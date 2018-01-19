Месть Лиззи Борден, 2018

Однополая любовь не первый раз привлекает внимание, но режиссер Крэйг Уилльям Макнейлл ("Нулевой канал", "Мальчик") режил замешать ее в крепком коктейле с триллером. В главных ролях снялись Кристен Стюарт ("Сумерки. Сага", "Ультраамериканцы"), Хлоя Севиньи ("Если бы эти стены могли говорить 2", "Парни не плачут"), Ким Диккенс ("Карточный домик", "Дикие тигры, которых я знал"), Фиона Шоу ("Гарри Поттер и узник Азкабана", "Дориан Грей"), Дэнис О’Хэр ("Настоящая кровь", "Харви Милк"), Джейми Шеридан ("Форс-мажоры", "Жизнь как шоу"), Джефф Перри ("Остаться в живых", "Скандал").

1892 год. Лиззи Борден жила с сестрой, отцом и мачехой, и жизнь ее сложно было назвать простой - отношения с мачехой не ладились, а отец был весьма прижимистым и сокращал содержание дочери как мог. В доме работала новая служанка - молодая и интресная девушка Бриджит, у которой заводятся противоречивые отношения как с хозяином дома, так и с самой Лиззи. В августе отношения в доме стремительно меняются, и отец и мачеха Лиззи найдены мертвыми, а все улики указывают на саму Лиззи.