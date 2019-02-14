Отрыв, 2018

Тигран Саакян решил дебютировать в качестве режиссера с серьезной полнометражной лентой в жанре триллера о том, каким кошмаром может обернуться желание оторваться на полную катушку. Главные роли в фильме исполнили молодые русские актеры Ирина Антоненко («Золотая клетка», «Эластико»), Денис Косяков («Женщины против мужчин», «Остров»), Ингрид Олеринская («Лондонград», «Неадекватные люди»), Андрей Назимов («Елки новые», «Розыгрыш») и дебютант Михаил Филиппов.

История, в общем-то, знакомая любому из зрителей. Молодые люди всерьез озадачены идеей встретить Новый год особенно ярко и оригинально, так, чтобы запомнить новогоднюю ночь надолго. В принципе, им это удается. Впятером они придумывают гениальный план - встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Естественно, законно туда их никто не пустит, а значит - нужно пробраться тайком в старый фуникулер и забраться на гору. Что могло пойти не так? Ребята не учли, что фуникулер действительно старый, и в определенный момент он просто зависает над пропастью, оставляя друзей бороться уже не за веселье, а за жизнь с бездонной пропастью снизу, холодом рядом и людьми вокруг. Одно удалось как и было задумано - эту ночь они никогда не забудут.