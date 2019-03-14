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В метре друг от друга В метре друг от друга
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Five Feet Apart

В метре друг от друга, 2019

2019 / США
8.6 Оцените
192 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Влюбленные из-за генетической болезни не могут приближаться друг к другу
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Причины посмотреть Факты О фильме

Стелла и Уилл лежат в одной больнице. Оба они страдают от тяжелой болезни. Любая инфекция может стать смертельной для молодых людей, поэтому они должны держаться на расстоянии в паре метров друг от друга. Уилл не хочет лечиться, но Стелла уговаривает его следовать предписаниям врача. Вскоре они поймут, что для настоящей любви нет препятствий.

  • Эта лента является партнерской для благотворительной организации, которая оказывает поддержку семьям пациентов с кистозным фиброзом. При создании картины большое внимание уделяли точному изображению особенностей заболевания.
  • В фильме Стелла использует фиолетовые воздушные шары на дне рождения Уилла. Этот цвет является официальным у пациентов с кистозным фиброзом.
  • Практически все картины для ленты нарисовал художник из Нового Орлеана.
  • Роль Джули и ее ребенка на экране воплотили супруга и сын режиссера фильма.
  • Исполнители роли Уилла и По являются бывшими звездами канала Disney. Они вместе снимались в нескольких фильмах и сериалах.
  • Коул Спроус успел исполнить роль Уилла в перерыве между съемками 2 и 3 сезона сериала «Ривердэйл».
  • В трейлере присутствует эпизод, где главные герои стоят друг напротив друга и улыбаются. Эта сцена является альтернативным финалом, но не вошла в итоговый монтаж.

Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие – влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила…  

8.6 Оцените
192 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 1 мая 2019
Премьера онлайн 24 мая 2019
Премьера в мире 14 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джастин Бальдони
Джастин Бальдони
В ролях
Коул Спроус
Коул Спроус
Хейли Лу Ричардсон
Хейли Лу Ричардсон
Клэр Форлани
Клэр Форлани
Парминдер К. Награ
Парминдер К. Награ
Мойзес Ариас
Мойзес Ариас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В метре друг от друга 5 постеров
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В метре друг от друга
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Любовь сильнее смерти. Лучше сгореть, чем увянуть, лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. Carpe diem, и так далее. Мы знаем это, ещё не приступив к просмотру, мы знаем, чем кончится рассказ о двух тяжело больных подростках, рискнувших влюбиться друг в друга. От «Истории любви» к «Спеши любить», далее к «Виноваты звёзды» и ещё к нескольким слёзовыжимательным мелодрамам. Поэтому сюжет достаточно обрисовать в самых общих чертах.…
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Polina Medvedeva 2 мая 2019, 00:14
Просто шикарный фильм. Столько жизненных моментов,эмоций, переживаний. Удивилась,что на премьере было не много людей,НО...даже парни на задних рядах… Читать дальше…
userelena 1 мая 2019, 18:39
Если вы давненько не плакали ,то готовтесь)!Невозможный,красивый,сексуальный,талантливый,добрый ..Всегда жаль таких(((((
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саундтрек фильма В метре друг от друга
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2 апреля 2019 09:37
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