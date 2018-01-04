Исчезновение, 2018

Джеймс, Дональд и Томас работают смотрителями маяка. Немногословные и неприхотливые по своей природе, однажды трое мужчин находят на острове ящик золота и решают разделить между собой. Но они не подумали о тех, кто является истинными хозяевами этого клада. И теперь над островом нависла таинственная опасность, разгадать которую не в силах никто.

Британский фильм «Исчезновение» снял режиссер датского происхождения Кристоффер Нюхолм, в первую очередь известный по сериалу с Томом Харди «Табу». В главных ролях в его первой картине снялись в основном малоизвестные актеры, но главная роль досталась звезде «Законопослушного гражданина» и «Рок-н-рольщика» Джерарду Батлеру.