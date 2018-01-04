Исчезновение, 2018

Джеймс, Дональд и Томас работают смотрителями маяка. Немногословные и неприхотливые по своей природе, однажды трое мужчин находят на острове ящик золота и решают разделить между собой. Но они не подумали о тех, кто является истинными хозяевами этого клада. И теперь над островом нависла таинственная опасность, разгадать которую не в силах никто.
Британский фильм «Исчезновение» снял режиссер датского происхождения Кристоффер Нюхолм, в первую очередь известный по сериалу с Томом Харди «Табу». В главных ролях в его первой картине снялись в основном малоизвестные актеры, но главная роль досталась звезде «Законопослушного гражданина» и «Рок-н-рольщика» Джерарду Батлеру.
- Фильм «Исчезновение» основан на реальных событиях, которые случились уже около 120 лет назад в районе островов Фланнан. Тогда трое смотрителей маяка бесследно исчезли, и эта загадка до сих пор не имеет ответа.
- «Исчезновение» — это дебютный полнометражный фильм Кристоффера Нюхольма.
- На съемках фильма было задействовано четыре разных маяка, изображающих один.
- По большей части картина «Исчезновение» снималась в Шотландии.
Смотрители маяка Джеймс, Томас и Дональд были немногословными, крепкими и неприхотливыми ребятами. В один прекрасный день они нашли на острове клад – ящик золота, немного подумали и решили его поделить. Они забыли известную истину – у золота всегда найдутся владельцы, и это редко бывают тихие и застенчивые люди. А спустя несколько дней на острове не осталось никого… На основе реальных событий. Тайна, не разгаданная до сих пор.
Очень жаль даже того времени, что потратили на него дома.Это… Читать дальше…