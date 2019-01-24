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После свадьбы После свадьбы
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After The Wedding

После свадьбы, 2019

2019 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Драму «После свадьбы» снял американский режиссер Барт Фрейндлих, известный по работе над сериалами «Блудливая Калифорния» и «Моцарт в джунглях». В главных ролях снялись популярные голливудские актрисы: Мишель Уильямс и Джулианна Мур (которая также является супругой режиссера). Помимо них в картине можно увидеть Билли Крудапа, Эбби Куин, Уилла Чейза и многих других.

Сюжет фильма расскажет о двух женщинах, которых сталкивает необычное жизненное обстоятельство.  Одна из них – добрая и наивная Изабель всю свою жизнь помогает другим людям. Но внезапно жизнь сводит ее с Терезой, которая хочет помочь ей в ее деле. Но все осложняется, когда Изабель встречает Оскара, мужа Терезы…

- Премьера состоялась на Кинофестивале в Санденсе.

- Ремейк фильма Сюзанны Бир «После свадьбы», номинированного на премию «Оскар-2017» как лучшая лента года на иностранном языке.

- Вместо Мишель Уильямс в картине должна была играть Диана Крюгер.

- Джулианна Мур и Билли Крудап, которые играют мужа и жену в этом фильме, также сыграли вместе в фильме «Доверься мужчине» (2005), в котором они играют друзей.

- Фильмы «После свадьбы» (2019) и «Доверься мужчине» (2005) снял режиссер Барт Фрейндлих, который женат на Джулианне Мур.

Изабель посвятила свою жизнь помощи другим. Она узнает, что женщина, возглавляющая многомиллионную корпорацию, готова пожертвовать ей огромную сумму. Их встреча в Нью-Йорке проходит успешно, но все меняется, когда Изабель случайно встречает её мужа. Она еще не знает, что кто-то начал игру чужими судьбами, в которой правда окажется опаснее лжи…

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 26 сентября 2019
Премьера онлайн 12 ноября 2019
Премьера в мире 24 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Барт Фрейндлих
Барт Фрейндлих
В ролях
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Билли Крудап
Билли Крудап
Эбби Куинн
Эбби Куинн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма После свадьбы 4 постера
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После свадьбы смотреть онлайн

После свадьбы
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Изабель (Мишель Уильямс) работает в приюте для детей в Индии. Она узнаёт, что владелица многомиллионой корпорации Тереза (Джулианна Мур) хочет сделать большое пожертвование, которое бы решило все проблемы приюта на годы вперёд. Единственное условие – Тереза не хочет делать пожертвование вслепую и зовёт Изабель в Нью-Йорк на личную встречу. Изабель от этого явно не в восторге, но предложение слишком хорошее. «После свадьбы» – ремейк достаточно известного фильма датской…
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Olya Rohletsova 30 сентября 2019, 11:55
Блестящая актёрская игра, проживаешь всю сложную жизненную ситуацию вместе в актёрами. Рекомендую смотреть тем, кто любит хорошую драму.
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15 голосов
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