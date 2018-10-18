Нуреев. Белый ворон, 2018

«Белый ворон» из названия – прозвище, которое получил Рудольф Нуреев в детстве. Джули Кавана, автор биографии, оказавшейся в основе картины, смогла увлечь своей историей актёра Рэйфа Файнса. Уже неоднократно попробовавший себя в режиссуре, Файнс согласился почитать первый черновик книги и признаётся, что мощная харизма Нуреева захлестнула его.



«Этот юноша был вечно голоден, причем не только до танца, но и до самообучения, до изучения искусства, чтобы приправить им свою технику. Его сила покорила меня», - говорит режиссёр. Файнс никогда не считал себя любителем балета, а Нуреев для него всегда был кем-то вроде персонажа из греческих мифов.



В итоге Файнс поставил картину, в которой попробовал рассказать о талантливом танцоре, которому слишком тесно в рамках страны. 23-летний Нуреев впервые прибывает на Запад в 1961 году, когда Кировский театр из Ленинграда отправляется на гастроли в Париж. Проникаясь воздухом свободы, Нуреев вспоминает своё детство в начале 1940-х и свои первые шаги в труппе престижного театра.



Финансировала картину компания BBC, вложившая 15 млн долларов в проект.