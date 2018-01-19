Месть Лиззи Борден, 2018

Однополая любовь не первый раз привлекает внимание, но режиссер Крэйг Уилльям Макнейлл ("Нулевой канал", "Мальчик") режил замешать ее в крепком коктейле с триллером. В главных ролях снялись Кристен Стюарт ("Сумерки. Сага", "Ультраамериканцы"), Хлоя Севиньи ("Если бы эти стены могли говорить 2", "Парни не плачут"), Ким Диккенс ("Карточный домик", "Дикие тигры, которых я знал"), Фиона Шоу ("Гарри Поттер и узник Азкабана", "Дориан Грей"), Дэнис О’Хэр ("Настоящая кровь", "Харви Милк"), Джейми Шеридан ("Форс-мажоры", "Жизнь как шоу"), Джефф Перри ("Остаться в живых", "Скандал").
1892 год. Лиззи Борден жила с сестрой, отцом и мачехой, и жизнь ее сложно было назвать простой - отношения с мачехой не ладились, а отец был весьма прижимистым и сокращал содержание дочери как мог. В доме работала новая служанка - молодая и интресная девушка Бриджит, у которой заводятся противоречивые отношения как с хозяином дома, так и с самой Лиззи. В августе отношения в доме стремительно меняются, и отец и мачеха Лиззи найдены мертвыми, а все улики указывают на саму Лиззи.
- Имя Лиззи Борден было настолько известным, что стало нарицательным
- Фильмы и сериалы использовали образ Лиззи Борден уже 25 раз
- Сама Лиззи никогда не была замужем и прожила 66 лет
- Лиззи унаследовала все состояние своего отца
4 августа 1892 года усадьба семьи Борден огласилась пронзительными криками. Служанка обнаружила главу семейства и его жену в лужах крови. Кто-то нанес обоим десятки ударов топором. Следов ограбления не нашли, и основной подозреваемой стала Лиззи, девушка, чьи отец и мачеха были убиты так жестоко. В ходе одного из самых известных процессов в истории правосудия, несмотря на неопровержимые доказательства вины Лиззи, присяжные ее оправдали, и она вышла из тюрьмы.