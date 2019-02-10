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Та, которой не было Та, которой не было
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Celle que vous croyez / Who You Think I Am

Та, которой не было, 2019

2019 / Франция
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Виртуальный роман между женщиной в возрасте и молодым фотографом.
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В последние несколько лет Клэр постоянно приходилось посещать психоаналитика. Сначала она пыталась справиться с изменой супруга и последовавшим разводом. Затем, когда жизнь наладилась, молодой любовник исчез, высмеяв ее чувства. Женщина снова почувствовала себя преданной и решила создать фальшивый профиль в социальной сети. Здесь она играет роль молодой сексуальной Клары. У нее завязывается виртуальный роман с фотографом Алексом. Но рано или поздно ей придется открыть правду.

  • Дословный перевод названия – «Та, в которую ты веришь».
  • Лента является экранизацией романа с одноименным названием французской писательницы Камилль Лоуренс.
  • В картине рассматриваются не только романтические отношения, но и затрагивается вопрос опасности социальных сетей.
  • Жюльет Бинош, которая исполнила главную роль, рассказала, что у нее есть аккаунты в соцсетях. На личных страницах она делится информацией и переживаниями со своими поклонниками. Однако она осознает и обратную сторону сети, поскольку человеку трудно понять, где правда, а где вымысел.
  • Съемочная группа работала в Париже.
  • Картину транслировали на нескольких международных фестивалях, в том числе в Берлине и Шанхае.

Несколько лет назад Клэр тяжело пережила измену мужа и развод. Постепенно ее жизнь наладилась: она преподает в университете, воспитывает двух мальчиков и встречается с молодым любовником. Но однажды тот, высмеяв ее чувства, исчезает. Мир Клэр рассыпался на осколки. Желание спастись от отчаяния – это прямая дорога к психоаналитику или… создание фальшивого профиля в фейсбуке. Здесь она предстает 24-летней сексуальной красавицей Кларой. И очень скоро у нее завязываются виртуальные отношения с молодым фотографом Алексом. Кокетливый трёп перерастает во взаимную привязанность, а потом и в настоящую страсть…

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 3 октября 2019
Премьера онлайн 19 ноября 2019
Премьера в мире 10 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Сэфи Неббу
Сэфи Неббу
В ролях
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Гийом Гуи
Гийом Гуи
Франсуа Сивиль
Франсуа Сивиль
Шарль Берлинг
Шарль Берлинг
Николь Гарсия
Николь Гарсия
Все актеры и съемочная группа
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Та, которой не было
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Героине Жюльет Бинош по имени Клэр пятьдесят с чем-то, она разведена, воспитывает двух мальчиков-подростков и преподает французскую литературу в университете. Еще она встречается с мужчиной моложе нее, но, когда тот дает понять, что не питает глубоких чувств к женщине, Клэр решает взять свое. Создав поддельный аккаунт в «фэйсбуке», Клэр через переписку втирается в доверие к лучшему другу своего любовника. Его зовут Алекс, он фотограф, и вскоре флирт в чате оборачивается чем-то…
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