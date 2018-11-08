По половому признаку, 2018

Мими Ледер, первая женщина, окончившая высшую школу Американского института киноискусства, снимает фильм про гендерное равенство. Лента основана на реальной истории Рут Бейдер Гинзбург. Середина двадцатого века, и даже в свободной Америке никто не может подумать о том, чтобы женщина занималась таким «не женским» делом, как работа в суде. Гинзбург пришлось пройти через многое, чтобы не просто защитить свои права заниматься тем, чем она считает нужным – а дать обществу понять, что такое право у нее вообще есть. В этом ей помогает единственный союзник – муж Мартин Гинзбург.

В картине задействованы такие актеры, как Арми Хаммер – исполнитель главной роли в нашумевшем фильме «Зови меня своим именем», Джастин Теру («Девушка в поезде), Стивен Рут («Немыслимое»). Саму Рут Гинзбург сыграет Фелисити Джонс, которая явно встала на путь, ведущий от легких мелодрам и комедий («Как сумасшедший») к более серьезным проектам.