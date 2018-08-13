Папа, сдохни, 2018

Фильм «Папа, сдохни» стал первым полнометражным проектом молодого режиссера Кирилла Соколова, который до этого специализировался лишь на коротком метре, и сына бывшего министра финансов Алексея Улюкаева Дмитрия. Несмотря на то, что фильм стал дебютом Соколова, ему удалось привлечь в проект популярных актеров: Виталия Хаева («Салют-7», «Место на земле»), Евгению Крегдже («Географ глобус пропил»), Александра Домогарова младшего («Елки») и др.

Молодой человек по имени Матвей встречается с дочерью полицейского Ольгой. Однажды она признается ему, что ее отец, Андрей Геннадьевич, неоднократно насиловал ее в юношеском возрасте. Чтобы отомстить за девушку, молодой человек решает убить ее отца, и вскоре заявляется к нему домой с молотком за спиной.

На входе в квартиру Матвей с удивлением обнаруживает, что кроме самого Андрея Геннадьевича там находится его жена и мать Ольги, Наташа. Будучи не в состоянии избавиться от них обоих, Матвей делает вид, что просто пришел навестить их, но во время застолья роняет молоток на пол, после чего отец возлюбленной вырубает его.

Через некоторое время молодой человек приходит в себя в ванной, будучи прикованным наручниками к трубе. Андрей Геннадьевич пытает его электродрелью и узнает мотивы парня, после чего, шокированный, оставляет его в покое и начинает собирать по квартире разбросанные во время их драки деньги.

Вскоре Матвей понимает, что стал жертвой интриг Ольги, задумавшей избавиться от отца. Но ради чего девушка пошла на обман, и что Матвей будет делать дальше, когда ставки окажутся слишком высоки?