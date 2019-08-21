Падение ангела, 2019

Разработкой сценария фильма «Падение ангела», продолжающего ленты «Падение Олимпа» и «Падение Лондона», занялись сценаристы Кэтрин Бенедикт и Крейтон Ротенбергер, которые были авторами двух предыдущих картин. В главной роли вновь появится Джерард Батлер («300 спартанцев», «Законопослушный гражданин»). Также в фильме снялся Морган Фриман («Побег из Шоушенка», «Семь»).
В сиквеле «Падение ангела» главной целью террористов станет сам агент секретной службы Майк Бэннинг в исполнении Джерарда Батлера. В прошлых частях он дважды успешно спас Президента, однако его жизнь вновь оказывается под угрозой. «Ангел» - это кодовое название самолёта, в котором летит глава государства, и если Бэннинг окажется в руках злодеев, то вместе с ним погибнет и Президент.
- Аарон Экхарт, исполнивший роль Президента в картинах «Падение Олимпа» и «Падение Лондона» в сиквеле не вернётся
- Фильм «Падение Олимпа» в 2013 году заработал в прокате 160 миллионов долларов, а сиквел «Падение Лондона» принёс выручку в размере 200 миллионов долларов
- Сам Джерард Батлер также выступил в качестве одного из продюсеров фильма
На президента США совершено покушение, главный обвиняемый – верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.
Что бы не сполерить как многие умеют.
Даже если вы не смотрели предыдущие 2 части такие как "Подение Олимпа" и… Читать дальше…