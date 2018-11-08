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On the Basis of Sex

По половому признаку, 2018

2018 / США
7.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Фильм про борьбу Рут Гинзбург за право женщин работать в суде
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мими Ледер, первая женщина, окончившая высшую школу Американского института киноискусства, снимает фильм про гендерное равенство. Лента основана на реальной истории Рут Бейдер Гинзбург. Середина двадцатого века, и даже в свободной Америке никто не может подумать о том, чтобы женщина занималась таким «не женским» делом, как работа в суде. Гинзбург пришлось пройти через многое, чтобы не просто защитить свои права заниматься тем, чем она считает нужным – а дать обществу понять, что такое право у нее вообще есть. В этом ей помогает единственный союзник – муж Мартин Гинзбург.

В картине задействованы такие актеры, как Арми Хаммер – исполнитель главной роли в нашумевшем фильме «Зови меня своим именем», Джастин Теру («Девушка в поезде), Стивен Рут («Немыслимое»). Саму Рут Гинзбург сыграет Фелисити Джонс, которая явно встала на путь, ведущий от легких мелодрам и комедий («Как сумасшедший») к более серьезным проектам.

- Британке Фелисити Джонс пришлось специально для роли обучаться бруклинскому акценту.

- Фильм снят по оригинальному сценарию, написанному племянником Рут Гинзбург.

- Выход фильма приурочен к 25 годовщине работы Рут Гинзбург в Верховном суде США.

Верховный судья, жена, мать… В 60-70-е ХХ века одной из первых она начала борьбу за отмену гендерной дискриминации в Америке и добилась успеха. Она перевернула мир.
Основано на реальных событиях.

 

7.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 февраля 2019
Премьера онлайн 26 марта 2019
Премьера в мире 8 ноября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Мими Ледер
Мими Ледер
В ролях
Арми Хаммер
Арми Хаммер
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Джастин Теру
Джастин Теру
Кэйли Спэни
Кэйли Спэни
Стивен Рут
Стивен Рут
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма По половому признаку 6 постеров
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По половому признаку
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«Расскажите о себе. Кто вы и почему занимаете место, которое мог бы занять мужчина?» Так декан юридического факультета Гарвардского университета приветствует девятерых студенток, сумевших поступить на специальность, которая долгие годы считалась исключительно мужской. В числе этих счастливиц — Рут Бейдер Гинзбург (Фелисити Джонс), решительная девушка из Бруклина. В Гарварде на курс старше уже учится её муж Мартин (Арми Хаммер). Оба мечтают стать…
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Ольга Шнейдер 11 июля 2019, 17:06
Познавательный фильм о борьбе женщин за свои права в 60-70 годы, о правозащитнице Рут Гинзбург и ее весьма прогрессивном супруге Мартине. Арми Хаммер, безусловно, украсил данный фильм.
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Кадры из фильма Все кадры
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