Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Месть Лиззи Борден Месть Лиззи Борден
Киноафиша Фильмы Месть Лиззи Борден
Lizzie

Месть Лиззи Борден, 2018

2018 / США
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Фильм с Кристен Стюарт о Лиззи Борден, которую подозревали в убийстве отца и мачехи, но вину так и не смогли доказать
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Однополая любовь не первый раз привлекает внимание, но режиссер Крэйг Уилльям Макнейлл ("Нулевой канал", "Мальчик") режил замешать ее в крепком коктейле с триллером. В главных ролях снялись Кристен Стюарт ("Сумерки. Сага", "Ультраамериканцы"), Хлоя Севиньи ("Если бы эти стены могли говорить 2", "Парни не плачут"), Ким Диккенс ("Карточный домик", "Дикие тигры, которых я знал"), Фиона Шоу ("Гарри Поттер и узник Азкабана", "Дориан Грей"), Дэнис О’Хэр ("Настоящая кровь", "Харви Милк"), Джейми Шеридан ("Форс-мажоры", "Жизнь как шоу"), Джефф Перри ("Остаться в живых", "Скандал"). 

1892 год. Лиззи Борден жила с сестрой, отцом и мачехой, и жизнь ее сложно было назвать простой - отношения с мачехой не ладились, а отец был весьма прижимистым и сокращал содержание дочери как мог. В доме работала новая служанка - молодая и интресная девушка Бриджит, у которой заводятся противоречивые отношения как с хозяином дома, так и с самой Лиззи. В августе отношения в доме стремительно меняются, и отец и мачеха Лиззи найдены мертвыми, а все улики указывают на саму Лиззи. 

- Имя Лиззи Борден было настолько известным, что стало нарицательным

- Фильмы и сериалы использовали образ Лиззи Борден уже 25 раз

- Сама Лиззи никогда не была замужем и прожила 66 лет

- Лиззи унаследовала все состояние своего отца

4 августа 1892 года усадьба семьи Борден огласилась пронзительными криками. Служанка обнаружила главу семейства и его жену в лужах крови. Кто-то нанес обоим десятки ударов топором. Следов ограбления не нашли, и основной подозреваемой стала Лиззи, девушка, чьи отец и мачеха были убиты так жестоко. В ходе одного из самых известных процессов в истории правосудия, несмотря на неопровержимые доказательства вины Лиззи, присяжные ее оправдали, и она вышла из тюрьмы.

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 31 января 2019
Премьера онлайн 4 декабря 2018
Премьера в мире 19 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Крэйг Уилльям Макнейлл
Крэйг Уилльям Макнейлл
В ролях
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Ким Диккенс
Ким Диккенс
Фиона Шоу
Фиона Шоу
Дэнис О’Хэр
Дэнис О’Хэр
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы с Кристен Стюарт Фильмы с Кристен Стюарт
Постер фильма Месть Лиззи Борден 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Месть Лиззи Борден смотреть онлайн

Месть Лиззи Борден
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Месть Лиззи Борден» начинает с главного. Героиня (Хлоя Севиньи), заметно нервничая, возвращается из сада в дом. Там уже лежат два изуродованных трупа: отец и мачеха Лиззи. После этого повествование отбегает на полгода, чтобы ответить на два вопроса — как это произошло и кто убийца? Российский зритель только удивленно моргнет: к чему эти загадки? Для американцев же история Лиззи Борден давно обросла легендами и стала полноценной частью современного фольклора. В конце XIX…
Читать
j.m.rusakova 23 октября 2018, 00:36
Не понимаю зачем ремейк, если есть совершенно прекрасная, достаточно свежая, экранизация («Лиззи Бордон берёт топор«) с Кристиной Риччи в главной… Читать дальше…
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Месть Лиззи Борден
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт снялась в стильной фотосессии для Mastermind Пока поклонники «Сумерек» готовятся отмечать 10-летие с момента премьеры первого фильма «вампирской саги», главная ее звезда, Кристен Стюарт, вовсю работает на съемочной
Написать
2 ноября 2018 13:43
Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи снялись в фотосессии к фильму «Месть Лиззи Борден» Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи занимаются продвижением своего нового проекта, драмы «Месть Лиззи Борден», которая является очередным переосмыслением одной из самых громких историй убийств
Написать
19 сентября 2018 17:56
Кристен Стюарт и Хлое Севиньи в первом трейлере фильма «Лиззи» В сети появился первый трейлер драмы «Лиззи» с Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи в главных ролях. Картина режиссера Крэйга Уилльяма Макнейлла рассказывает о  нашумевших в свое время
Написать
6 августа 2018 10:24
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Приложение киноафиши