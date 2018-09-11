Вита и Вирджиния, 2018

Чания Баттон сняла фильм по собственному сценарию. Главные роли в картине исполнили Элизабет Дебики («Агенты А.Н.К.Л.», «Великий Гетсби»), Джемма Артертон («Охотники на ведьм», «Принц Персии: пески времени»), Изабелла Росселлини («Одиссей», «Смерть ей к лицу») и Руперт Пенри-Джонс («Казанова», «Доводы рассудка»).
Фильм рассказывает историю одного из самых ярких, эпатажных и провокационных романов между двумя яркими литературными звездами - Витой Сэквилл-Уест и Вирджинией Вульф. Королевы света и модернизма 20х годов вдохновляли друг друга на творчество, но роман между ними изначально был обречен.
- Известно, что Вирджиния Вульф придерживалась свободных отношений в браке.
- Роман между Витой и Вирджинией начался, когда Вите было 30 лет. Разница в возрасте у писательниц составляет 10 лет
- Отношения Виты и Вирджинии продлились 5 лет. Насколько известно, это единственный полноценный роман с женщиной у Вульф.
- Литературный стиль Вирджинии Вулф близок к классическому "потоку сознания". Это модернистское направление в литературе претендует на непосредственное воспроизведение душевной жизни и переживаний автора.
- Романы Вирджинии издавались не только в Англии, но и в Америке, переведены на 50 языков, включая переводы таких писателей, как Хорхе Луис Борхес и Маргерит Юрсенар
История яркого и смелого романа между двумя замужними писательницами: Витой Сэквилл-Уэст и Вирджинией Вулф. «Королева» лондонского света 1920-х годов Вита притягивает «королеву» модернисткой литературы — Вирджинию, вдохновляя ее на создание знаменитого романа.