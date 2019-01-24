Драму «После свадьбы» снял американский режиссер Барт Фрейндлих, известный по работе над сериалами «Блудливая Калифорния» и «Моцарт в джунглях». В главных ролях снялись популярные голливудские актрисы: Мишель Уильямс и Джулианна Мур (которая также является супругой режиссера). Помимо них в картине можно увидеть Билли Крудапа, Эбби Куин, Уилла Чейза и многих других.
Сюжет фильма расскажет о двух женщинах, которых сталкивает необычное жизненное обстоятельство. Одна из них – добрая и наивная Изабель всю свою жизнь помогает другим людям. Но внезапно жизнь сводит ее с Терезой, которая хочет помочь ей в ее деле. Но все осложняется, когда Изабель встречает Оскара, мужа Терезы…
- Премьера состоялась на Кинофестивале в Санденсе.
- Ремейк фильма Сюзанны Бир «После свадьбы», номинированного на премию «Оскар-2017» как лучшая лента года на иностранном языке.
- Вместо Мишель Уильямс в картине должна была играть Диана Крюгер.
- Джулианна Мур и Билли Крудап, которые играют мужа и жену в этом фильме, также сыграли вместе в фильме «Доверься мужчине» (2005), в котором они играют друзей.
- Фильмы «После свадьбы» (2019) и «Доверься мужчине» (2005) снял режиссер Барт Фрейндлих, который женат на Джулианне Мур.
Изабель посвятила свою жизнь помощи другим. Она узнает, что женщина, возглавляющая многомиллионную корпорацию, готова пожертвовать ей огромную сумму. Их встреча в Нью-Йорке проходит успешно, но все меняется, когда Изабель случайно встречает её мужа. Она еще не знает, что кто-то начал игру чужими судьбами, в которой правда окажется опаснее лжи…