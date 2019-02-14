Пираньи Неаполя, 2019

Фильм «Пираньи Неаполя» рисует портрет Италии, какой мы не привыкли ее видеть. В центре сюжета шестеро молодых ребят, одержимых мечтами о богатстве и успехе. Они готовы пойти на все, чтобы завладеть Неаполем и стать его королями. За дорогой одеждой, крутыми скутерами и татуировками стоят убийства, оружие и наркотики. И они понимают, что только в перестрелках они могут показать свою власть.

Автор фильма «Цветок» и один из создателей популярного в Италии сериала «Гоморра» Клаудио Джованнези привез свой новый фильм «Пираньи Неаполя» на Берлинский кинофестиваль. В его картине главные роли сыграли непрофессиональные актеры, которых он нашел буквально на улице, что придает фильму реалистичности.