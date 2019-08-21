Падение ангела, 2019

Разработкой сценария фильма «Падение ангела», продолжающего ленты «Падение Олимпа» и «Падение Лондона», занялись сценаристы Кэтрин Бенедикт и Крейтон Ротенбергер, которые были авторами двух предыдущих картин. В главной роли вновь появится Джерард Батлер («300 спартанцев», «Законопослушный гражданин»). Также в фильме снялся Морган Фриман («Побег из Шоушенка», «Семь»).

В сиквеле «Падение ангела» главной целью террористов станет сам агент секретной службы Майк Бэннинг в исполнении Джерарда Батлера. В прошлых частях он дважды успешно спас Президента, однако его жизнь вновь оказывается под угрозой. «Ангел» - это кодовое название самолёта, в котором летит глава государства, и если Бэннинг окажется в руках злодеев, то вместе с ним погибнет и Президент.