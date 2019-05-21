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Собаки не носят штанов Собаки не носят штанов
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Koirat eivät käytä housuja / Dogs Don't Wear Pants

Собаки не носят штанов, 2019

2019 / Финляндия / Латвия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эта латвийско-финская драма вызвала массу противоречивых отзывов. Все потому, что в основу фильма легли садомазохистские отношения, благодаря которым герой обретает вновь любовь и смысл жизни. Главный герой Юха – отличный кардиохирург, примерный отец и муж, потерявший жену. Он не может примириться с ее смертью, утратив смысл жизни, он живет будто механически, и даже любимая дочь не может помочь ему пережить это горе. Все меняется, когда в его жизни появляется женщина – Мона. Она любит доминировать над мужчинами в постели, и благодаря новым ощущениям, пережитым с ней, Юха выходит из своего кокона оцепенения и начинает снова радоваться жизни. 

  • Рейтинг фильма по версии пользователей IMDb: 6,9 
  • Когда режиссеру фильма Юкке-Пекке Валькеапяя рассказали, что в кинотеатрах Испании зрители еще в начале фильма возмущались и уходили из зала, он посмеялся и сказал: «Чего же они ушли так рано, дальше будет еще хуже»;
  • У режиссера во время съемок в роли консультанта была настоящая доминатрикс с 20-летним опытом, которая показала ему реальные сессии со своими клиентами; 
  • Сам режиссер Юкка-Пекка Валькеапяя снялся в роли одного из клиентов Моны. 

Юха потерял жену в результате несчастного случая. Проходят годы, но он все еще не способен общаться с людьми. Однако встреча с доминатрикс Моной меняет все. Она ведет их обоих по дикому и безумному пути БДСМ к эмоциональному просветлению.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 декабря 2019
Премьера онлайн 20 марта 2020
Премьера в мире 21 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик HHG
Режиссер
Юкка-Пекка Валькеапяя
В ролях
Криста Косонен
Криста Косонен
Пекка Странг
Яни Воланен
Яни Воланен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Собаки не носят штанов 3 постера
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Собаки не носят штанов смотреть онлайн

Собаки не носят штанов
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25 сентября 2020 15:56
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