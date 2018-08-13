Папа, сдохни, 2018

Фильм «Папа, сдохни» стал первым полнометражным проектом молодого режиссера Кирилла Соколова, который до этого специализировался лишь на коротком метре, и сына бывшего министра финансов Алексея Улюкаева Дмитрия. Несмотря на то, что фильм стал дебютом Соколова, ему удалось привлечь в проект популярных актеров: Виталия Хаева («Салют-7», «Место на земле»), Евгению Крегдже («Географ глобус пропил»), Александра Домогарова младшего («Елки») и др.
Молодой человек по имени Матвей встречается с дочерью полицейского Ольгой. Однажды она признается ему, что ее отец, Андрей Геннадьевич, неоднократно насиловал ее в юношеском возрасте. Чтобы отомстить за девушку, молодой человек решает убить ее отца, и вскоре заявляется к нему домой с молотком за спиной.
На входе в квартиру Матвей с удивлением обнаруживает, что кроме самого Андрея Геннадьевича там находится его жена и мать Ольги, Наташа. Будучи не в состоянии избавиться от них обоих, Матвей делает вид, что просто пришел навестить их, но во время застолья роняет молоток на пол, после чего отец возлюбленной вырубает его.
Через некоторое время молодой человек приходит в себя в ванной, будучи прикованным наручниками к трубе. Андрей Геннадьевич пытает его электродрелью и узнает мотивы парня, после чего, шокированный, оставляет его в покое и начинает собирать по квартире разбросанные во время их драки деньги.
Вскоре Матвей понимает, что стал жертвой интриг Ольги, задумавшей избавиться от отца. Но ради чего девушка пошла на обман, и что Матвей будет делать дальше, когда ставки окажутся слишком высоки?
Оператор фильма Дмитрий Улюкаев является сыном бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, а также совладельцем продюсерской компании «Белое зеркало»
Какую-либо связь с его отцом, возглавлявшим министерство, Дмитрий Улюкаев категорически отрицает
Фильм «Папа, сдохни» – первый полнометражный проект Кирилла Соколова
Фильм получил от министерства культуры 25 миллионов рублей из 65
Международная премьера картины состоялась в рамках конкурсной программы XXII Международного кинофестиваля «Темные ночи», который проходил в Таллине с 16 ноября по 2 декабря.
Изначально режиссер картины Кирилл Соколов не хотел приглашать исполнителя главной роли Александра Кузнецова на кастинг: посмотрев видеовизитку актера (действительно довольно ленивую и снятую на мобильный телефон), Соколов счел его помятым и несерьезным. Однако жене Кирилла Кузнецов понравился, и она убедила мужа встретиться с ним вживую. При личном знакомстве Кузнецов сразу очаровал их своей огненной харизмой, и в итоге Соколов устроил актеру шесть или семь кинопроб, чтобы отстоять его кандидатуру перед продюсерами картины.
За осень, в которую проходили съемки фильма, Кузнецов сыграл центральные роли еще в трех российских картинах: в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова, в «Кислоте» товарища по труппе Гоголь-центра Александра Горчилина и в картине «Котел» Евы Басс.
Сценарий фильма изначально писался под Виталия Хаева, исполнившего роль папы. Перед актером стояла сложная задача: сделать весьма подлого и коварного персонажа максимально привлекательным, чтобы зрители смогли сопереживать ему. По словам самого Хаева, во время прочтения сценария он «сразу понял, что это будет шедевр». Особенно актера впечатлили грамотно прописанные мотивации каждого персонажа.
Действие фильма практически происходит в одной квартире. Это павильон, полностью выстроенный на студии: создатели фильма приняли такое решение, чтобы получить возможность снимать красивые проезды камеры, передвигая те или иные части большой декорации. Кроме того, это позволило сделать визуальный образ квартиры намного ярче, а также заранее нарисовать раскадровки, там самым сделав операторскую работу еще более изощренной.
Из-за ограниченности бюджета обои в доме родителей Оли не настоящие: это просто листы бумаги, распечатанной на цветном принтере.
Андрей Геннадьевич говорит, что его жена готовит кофе дольше, чем чай. Когда она подает кофе Матвею, это занимает чуть больше трех минут, а когда приносит Евгеньичу чай, это занимает несколько меньше двух минут.
По словам режиссера, вдохновение он черпал в основном из фильмов Мартина МакДоны, а также из картин корейских постановщиков, например, из «Олдбоя» Пака Чхан Ука и «Я видел дьявола» Кима Джи-уна. У первого Соколов заимствует иронию на остросоциальные темы, а у последних – саспенсовую атмосферу фильма.
Один из главных антагонистов фильма в исполнении Александра Домогарова-младшего ходит в куртке с надписью «Россия», что является шуточной отсылкой к картине Андрея Звягинцева «Нелюбовь». В то же время на толстовке главного героя изображена эмблема Бэтмена, поскольку тот ассоциирует себя с мстителем и защитником невинных.
После премьеры за рубежом фильм получил огромный успех у американских критиков: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у него был стопроцентный рейтинг со средней оценкой 7.7/10. Рецензенты оценили режиссуру Кирилла Соколова, работу с цветом оператора Дмитрия Улюкаева и общую безбашенную атмосферу фильма. Однако в прокате на родине картина провалилась: при бюджете в 50 миллионов рублей «Папе» удалось собрать всего шесть.
Самый гнусный отец в мире, опер Андрей Геннадьевич, собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента. У каждого из них есть свои причины для мести.