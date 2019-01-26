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Холстон Холстон
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Halston

Холстон, 2019

2019 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Имя Роя Холстона сегодня мало кто помнит. Но в 60-70-х годах именно он задавал направление моде. Документальный фильм рассказывает подлинную историю простого парня из Айовы, который стремился воплотить в жизнь свои амбиции. Он смог добиться небывалого карьерного взлета, а его слово стало решающим в мире моды. Достигнув вершины успеха, он не смог удержаться на ней, и потерял все, что имел.

  • Съемки картины велись в Нью-Йорке, Париже, Лос-Анджелесе и Мэриленде.
  • В ленте используется большое количество документальных архивных кадров. Однако здесь присутствуют и интервью с людьми, которые знали гения моды. Например, со звездами, которых он одевал, а также с его родственниками.
  • Режиссер Фредерик Чен решил вплести в повествование выдуманного персонажа. Речь идет о сотруднице архивной компании, которая просматривает старые записи, и проводит собственное расследование, связанное с жизнью Холстона.
  • Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сэндэнс» в январе 2019 года.
  • Фредерик Чен специализируется на съемке документальных картин, в том числе об истории моды.
  • Рой Холстон скончался в 1999 году в возрасте 57-лет. К смерти привели осложнения на фоне заражения СПИДом.

Режиссер Фредерик Ченг («Диор и я») рассказывает историю жизни легендарного дизайнера Роя Холстона Фроуика — человека, который хотел «одеть всю Америку». Ченг искусно переплетает редкие архивные кадры и личные интервью с друзьями, семьей и коллегами Холстона, включая Лайзу Миннелли, Марису Беренсон, Эльзу Перетти и других.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 декабря 2019
Премьера в мире 26 января 2019
Возраст 18+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Фредерик Ченг
В ролях
Лайза Миннелли
Лайза Миннелли
Джоэл Шумахер
Джоэл Шумахер
Мариса Беренсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Холстон 2 постера
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саундтрек фильма Холстон
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