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Падение ангела Падение ангела
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Angel Has Fallen

Падение ангела, 2019

2019 / США
7.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.4
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Агент секретной службы в исполнении Джерарда Батлера вновь должен спасти жизнь президента!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Разработкой сценария фильма «Падение ангела», продолжающего ленты «Падение Олимпа» и «Падение Лондона», занялись сценаристы Кэтрин Бенедикт и Крейтон Ротенбергер, которые были авторами двух предыдущих картин. В главной роли вновь появится Джерард Батлер («300 спартанцев», «Законопослушный гражданин»). Также в фильме снялся Морган Фриман («Побег из Шоушенка», «Семь»).

В сиквеле «Падение ангела» главной целью террористов станет сам агент секретной службы Майк Бэннинг в исполнении Джерарда Батлера. В прошлых частях он дважды успешно спас Президента, однако его жизнь вновь оказывается под угрозой. «Ангел» - это кодовое название самолёта, в котором летит глава государства, и если Бэннинг окажется в руках злодеев, то вместе с ним погибнет и Президент.

- Аарон Экхарт, исполнивший роль Президента в картинах «Падение Олимпа» и «Падение Лондона» в сиквеле не вернётся

- Фильм «Падение Олимпа» в 2013 году заработал в прокате 160 миллионов долларов, а сиквел «Падение Лондона» принёс выручку в размере 200 миллионов долларов

- Сам Джерард Батлер также выступил в качестве одного из продюсеров фильма 

На президента США совершено покушение, главный обвиняемый – верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.

7.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 22 августа 2019
Премьера онлайн 12 ноября 2019
Премьера в мире 21 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Рик Роман Во
Рик Роман Во
В ролях
Морган Фриман
Морган Фриман
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Джада Пинкетт Смит
Джада Пинкетт Смит
Пайпер Перабо
Пайпер Перабо
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Падение ангела 6 постеров
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Падение ангела смотреть онлайн

Падение ангела
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Жизнь видного службиста Майка (Джерард Батлер) налаживается: любимая жена (Пайпер Перабо), работа ― охрана не менее любимого президента (Морган Фриман) и малышка дочь. Вот-вот честного и трудолюбивого ангела-хранителя назначат главой секретной правительственной организации. Но героя уже давно мучают головные боли (виной иракское прошлое), а на главу государства прямо в канун назначения Майка на важный пост совершено спланированное нападение. В живых остается президент и сам Майк, проходящий по…
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Алексей Немченко 22 августа 2019, 19:25
Только что покинули зал.
Что бы не сполерить как многие умеют.
Даже если вы не смотрели предыдущие 2 части такие как "Подение Олимпа" и… Читать дальше…
nata-2708 23 августа 2019, 19:02
Хорошая игра!!!
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10 ноября 2020 11:51
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