Иван Царевич и Серый Волк 4, 2019

Новый мультфильм о приключениях Ивана Царевича, Серого Волка, Василисы и Царя-батюшки покажет зрителям, как любимые герои познакомятся с изнанкой музыкального бизнеса. Всё дело в том, что в Трисемнадцатом царстве проходит ежегодный конкурс песен, а нашим героям очень хочется, чтобы победил их друг, Кот-учёный. Его талант не вызывает сомнения – ведь Кот в исполнении Михаила Боярского замечательно поёт целыми днями на крышах. И, конечно, друзья не собираются отпускать своего претендента в опасное путешествие в одиночку – ведь доверия у них шоу-бизнес в Трисемнадцатом царстве не вызывает. Может, не зря? Время покажет.

Режиссёрами новой анимационной ленты стали Дарина Шмидт («Смешарики», «Барбоскины» и «Иван Царевич и Серый Волк 3») и Константин Феоктистов, работавший над четырьмя мультфильмами о трёх богатырях. За сценарий по-прежнему отвечает команда «Квартета И», Леонид Барац («День радио») и Сергей Петрейков («О чём говорят мужчины») – а значит, чувство юмора персонажам не изменит.

К уже знакомым героям в сиквеле присоединятся новые лица – павлин Паоло (победитель «Голоса 2») и очаровательная ведущая музыкального конкурса по имени Аделаида (актриса Равшана Куркова). Равшана рассказала будущим зрителям, что счастлива сотрудничать с такой популярной российской франшизой – и уточнила, что работать над мультфильмами всегда сложнее, но интереснее.

В целом, можно уверенно сказать, что зрителей ждёт захватывающее зрелище, много музыки – и масса первоклассных шуток, понятных как детям, так и взрослым.