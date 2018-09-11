Вита и Вирджиния, 2018

Чания Баттон сняла фильм по собственному сценарию. Главные роли в картине исполнили Элизабет Дебики («Агенты А.Н.К.Л.», «Великий Гетсби»), Джемма Артертон («Охотники на ведьм», «Принц Персии: пески времени»), Изабелла Росселлини («Одиссей», «Смерть ей к лицу») и Руперт Пенри-Джонс («Казанова», «Доводы рассудка»).

Фильм рассказывает историю одного из самых ярких, эпатажных и провокационных романов между двумя яркими литературными звездами - Витой Сэквилл-Уест и Вирджинией Вульф. Королевы света и модернизма 20х годов вдохновляли друг друга на творчество, но роман между ними изначально был обречен.