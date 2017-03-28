Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Космическое приключение Космическое приключение
Киноафиша Фильмы Космическое приключение
Kun ta: Fan zhuan xing qiu

Космическое приключение, 2017

2017 / Китай
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Три маленьких героя. Тысячи коварных врагов. Одна большая победа
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм «Космическое приключение» снял китайский режиссер Ли Лиань, в копилке которого есть мультфильм «Бонта», являющийся первой частью этой анимационной картины.

«Космическое приключение» расскажет о буднях волшебной планеты Кеплер, которая находится на грани вымирания из-за людей. Трое друзей, среди которых уже знакомые по первому мультфильму персонажи, отправляются на сражение с землянами и роботами, а также исследуют вулканическое дно. Смогут ли отважные жители Кеплера спасти свой оазис?

- Мультфильм является продолжением анимации «Бонта» 2013 года.

Когда-то планета Кеплер процветала. Источником суперэнергии для планеты служил многовековой волшебный лес из деревьев Кар-Лало. Но после прихода землян лес был полностью уничтожен, а Кеплер обречен на вымирание. Чтобы возродить оазис и спасти свою землю, друзья Аксель, Джоно и Гага сражаются со злыми землянами и гигантскими роботами, пускаются в опасное путешествие на самое дно вулкана. Во что бы то ни стало они должны отыскать последнее семечко Кар-Лало, но времени уже почти не осталось.

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 июня 2019
Премьера онлайн 31 декабря 2017
Премьера в мире 28 марта 2017
Возраст 6+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ли Лиань
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Фильмы про роботов Фильмы про роботов
Постер мультфильма Космическое приключение 7 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
На закате эпохи галактических путешествий земляне обнаружили планету Кеплер. Растущий на планете волшебный лес из деревьев Кар-Лало оказался бесценным энергетическим ресурсом, способным двигать межзвездные корабли на любые расстояния. Жадность инопланетных гостей не знала предела. Земляне вырубили многовековые леса под корень, превратив процветающий мир в бесконечную пост-апокалиптическую пустыню. Штурман Кунта, пришедший в ужас от содеянного своими соотечественниками, ценой своей жизни спас…
Читать
Анастасия Гостева 19 июня 2019, 07:53
Мультик отличный. Детям очень понравилось.
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Приложение киноафиши