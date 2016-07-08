Песнь дьявола, 2016

Ирландская независимая картина «Песнь дьявола» Лиама Гэвина старается выйти за рамки привычных и приевшихся фильмов ужасов с многочисленными скримерами и выпрыгиваниями, создавая «тягучую» и интригующую атмосферу фильма. Оккультизм и концепт дома с привидениями принимают новую глубину, заставляя зрителя смотреть на религиозные практики перфоманса и изучая травму матери, потерявшей ребёнка. Немногочисленный каст во главе со Стивом Орамом («Благие знамения», «Конец ***ного мира») и Кэтрин Уокер («Нортенгерское аббатство») позволяет окунуться в интимное и психологическое таинство, проверяющее героев на стойкость и решимость. Через особенности жанра и знакомые зрителю тропы Гэвин проводит зрителя через этически философские и религиозные аспекты прощения и мести, при этом помещая его в завораживающую и пугающую психоделическую обстановку.

Сюжет повествует об отчаянной матери, просящей оккультиста провести сложнейший обряд, который позволит ей соединиться с ангелом-хранителем и поговорить с убитым сыном. Чтобы действие совершилось, им придётся полгода провести в арендованном матерью особняке.