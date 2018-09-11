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Вита и Вирджиния Вита и Вирджиния
Киноафиша Фильмы Вита и Вирджиния
Vita and Virginia

Вита и Вирджиния, 2018

2018 / Великобритания / Ирландия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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История любви двух писательниц
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чания Баттон сняла фильм по собственному сценарию. Главные роли в картине исполнили Элизабет Дебики («Агенты А.Н.К.Л.», «Великий Гетсби»), Джемма Артертон («Охотники на ведьм», «Принц Персии: пески времени»), Изабелла Росселлини («Одиссей», «Смерть ей к лицу») и Руперт Пенри-Джонс («Казанова», «Доводы рассудка»).

Фильм рассказывает историю одного из самых ярких, эпатажных и провокационных романов между двумя яркими литературными звездами - Витой Сэквилл-Уест и Вирджинией Вульф. Королевы света и модернизма 20х годов вдохновляли друг друга на творчество, но роман между ними изначально был обречен. 

- Известно, что Вирджиния Вульф придерживалась свободных отношений в браке. 

- Роман между Витой и Вирджинией начался, когда Вите было 30 лет. Разница в возрасте у писательниц составляет 10 лет

- Отношения Виты и Вирджинии продлились 5 лет. Насколько известно, это единственный полноценный роман с женщиной у Вульф.

- Литературный стиль Вирджинии Вулф близок к классическому "потоку сознания". Это модернистское направление в литературе претендует на непосредственное воспроизведение душевной жизни и переживаний автора. 

- Романы Вирджинии издавались не только в Англии, но и в Америке, переведены на 50 языков, включая переводы таких писателей, как Хорхе Луис Борхес и Маргерит Юрсенар

История яркого и смелого романа между двумя замужними писательницами: Витой Сэквилл-Уэст и Вирджинией Вулф. «Королева» лондонского света 1920-х годов Вита притягивает «королеву» модернисткой литературы — Вирджинию, вдохновляя ее на создание знаменитого романа.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 июня 2019
Премьера онлайн 13 сентября 2019
Премьера в мире 11 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Чания Баттон
Чания Баттон
В ролях
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Руперт Пенри-Джонс
Руперт Пенри-Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Биографические мелодрамы Биографические мелодрамы
Постер фильма Вита и Вирджиния 3 постера
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Вита и Вирджиния смотреть онлайн

Вита и Вирджиния
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Вита Сэквилл-Уэст (Джемма Артертон), аристократка и писательница, ведет образ жизни, который большинству ее современников кажется вызывающим. Она состоит в браке с дипломатом Гарольдом Никольсоном (Руперт Пенри-Джонс), но при этом регулярно крутит романы с женщинами. Последний закончился тем, что Вита, переодевшись мужчиной, сбежала с любовницей за границу, и лишь давление консервативной матери (Изабелла Росселлини), угрожавшей отобрать у дочери детей, помогло вернуть ее домой. Гарольд, по…
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