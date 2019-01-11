К звездам, 2018

Режиссер фильма Джеймс Грей признавался в интервью журналу Empire, что ему пришлось пойти на компромисс со студией касаемо концовки фильма, чтобы проект получил зеленый свет, и даже с такой крупной звездой и инвестором, как Брэд Питт, они все еще годами боролись за право на создание фильма, столь дорогостоящего и с таким сложным сюжетом.

В одной из сцен Клиффорд Макбрайд говорит, что у него катаракта и он плохо видит. Катаракта – одна из предполагаемых проблем со здоровьем, связанных с воздействием солнечной радиации в течение длительного периода пребывания в космосе.

Наташа Лионн живет в том же здании, что и Джеймс Грей. Однажды они собрались по-соседски поужинать, когда фильм еще находился на стадии подготовки. Когда во время светской беседы Грей рассказал ей о сюжете фильма, над которым работал, она настояла на том, чтобы каким-либо образом поучаствовать в нем. В итоге это привело к тому, что Грей предложил ей короткую эпизодическую роль.

В Великобритании существует международный конгломерат Virgin Group, известный тем, что его компании занимаются буквально всем на свете. Несколько лет назад производственная группа Ad Astra связалась с ними и спросила, могут ли они использовать в фильме их логотип. Представитель компании согласился: «Мы подумали, что это действительно забавная концепция, и были очень рады принять участие». Благодаря этому Макбрайд летит на Луну на шаттле Virgin Atlantic.

Джеймс Грей описал картину как “гигантское месиво из фильмов «Апокалипсис сегодня» и «Космическая одиссея 2001 года» с маленьким Джозефом Конрадом по центру”.

В одной из сцен фильма можно увидеть Томми Ли Джонса в той же космической экипировке, что и в фильме Клинта Иствуда «Космические ковбои». Единственное отличие состоит в том, что два верхних погона были изменены с помощью компьютерной графики, чтобы соответствовать костюмам Space Comm в Ad Astra. Дональд Сазерленд и Лорен Дин из этого фильма также появляются в «К звездам».

Джеймс Грей сказал, что он сделал себе свой собственный плейлист, чтобы слушать его через наушники, пока снимался фильм. Среди многих треков в этом эклектичном плейлисте есть электронные дроны Элиан Радиг, ситарная музыка Рави Шанкара, сюита из «Пера Гюнта» Эдварда Грига, сюита «Планеты» Густава Холста, четвертая часть «Часовни Ротко» Мортона Фельдмана, музыка Кшиштофа Пендерецкого и передача электромагнитных волн из космоса, в том числе с планеты Юпитер. Грей также проигрывал некоторые из них на площадке, чтобы актеры и съемочная группа могли прочувствовать нужное настроение во время съемок.

Роль Джейми Кеннеди была вырезана из финальной версии, но он на долю секунды появился в последнем IMAX трейлере фильма.