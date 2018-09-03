Закатать в асфальт, 2018

1 февраля 2017 года С. Крэйг Залер подписал контракт на постановку фильма по написанному им сценарию. В качестве актеров в фильм были приглашены Мел Гибсон и Винс Вон. Основные съемки фильма начались 17 июля 2017 года в Ванкувере. Мировая премьера фильма состоялась на 75-м Венецианском международном кинофестивале 3 сентября 2018 года, а 22 марта 2019 года он был показан в кинотеатрах США.

Если внимательно посмотреть сцену ограбления, то можно увидеть, что управляющий банка на самом деле был кастрирован уже после ограбления, что намекает, что за грабителями стоял еще один человек.

Винс Вон, работавший с Мэлом Гибсоном над фильмом «По соображениям совести», показал ему сценарий этого фильма, а также рассказывал о его авторе и будущем режиссере С. Крэйге Залере и его видении. Гибсон откликнулся на материал и сразу же согласился сниматься.

В сцене, когда Генри Джонс и его брат якобы играют в видеоигры на PS4, их контроллеры выключены.

С. Крэйг Залер написал все песни к фильму и даже исполнил одну из них.

Сразу пятеро членов каста, Винс Вон, Дженнифер Карпентер, Дон Джонсон, Фред Меламед и Удо Кир, годом ранее уже работали с С. Крэйгом Залером: все они снялись в его предыдущем фильме «Драка в блоке 99».

Как и большинство проектов с участием Мела Гибсона, которые снимаются без поддержки крупной студии, фильм распространялся в Австралии его собственной компанией Icon Films.

Когда мы впервые видим машину для побега, это белый Chevrolet Tahoe. В следующей сцене он необъяснимым образом превращается в белый Dodge Durango, а затем снова становится Chevrolet.

Это первый фильм С. Крейга Захлера, получивший официальный рейтинг MPAA. Все его предыдущие проекты были выпущены без рейтинга.

После перестрелки герои переносят золото из багажника седана и забрасывают четыре мешка на заднее сиденье через дверь внедорожника. При этом ни кузов, ни задние колеса машины не двигаются, хотя золото очень тяжелое.

По словам многих участников производства, долгое время считалось, что фильм получит иметь широкий прокат в США. Однако, когда съемки завершились, прокатная компания Lionsgate потребовала от режиссера сократить финальный монтаж фильма до 130 минут, «более удобных для аудитории», что было встречено режиссером с большим пренебрежением. Памятуя о пункте на право окончательного монтажа в контракте Крэйга Залера, руководители компании пожали плечами и решили выпустить фильм ограниченным тиражом. В тот же день состоялся релиз картины в цифровом формате через Summit Entertainment, к которому добавились ранние проекты режиссера. Зато фильм сохранил авторский хронометраж – 159 минут.