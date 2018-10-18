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Нуреев. Белый ворон Нуреев. Белый ворон
Киноафиша Фильмы Нуреев. Белый ворон
The White Crow

Нуреев. Белый ворон, 2018

2018 / Великобритания / Франция
8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Драма Рэйфа Файнса о побеге Рудольфа Нуреева из СССР
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Белый ворон» из названия – прозвище, которое получил Рудольф Нуреев в детстве. Джули Кавана, автор биографии, оказавшейся в основе картины, смогла увлечь своей историей актёра Рэйфа Файнса. Уже неоднократно попробовавший себя в режиссуре, Файнс согласился почитать первый черновик книги и признаётся, что мощная харизма Нуреева захлестнула его.

«Этот юноша был вечно голоден, причем не только до танца, но и до самообучения, до изучения искусства, чтобы приправить им свою технику. Его сила покорила меня», - говорит режиссёр. Файнс никогда не считал себя любителем балета, а Нуреев для него всегда был кем-то вроде персонажа из греческих мифов.

В итоге Файнс поставил картину, в которой попробовал рассказать о талантливом танцоре, которому слишком тесно в рамках страны. 23-летний Нуреев впервые прибывает на Запад в 1961 году, когда Кировский театр из Ленинграда отправляется на гастроли в Париж. Проникаясь воздухом свободы, Нуреев вспоминает своё детство в начале 1940-х и свои первые шаги в труппе престижного театра.

Финансировала картину компания BBC, вложившая 15 млн долларов в проект.

- В основу сценария фильма легла книга Джулии Кавана «Рудольф Нуреев: Биография»

- Сам Рэйф Файнс сыграл роль преподавателя Нуреева в Ленинградской балетной школе Александра Ивановича Пушкина

- Нуреева сыграл дебютант, украинский танцор Олег Ивенко

Картина, съемки которой проходили, в частности, в Санкт-Петербурге и Париже, рассказывает о биографии легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева – от его детских лет в Уфе и до момента гастролей Кировского театра во Франции, когда Нуреев решил просить убежища на Западе.

8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 20 апреля 2019
Премьера в мире 18 октября 2018
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
В ролях
Рудольф Нуреев
Рудольф Нуреев
Луис Хофманн
Луис Хофманн
Адель Экзаркопулос
Адель Экзаркопулос
Сергей Полунин
Сергей Полунин
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Все актеры и съемочная группа
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Практически параллельно в мировом прокате появилось два фильма на схожие темы — и, как ни крути, их невозможно подсознательно не сравнивать. Первый — документальный фильм под названием «Нуреев: его сцена весь мир» — в широкий российский прокат не выходил. Второй же после точечного показа в рамках московского кинофестиваля 20 апреля появился в российских кинотеатрах. Знаменитый режиссёр Рэйф…
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ggajdukova 21 апреля 2019, 16:55
Получила огромное эстетическое удовольствие от фильма. Прекрасная музыка, прекрасные актёры, сложная личность главного героя. Очень рекомендую к просмотру.
Lyubov Bukatova 14 мая 2019, 22:54
Огромное спасибо за фильм, сегодня я посмотрела почти одна в пустом зале, обидно за соотечественников, возможно вы не прочли кинороман татарского… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
ММКФ-2019: «Видок», «Нуреев» и унылый «Капкан» Денис Виленкин приступил к просмотру кино на Московском кинофестивале.
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18 апреля 2019 18:55
Фильм Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон» выйдет в российский прокат Картина вошла в пакет The Walt Disney Company.
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28 февраля 2019 13:06
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