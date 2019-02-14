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Отрыв, 2018

2018 / Россия
4.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Группа друзей застревает в старом фуникулере в новогоднюю ночь
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Тигран Саакян решил дебютировать в качестве режиссера с серьезной полнометражной лентой в жанре триллера о том, каким кошмаром может обернуться желание оторваться на полную катушку. Главные роли в фильме исполнили молодые русские актеры Ирина Антоненко («Золотая клетка», «Эластико»), Денис Косяков («Женщины против мужчин», «Остров»), Ингрид Олеринская («Лондонград», «Неадекватные люди»),  Андрей Назимов («Елки новые», «Розыгрыш») и дебютант Михаил Филиппов. 

История, в общем-то, знакомая любому из зрителей. Молодые люди всерьез озадачены идеей встретить Новый год особенно ярко и оригинально, так, чтобы запомнить новогоднюю ночь надолго. В принципе, им это удается. Впятером они придумывают гениальный план - встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Естественно, законно туда их никто не пустит, а значит - нужно пробраться тайком в старый фуникулер и забраться на гору. Что могло пойти не так? Ребята не учли, что фуникулер действительно старый, и в определенный момент он просто зависает над пропастью, оставляя друзей бороться уже не за веселье, а за жизнь с бездонной пропастью снизу, холодом рядом и людьми вокруг. Одно удалось как и было задумано - эту ночь они никогда не забудут.

- Денис Косяков не только сыграл главную роль, но и стал одним из сценаристов фильма

Компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы незабываемо встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Ребята уже предвкушают как под бой курантов и взрывы салютов, они весело съедут вниз. Но приключение оборачивается настоящим кошмаром, когда в самый разгар праздника, хлипкий вагончик застревает над пропастью.

4.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 февраля 2019
Премьера онлайн 3 декабря 2019
Премьера в мире 14 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Тигран Саакян
Тигран Саакян
В ролях
Ингрид Олеринская
Ингрид Олеринская
Денис Косяков
Денис Косяков
Ирина Антоненко
Ирина Антоненко
Андрей Назимов
Андрей Назимов
Михаил Филиппов
Михаил Филиппов
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Отрыв
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Александр Кот 14 февраля 2019, 08:49
Надо было показать до нг или в праздники , а точно 14.02.
Kamil J-Kam 20 февраля 2019, 00:12
-не грамотно снято, саундрэк вообше не подходит, ребята не адекватно ведут себя, словно не друзья а враги, но может это и хотел показать режиссер или… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Не прошли антиплагиат: 6 российских фильмов, сюжет которых скопирован с голливудских Авторы этих картин не потрудились написать собственный сценарий, а позаимствовали сюжеты у западных коллег.
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17 мая 2021 17:48
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