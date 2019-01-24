После свадьбы, 2019

Драму «После свадьбы» снял американский режиссер Барт Фрейндлих, известный по работе над сериалами «Блудливая Калифорния» и «Моцарт в джунглях». В главных ролях снялись популярные голливудские актрисы: Мишель Уильямс и Джулианна Мур (которая также является супругой режиссера). Помимо них в картине можно увидеть Билли Крудапа, Эбби Куин, Уилла Чейза и многих других.

Сюжет фильма расскажет о двух женщинах, которых сталкивает необычное жизненное обстоятельство. Одна из них – добрая и наивная Изабель всю свою жизнь помогает другим людям. Но внезапно жизнь сводит ее с Терезой, которая хочет помочь ей в ее деле. Но все осложняется, когда Изабель встречает Оскара, мужа Терезы…