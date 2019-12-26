Союз спасения, 2019

Режиссёр «Викинга» и «Адмирала» Андрей Кравчук перевернул ещё одну киностраницу. В этот раз мастер исторической драмы добрался до восстания декабристов.

Лейтмотивом фильма становится фраза, брошенная одним из героев: «И у нас, и у вас цели правые – а способы преступные». Молодые офицеры хотят немедленного претворения в жизнь своих «грандиозных» планов – жертвуя любовью, своим положением в обществе и даже самой страной.

По словам продюсера, Константина Эрнста, перед создателями фильма стоит в первую очередь просветительская задача: ведь подавляющее большинство наших современников имеет весьма смутное представление о событиях тех лет, их причинах и долговременных последствиях для страны. При этом директор Первого канала заверил будущих зрителей, что «… это будет динамично, драматично и захватывающе», ведь у новой картины «лучший отечественный сценарист – российская история». Зная, как Константин Львович не любит разбрасываться громкими обещаниями – стоит поверить ему на слово.

На самом деле, масштаб съёмок поражает. К примеру, чтобы показать зрителям Санкт-Петербург глазами декабристов, создатели фильма использовали новейшие компьютерные технологии – в точности восстанавливая на экране город в 1825 году. Как сказали члены съёмочной команды, по объёму графики получилось «почти фэнтези». Так что как бы ни обошлись авторы фильма с такой тонкой материей, как история – картина в любом случае обещает быть зрелищной.