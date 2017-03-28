Космическое приключение, 2017

Мультфильм «Космическое приключение» снял китайский режиссер Ли Лиань, в копилке которого есть мультфильм «Бонта», являющийся первой частью этой анимационной картины.
«Космическое приключение» расскажет о буднях волшебной планеты Кеплер, которая находится на грани вымирания из-за людей. Трое друзей, среди которых уже знакомые по первому мультфильму персонажи, отправляются на сражение с землянами и роботами, а также исследуют вулканическое дно. Смогут ли отважные жители Кеплера спасти свой оазис?
- Мультфильм является продолжением анимации «Бонта» 2013 года.
Когда-то планета Кеплер процветала. Источником суперэнергии для планеты служил многовековой волшебный лес из деревьев Кар-Лало. Но после прихода землян лес был полностью уничтожен, а Кеплер обречен на вымирание. Чтобы возродить оазис и спасти свою землю, друзья Аксель, Джоно и Гага сражаются со злыми землянами и гигантскими роботами, пускаются в опасное путешествие на самое дно вулкана. Во что бы то ни стало они должны отыскать последнее семечко Кар-Лало, но времени уже почти не осталось.