Собаки не носят штанов, 2019

Эта латвийско-финская драма вызвала массу противоречивых отзывов. Все потому, что в основу фильма легли садомазохистские отношения, благодаря которым герой обретает вновь любовь и смысл жизни. Главный герой Юха – отличный кардиохирург, примерный отец и муж, потерявший жену. Он не может примириться с ее смертью, утратив смысл жизни, он живет будто механически, и даже любимая дочь не может помочь ему пережить это горе. Все меняется, когда в его жизни появляется женщина – Мона. Она любит доминировать над мужчинами в постели, и благодаря новым ощущениям, пережитым с ней, Юха выходит из своего кокона оцепенения и начинает снова радоваться жизни.