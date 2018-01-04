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Исчезновение Исчезновение
Киноафиша Фильмы Исчезновение
The Vanishing

Исчезновение, 2018

2018 / Великобритания
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Смотрители маяка находят клад, который будет стоить им жизни
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джеймс, Дональд и Томас работают смотрителями маяка. Немногословные и неприхотливые по своей природе, однажды трое мужчин находят на острове ящик золота и решают разделить между собой. Но они не подумали о тех, кто является истинными хозяевами этого клада. И теперь над островом нависла таинственная опасность, разгадать которую не в силах никто.

Британский фильм «Исчезновение» снял режиссер датского происхождения Кристоффер Нюхолм, в первую очередь известный по сериалу с Томом Харди «Табу». В главных ролях в его первой картине снялись в основном малоизвестные актеры, но главная роль досталась звезде «Законопослушного гражданина» и «Рок-н-рольщика» Джерарду Батлеру.

- Фильм «Исчезновение» основан на реальных событиях, которые случились уже около 120 лет назад в районе островов Фланнан. Тогда трое смотрителей маяка бесследно исчезли, и эта загадка до сих пор не имеет ответа.

- «Исчезновение» — это дебютный полнометражный фильм Кристоффера Нюхольма.

- На съемках фильма было задействовано четыре разных маяка, изображающих один.

- По большей части картина «Исчезновение» снималась в Шотландии.

Смотрители маяка Джеймс, Томас и Дональд были немногословными, крепкими и неприхотливыми ребятами. В один прекрасный день они нашли на острове клад – ящик золота, немного подумали и решили его поделить. Они забыли известную истину – у золота всегда найдутся владельцы, и это редко бывают тихие и застенчивые люди. А спустя несколько дней на острове не осталось никого… На основе реальных событий. Тайна, не разгаданная до сих пор.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 февраля 2019
Премьера онлайн 6 мая 2019
Премьера в мире 4 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Кристоффер Нюхольм
Кристоффер Нюхольм
В ролях
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Питер Муллан
Питер Муллан
Оулавюр Дарри Оулафссон
Оулавюр Дарри Оулафссон
Гари Льюис
Гари Льюис
Сёрен Маллинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Исчезновение 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Исчезновение смотреть онлайн

Исчезновение
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Скажите, давно ли вы последний раз смотрели хороший фильм с Джерардом Батлером? Не очередной проходной боевичок, из категории «скачать с торрентов и посмотреть после тяжкого трудового дня», а добротный фильм, который нестыдно кому-то посоветовать? Возрадуйтесь, ибо этот день пришёл. Британский триллер «Исчезновение», в котором образец киномаскулинности сыграл одну из ролей, а заодно и спродюсировал, как раз из этой категории. «Исчезновение» берёт за…
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Максим Рубанов 4 марта 2019, 10:48
Собирались сходить на него, но оказалось, что есть уже в инете в нормальном качестве.
Очень жаль даже того времени, что потратили на него дома.Это… Читать дальше…
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13 голосов
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