работали вместе над другим анимационным проектом – «Как приручить дракона»

Путешествие на самую высокую точку мира?
Что может быть круче! Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато её новый друг умеет смешить и творить чудеса.
Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой – на Эверест.

8.6 Оцените
111 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 3 октября 2019
Премьера онлайн 3 декабря 2019
Премьера в мире 7 сентября 2019
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Тодд Вилдерман
Тодд Вилдерман
В ролях
Хлоя Беннет
Хлоя Беннет
Альберт Цай
Альберт Цай
Сара Полсон
Сара Полсон
Эдди Иззард
Эдди Иззард
Все актеры и съемочная группа
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Эверест
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После потери отца школьница Лу отдалилась от родных. Девочка постоянно убегает из дома и занимает свои дни любой работой, пытаясь скопить денег и отправится в путешествие. Ночью она живет в самодельном убежище на крыше – единственном месте, где может по-настоящему укрыться от нескончаемого сочувствия близких и погрузиться в меланхоличное одиночество. Неожиданно это место перестает быть тайным. В один из вечеров Лу находит на крыше раненого малыша йети, который скрывается от крупной…
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1mari.demchenko1 16 октября 2019, 01:29
Ходили сегодня с детьми. Одному 8, а другому 4- сианс был на 21:30. и так, дети не разу и слова не обмолвили,, домой кагда? Им было интересно, а… Читать дальше…
kazanadm116 12 октября 2019, 14:55
Мультик очень интересный, добрый и захватывающий.
Скучать не будет времени. Очень понравился . Ребёнок в восторге!!!
Всем советую.
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15 февраля 2022 12:45
Итоги российского проката 2019 До конца года остались считанные дни, и окончательная информация по прокату за 2019-й появится в начале следующего года. Однако уже сейчас можно подвести определённые итоги проката и вывести основные тенденции российского кинорынка в 2019 году.  
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