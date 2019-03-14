В метре друг от друга, 2019

Стелла и Уилл лежат в одной больнице. Оба они страдают от тяжелой болезни. Любая инфекция может стать смертельной для молодых людей, поэтому они должны держаться на расстоянии в паре метров друг от друга. Уилл не хочет лечиться, но Стелла уговаривает его следовать предписаниям врача. Вскоре они поймут, что для настоящей любви нет препятствий.
Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие – влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила…