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Сиротский Бруклин Сиротский Бруклин
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Motherless Brooklyn

Сиротский Бруклин, 2019

2019 / США
7.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Атмосферный фильм Эдварда Нортона с отличным актёрским составом
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фрэнк Минне – нелегальный частный детектив, который не гнушается мошенничества. Однажды он забирает из сиротского приюта четверых детей. Движет ли им благородный мотив, или просто нужны помощники – навсегда останется тайной, потому что опекуна бесконечно благодарных мальчиков однажды убивают. Лайонелл, один из них, берется расследовать дело о смерти Фрэнка. Его задача осложняется болезнью – юноша страдает синдромом Туретта.

  • В основу сюжета фильма легло одноименное литературное произведение, бестселлер Джонатана Летема.
  • Во время съемок киноленты произошел несчастный случай. Из-за возникшего пожара пострадало пять человек, одного из пожарных не удалось спастись.
  • Криминальная драма стала второй работой Эдварда Нортона в качестве режиссера после двадцатилетнего перерыва в кинематографической карьере.
  • Создатель фильма, троекратный номинант на «Оскар», самостоятельно исполнил роль Лайонелла. Эксперты отмечают, что он прекрасно вжился в эту роль.
  • Погибшего Фрэнка сыграл легендарный актер Брюс Уиллис.
  • Нортон был продюсером и соавтором сценария для «Сиротского Бруклина».
  • Синдром Туретта встречается у 3-5 человек из 10 тысяч.

Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решается начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, одержимого поставленной целью, чтобы распутать клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют баланс сил в самом Нью-Йорке. Расследование заводит его в джазовые клубы Гарлема, где рекой течет джин, опасные трущобы Бруклина и, наконец, позолоченные залы политической элиты мегаполиса. Он бросает вызов гангстерам, коррупции и самому опасному человеку в городе, чтобы очистить имя своего друга и спасти женщину, которая может спасти его самого.

7.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 декабря 2019
Премьера онлайн 14 января 2020
Премьера в мире 30 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Лесли Манн
Лесли Манн
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сиротский Бруклин 3 постера
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Лайонел Эссрог (Эдвард Нортон) работает в частном сыскном агентстве в Нью-Йорке 50-х. Но есть у героя одна особенность — он страдает от синдрома Туретта, что сильно осложняет его жизнь в обществе. После того, как во время очередного дела погибает наставник и друг Лайонела Фрэнк (Брюс Уиллис), ему приходится самому взяться за расследование. Как оказывается, ниточки ведут в высшие круги общества, которые затеяли передел всего города. Эдвард Нортон славится своим максимализмом. Даже во…
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poshehonec 7 декабря 2019, 07:28
Действительно, атмосферно, вполне себе небанально. Нортон сыграл отлично, Болдуин, тоже, хорош.
fdkl1987 15 декабря 2019, 07:25
Замечательный атмосферный и как мне показалось, исторически глубоко проработанный фильм. Фильм многоуровневый, можно просто плыть по сюжету и… Читать дальше…
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