Та, которой не было, 2019

Несколько лет назад Клэр тяжело пережила измену мужа и развод. Постепенно ее жизнь наладилась: она преподает в университете, воспитывает двух мальчиков и встречается с молодым любовником. Но однажды тот, высмеяв ее чувства, исчезает. Мир Клэр рассыпался на осколки. Желание спастись от отчаяния – это прямая дорога к психоаналитику или… создание фальшивого профиля в фейсбуке. Здесь она предстает 24-летней сексуальной красавицей Кларой. И очень скоро у нее завязываются виртуальные отношения с молодым фотографом Алексом. Кокетливый трёп перерастает во взаимную привязанность, а потом и в настоящую страсть…