Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Песнь дьявола Песнь дьявола
Киноафиша Фильмы Песнь дьявола
A Dark Song

Песнь дьявола, 2016

2016 / Великобритания / Ирландия
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Ирландская независимая картина «Песнь дьявола» Лиама Гэвина старается выйти за рамки привычных и приевшихся фильмов ужасов с многочисленными скримерами и выпрыгиваниями, создавая «тягучую» и интригующую атмосферу фильма. Оккультизм и концепт дома с привидениями принимают новую глубину, заставляя зрителя смотреть на религиозные практики перфоманса и изучая травму матери, потерявшей ребёнка. Немногочисленный каст во главе со Стивом Орамом («Благие знамения», «Конец ***ного мира») и Кэтрин Уокер («Нортенгерское аббатство») позволяет окунуться в интимное и психологическое таинство, проверяющее героев на стойкость и решимость. Через особенности жанра и знакомые зрителю тропы Гэвин проводит зрителя через этически философские и религиозные аспекты прощения и мести, при этом помещая его в завораживающую и пугающую психоделическую обстановку.

Сюжет повествует об отчаянной матери, просящей оккультиста провести сложнейший обряд, который позволит ей соединиться с ангелом-хранителем и поговорить с убитым сыном. Чтобы действие совершилось, им придётся полгода провести в арендованном матерью особняке.

Съёмки фильма заняли всего 20 дней.

Ритуал, проводимый в фильме, -- ритуал мага Арбрамелина. Его проводили гностики (например, Алистер Кроули), и он был нацелен на получение знаний через разговор с ангелом-хранителем.

Дом, в котором разворачиваются большинство действий фильма, -- две локации. Особняк в сельской местности Ирландии был использован для уличных съёмок, а дом в пригороде Дублина – для съёмок интерьера.

Мать обращается к специалисту по оккультным ритуалам с особенной просьбой. Она хочет в последний раз поговорить с погибшим сыном. Для проведения обряда черной магии они отправляются в уединенный особняк, где ритуал идет совсем не так, как было запланировано, впуская в наш мир нечто очень древнее и страшное.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 августа 2019
Премьера онлайн 31 октября 2017
Премьера в мире 8 июля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Лайам Гэвин
Лайам Гэвин
В ролях
Стив Орам
Стив Орам
Катрин Уокер
Катрин Уокер
Сьюзен Лунейн
Сьюзен Лунейн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Песнь дьявола 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Песнь дьявола смотреть онлайн

Песнь дьявола
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
По-настоящему интересные хорроры, сделанные за копеечные бюджеты, до российского зрителя доходят с ужасающим запозданием. Большие студии занимаются однотипным доением жанра, пусть даже с впечатляющим мастерством: так можно сказать, например, про последние режиссерские и продюсерские проекты Джеймса Вана. А в это же время за пределами мейнстримных ужастиков находятся те, что могут впечатлить намного больше. Ирландская «Песнь дьявола» (в оригинале A Dark Song) – как раз из…
Читать
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши