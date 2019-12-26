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Иван Царевич и Серый Волк 4 Иван Царевич и Серый Волк 4
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Иван Царевич и Серый Волк 4, 2019

2019 / Россия
6.9 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Щас спою: любимые герои отправляются на ежегодный конкурс песен!
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Новый мультфильм о приключениях Ивана Царевича, Серого Волка, Василисы и Царя-батюшки покажет зрителям, как любимые герои познакомятся с изнанкой музыкального бизнеса. Всё дело в том, что в Трисемнадцатом царстве проходит ежегодный конкурс песен, а нашим героям очень хочется, чтобы победил их друг, Кот-учёный. Его талант не вызывает сомнения – ведь Кот в исполнении Михаила Боярского замечательно поёт целыми днями на крышах. И, конечно, друзья не собираются отпускать своего претендента в опасное путешествие в одиночку – ведь доверия у них шоу-бизнес в Трисемнадцатом царстве не вызывает. Может, не зря? Время покажет.

Режиссёрами новой анимационной ленты стали Дарина Шмидт («Смешарики», «Барбоскины» и  «Иван Царевич и Серый Волк 3») и Константин Феоктистов, работавший над четырьмя мультфильмами о трёх богатырях. За сценарий по-прежнему отвечает команда «Квартета И», Леонид Барац («День радио») и Сергей Петрейков («О чём говорят мужчины») – а значит, чувство юмора персонажам не изменит.

К уже знакомым героям в сиквеле присоединятся новые лица – павлин Паоло (победитель «Голоса 2») и очаровательная ведущая музыкального конкурса по имени Аделаида (актриса Равшана Куркова). Равшана рассказала будущим зрителям, что счастлива сотрудничать с такой популярной российской франшизой – и уточнила, что работать над мультфильмами всегда сложнее, но интереснее.

В целом, можно уверенно сказать, что зрителей ждёт захватывающее зрелище, много музыки – и масса первоклассных шуток, понятных как детям, так и взрослым.

Взрослые зрители заметят в «Иване Царевиче и Сером Волке 4» отсылки к культовым фильмам. Например, один из кадров явственно намекает, что во время просмотра аудитория вспомнит «Криминальное чтиво» от Тарантино.

Роль Аделаиды – это уже третья работа Равшаны Курковой в мультипликации. В мультфильме «Самолёты» от Disney актриса озвучила Ишани, а в «Унесённых призраками» Миядзаки её голосом говорила помощница Юбабы, Рин.

Третий анимационный фильм о приключениях Ивана Царевича и Серого Волка собрал в 2016 году в прокате больше 749 миллионов рублей, уступив только «Трём богатырям и Морскому царю» (802 миллиона рублей), снятым под руководством Константина Феоктистова. В кинотеатрах «Ивана Царевича 3» посмотрели 3 326 535 зрителей.

По словам продюсера Сергея Сельянова, в четвёртом мультфильме зрители увидят легко узнаваемые образы многих звёзд эстрады и реальных песенных конкурсов.

Никита Ефремов, озвучивший Ивана во всех мультфильмах франшизы – представитель старой актёрской династии, сын заслуженного артиста Михаила Ефремова и внук народного артиста Олега Ефремова. Кстати, «Иван Царевич и Серый Волк» – единственный мультипликационный проект, с которым согласился сотрудничать Никита.

Сценарий «Иван Царевич и Серый волк-4» снова написали участники  «Квартета И» – Леонид Барац и Сергей Петрейков, которые были авторами первой и третьей части франшизы

Первый мультфильм о приключениях Ивана и его верного помощника Серого Волка вышел в прокат 29 декабря 2011 года, и был встречен зрителями с большим интересом: за время проката его посмотрели 3 733 229 человек. Сборы превысили 787 млн рублей, что сделало мультфильм самым кассовым отечественным анимационным фильмом 2011 года.

В 2013 году вышло продолжение истории – «Иван царевич и Серый Волк – 2». Кассовые сборы мультфильма превысили 630 млн рублей.  Мультфильм был награжден премией «Золотой орел» как лучший анимационный фильм в 2015 году, а также XVIII премией «Блокбастер», учрежденной журналом «Кинобизнес сегодня», как самый кассовый российский анимационный фильм в 2014 году.

Зима в этом году в тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная. Прямо, как в прошлом году. И как в позапрошлом. Но, вот, пришла весна. Точнее – почти пришла. С вьюгой, морозами и снегом.  Как обычно. И совсем было загрустили наши герои – Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы вместе с почти-весной, не пришла новость - в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни.  В прошлом году там победил хомяк Жорж, а чей голос окажется круче на этот раз? Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Не один все же мультфильм прошли вместе, да и все равно он про книги забыл, орет, точнее поет целыми днями на крышах, как и положено коту в марте. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом. А то шоу-бизнес – настоящий серпентарий, и кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками и их стремлением стать звездой.

6.9 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 26 декабря 2019
Премьера в мире 26 декабря 2019
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Дарина Шмидт
Дарина Шмидт
Все актеры и съемочная группа
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Анимационная студия «Мельница» известна благодаря франшизе о трех богатырях. Приключения Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца поначалу выглядели очень свежо и радовали отличным рисованным визуальным стилем, погружая детей в мир русских былин и сказаний. Новизна быстро превратилась в конвейер. С 2004 года вышло 9 мультфильмов, а в следующем году нас ждет очередное продолжение, спин-офф о приключениях коня Юлия. Но не богатырями едиными. «Мельница» пытается…
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Оксана Евдокимова КикотьКрутько 1 января 2020, 18:37
Мультфильм, так себе. Раньше снимали лучше, не удачный, и скучный сюжет.
Вячеслав Орлов 5 января 2020, 10:15
Хороший мульт. Душевный. Я бы ещё раз посмотрел.
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