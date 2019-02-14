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Пираньи Неаполя Пираньи Неаполя
Киноафиша Фильмы Пираньи Неаполя
La paranza dei bambini / Piranhas

Пираньи Неаполя, 2019

2019 / Италия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Главные герои мечтают стать новыми королями преступного мира Неаполя
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Фильм «Пираньи Неаполя» рисует портрет Италии, какой мы не привыкли ее видеть. В центре сюжета шестеро молодых ребят, одержимых мечтами о богатстве и успехе. Они готовы пойти на все, чтобы завладеть Неаполем и стать его королями. За дорогой одеждой, крутыми скутерами и татуировками стоят убийства, оружие и наркотики. И они понимают, что только в перестрелках они могут показать свою власть.

Автор фильма «Цветок» и один из создателей популярного в Италии сериала «Гоморра» Клаудио Джованнези привез свой новый фильм «Пираньи Неаполя» на Берлинский кинофестиваль. В его картине главные роли сыграли непрофессиональные актеры, которых он нашел буквально на улице, что придает фильму реалистичности.

- Фильм «Пираньи Неаполя» – это экранизация бестселлера La Paranza dei Bambini известного итальянского писателя и журналиста Роберто Савьяно, автора романа «Гоморра» о неаполитанской мафии.

- Сегодня Савьяно вынужден жить под круглосуточной охраной Министерства внутренних дел Италии, потому что мафия вынесла ему смертный приговор.

- Фильм «Пираньи Неаполя» на Берлинском кинофестивале был удостоен приза «Серебряный медведь» за лучший сценарий.

 

Они еще очень молоды, но уже смертельно опасны, ведь только самые дерзкие могут стать новыми королями преступного мира Неаполя. Их легко заметить по дорогой одежде, татуировкам и холодному взгляду, когда они прорезают плотный поток машин на скутерах. Их дружба и честь проверяется в уличных перестрелках. Они живут на полную, но готовы убивать и умирать за свою мечту о власти, деньгах и любви…

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 апреля 2019
Премьера в мире 14 февраля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Клаудио Джованнези
Клаудио Джованнези
В ролях
Вивиана Апреа
Вивиана Апреа
Франческо Ди Наполи
Франческо Ди Наполи
Аньелло Арена
Аньелло Арена
Паскуале Маротта
Все актеры и съемочная группа
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Пираньи Неаполя смотреть онлайн

Пираньи Неаполя
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за 1 рубль
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Фраза о бессмертии мафии когда-то прозвучала в «Невероятных приключениях итальянцев в России». У Рязанова она была шуткой, но после «Пираний Неаполя» становится очевидным, что в реальности произносить ее можно и вполне серьезным тоном. Мафия не умирает, потому что постоянно питается свежей кровью. Чаще всего – кровью молодой. 15-летний Никола (Франческо Ди Наполи) живет в неаполитанском районе Санита - месте неблагополучном, но по-своему легендарном. Вместо…
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