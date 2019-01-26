Холстон, 2019

Имя Роя Холстона сегодня мало кто помнит. Но в 60-70-х годах именно он задавал направление моде. Документальный фильм рассказывает подлинную историю простого парня из Айовы, который стремился воплотить в жизнь свои амбиции. Он смог добиться небывалого карьерного взлета, а его слово стало решающим в мире моды. Достигнув вершины успеха, он не смог удержаться на ней, и потерял все, что имел.
Режиссер Фредерик Ченг («Диор и я») рассказывает историю жизни легендарного дизайнера Роя Холстона Фроуика — человека, который хотел «одеть всю Америку». Ченг искусно переплетает редкие архивные кадры и личные интервью с друзьями, семьей и коллегами Холстона, включая Лайзу Миннелли, Марису Беренсон, Эльзу Перетти и других.