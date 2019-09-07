Эверест, 2019

«Эверест» - новый мультфильм от студии DreamWorks, на которым работали американские и китайские специалисты. Режиссерами анимационного проекта стали Тодд Вилдерман («Сезон охоты 2») и Джилл Калтон («Сезон охоты»). Свои голоса анимационным героям подарили такие известные артисты, как Хлоя Беннет («Агенты Щ.И.Т.»), Сара Полсон («Американская история ужасов») и Эдди Иззард («Потерянное Рождество»).
Малыш йети сбегает из научной лаборатории и находит убежище в одном из небоскребов Шанхая. Там-то он и знакомится с любознательной и доброй девочкой Лу, которая сделает все возможное, чтобы вернуть нового друга домой – в заснеженные и такие далекие Гималаи. На пути к вершине Эвереста юных отважных путешественников ждет множество опасностей и потрясающих открытий.
Слоган фильма: «Поверь в волшебство»
Сара Полсон, звезда сериала «Американская история ужасов», впервые в своей карьере озвучила анимационного героя
Первоначальное название мультфильма сменили с Everest на Abominable («Отвратительный»). Однако в российском прокате название менять не стали.
Продюсеры мультфильма Тим Джонсон и Сьюзанн Берги уже работали вместе над другим анимационным проектом – «Как приручить дракона»
Путешествие на самую высокую точку мира?
Что может быть круче! Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато её новый друг умеет смешить и творить чудеса.
Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой – на Эверест.
Скучать не будет времени. Очень понравился . Ребёнок в восторге!!!
Всем советую.