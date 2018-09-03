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Dragged Across Concrete

Закатать в асфальт, 2018

2018 / США
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Два бывших копа становятся частью криминального мира
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Режиссер С. Крэйг Заллер, снявший жестокий вестерн «Костяной тамагавк», представляет свою третью картину «Закатать в асфальт». В роли «плохих» копов выступили известные голливудские актеры: Мэл Гибсон и Винс Вон.

Главный герой фильма Генри, недавно освобожденный из тюрьмы, возвращается в свой родной город Булварк. У себя дома он застает свою мать с клиентом. Выгоняя мужчину и осуждая мать за проституцию, Генри воссоединяется со своим младшим братом Итаном.

Три недели спустя полицейские детективы Бретт Риджмэн и Энтони Лурасетти совершают обыск в доме Васкеса, известного торговца наркотиками. Риджмэн излишне грубо обращается с подозреваемым и вынуждает подругу Васкеса раскрыть вещмешок с деньгами и наркотиками. Хотя арест проходит успешно, за грубое обращение начальник полиции вынужден отстранить обоих детективов от работы на шесть недель без оплаты.

Семейные проблемы и отсутствие средств для выживания скоро побуждает детективов встать на криминальную тропу: они начинают готовить ограбление таинственного бизнесмена Лоренса Фогельмана. В то же время сам Фогельман планирует ограбление банка и для этого нанимает Генри и его подельника Печеньку. Неизбежное столкновение между героями приводит к кровавой перестрелке, лишь немногие из участников которой смогут выбраться из банка живыми.

1 февраля 2017 года С. Крэйг Залер подписал контракт на постановку фильма по написанному им сценарию. В качестве актеров в фильм были приглашены Мел Гибсон и Винс Вон. Основные съемки фильма начались 17 июля 2017 года в Ванкувере. Мировая премьера фильма состоялась на 75-м Венецианском международном кинофестивале 3 сентября 2018 года, а 22 марта 2019 года он был показан в кинотеатрах США.

Если внимательно посмотреть сцену ограбления, то можно увидеть, что управляющий банка на самом деле был кастрирован уже после ограбления, что намекает, что за грабителями стоял еще один человек.

Винс Вон, работавший с Мэлом Гибсоном над фильмом «По соображениям совести», показал ему сценарий этого фильма, а также рассказывал о его авторе и будущем режиссере С. Крэйге Залере и его видении. Гибсон откликнулся на материал и сразу же согласился сниматься.

В сцене, когда Генри Джонс и его брат якобы играют в видеоигры на PS4, их контроллеры выключены.

С. Крэйг Залер написал все песни к фильму и даже исполнил одну из них.

Сразу пятеро членов каста, Винс Вон, Дженнифер Карпентер, Дон Джонсон, Фред Меламед и Удо Кир, годом ранее уже работали с С. Крэйгом Залером: все они снялись в его предыдущем фильме «Драка в блоке 99».

Как и большинство проектов с участием Мела Гибсона, которые снимаются без поддержки крупной студии, фильм распространялся в Австралии его собственной компанией Icon Films.

Когда мы впервые видим машину для побега, это белый Chevrolet Tahoe. В следующей сцене он необъяснимым образом превращается в белый Dodge Durango, а затем снова становится Chevrolet.

Это первый фильм С. Крейга Захлера, получивший официальный рейтинг MPAA. Все его предыдущие проекты были выпущены без рейтинга.

После перестрелки герои переносят золото из багажника седана и забрасывают четыре мешка на заднее сиденье через дверь внедорожника. При этом ни кузов, ни задние колеса машины не двигаются, хотя золото очень тяжелое.

По словам многих участников производства, долгое время считалось, что фильм получит иметь широкий прокат в США. Однако, когда съемки завершились, прокатная компания Lionsgate потребовала от режиссера сократить финальный монтаж фильма до 130 минут, «более удобных для аудитории», что было встречено режиссером с большим пренебрежением. Памятуя о пункте на право окончательного монтажа в контракте Крэйга Залера, руководители компании пожали плечами и решили выпустить фильм ограниченным тиражом. В тот же день состоялся релиз картины в цифровом формате через Summit Entertainment, к которому добавились ранние проекты режиссера. Зато фильм сохранил авторский хронометраж – 159 минут.

В центре сюжета картины история двух полицейских. Один из них опытный ветеран, а второй его более молодой импульсивный напарник. После утечки в прессу видео с тем, как они силой выбивают показания из подозреваемого, их отстраняют от работы. Нуждаясь в деньгах и не имея другого выбора, два разочарованных отношением к себе бывших борца с преступностью опускаются в криминальный мир, чтобы получить то, что им положено по праву и отомстить виновным в своих бедах.

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 апреля 2019
Премьера онлайн 22 марта 2019
Премьера в мире 3 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
С. Крэйг Залер
С. Крэйг Залер
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Винс Вон
Винс Вон
Дженнифер Карпентер
Дженнифер Карпентер
Лори Холден
Лори Холден
Дон Джонсон
Дон Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Закатать в асфальт 5 постеров
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Двое американских полицейских караулят в засаде местного барыгу. В предрассветных сумерках они вломятся в его квартиру, предварительно слегка потоптавшись на его лице, немного надавят на его девушку и конфискуют товар. Вместо славы и повышения по службе копы получат по шапке от начальства — какой-то прохожий заснял на мобильник неправомерно жестокое обращение с задержанным. Выговор и шесть недель отстранения от службы обостряют проблемы героев. Шестидесятилетний Бретт Риджмен (Мэл…
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Evgeniy Val'kovskiy 21 марта 2019, 15:23
Очень мало сеансов, почему так мало?! и так поздно, в 5 часов есть в фаворите, но залах крохотный, 4 ряда, карл! придется ждать лицензии
Максим Рубанов 29 марта 2019, 20:27
Такого г-на давно не было
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15 голосов
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саундтрек фильма Закатать в асфальт
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