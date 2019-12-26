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Союз спасения, 2019

2019 / Россия
7.6 Оцените
169 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Историческая драма о декабристах с Максимом Матвеевым и Павлом Прилучным в главных ролях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр «Викинга» и «Адмирала» Андрей Кравчук перевернул ещё одну киностраницу. В этот раз мастер исторической драмы добрался до восстания декабристов.

Лейтмотивом фильма становится фраза, брошенная одним из героев: «И у нас, и у вас цели правые – а способы преступные». Молодые офицеры хотят немедленного претворения в жизнь своих «грандиозных» планов – жертвуя любовью, своим положением в обществе и даже самой страной.

По словам продюсера, Константина Эрнста, перед создателями фильма стоит в первую очередь просветительская задача: ведь подавляющее большинство наших современников имеет весьма смутное представление о событиях тех лет, их причинах и долговременных последствиях для страны. При этом директор Первого канала заверил будущих зрителей, что «… это будет динамично, драматично и захватывающе», ведь у новой картины «лучший отечественный сценарист – российская история». Зная, как Константин Львович не любит разбрасываться громкими обещаниями – стоит поверить ему на слово.

На самом деле, масштаб съёмок поражает. К примеру, чтобы показать зрителям Санкт-Петербург глазами декабристов, создатели фильма использовали новейшие компьютерные технологии – в точности восстанавливая на экране город в 1825 году. Как сказали члены съёмочной команды, по объёму графики получилось «почти фэнтези». Так что как бы ни обошлись авторы фильма с такой тонкой материей, как история – картина в любом случае обещает быть зрелищной.

При съёмках массовых сцен использовали 3D модели настоящих актёров. Для одного масштабного эпизода  хватало 300-500 статистов – в то время как в кадре благодаря 3D персонажам зрители могут увидеть гораздо больше людей.

В основном съёмочная команда работала в Санкт-Петербурге и Белгородской области. Кроме того, в фильме покажут интерьеры Михайловского замка, Юсуповского дворца, а также виды Петропавловской крепости, Дворцовой площади и Царского села.

Для съёмок восстания на Сенатской площади был построен огромный павильон площадью более 40 тысяч кв.м. Изнутри строение полностью обтянули хромакеем.

Бакенбарды и усы на лицах актёров, вспомнив неудачный опыт Голливуда, создавали без помощи компьютерных технологий. Гримёры подготовили более сотни образцов волосков разной текстуры и цвета, чтобы растительность на лицах выглядела правдоподобно. Каждый волосок прикреплялся к коже специальным прозрачным клеем. По этой причине актёрам-мужчинам приходилось готовиться к съёмкам с 3-4 часов утра.

Для военных мундиров использовали сукно, изготовленное на подмосковной фабрике по традициям XIX века. Это позволило реквизиторам и художникам по костюмам добиться натурализма при крупных планах.

С каждым из 1800 статистов, участвовавших в съёмках в разные временные периоды, проходили специальную подготовку военные и реконструкторы. Их учили правильно двигаться, держать осанку в исторически верных костюмах и сохранять военную выправку.

Декабрь 1825 года, Санкт-Петербург, столица Российской империи, чьи войска недавно заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все: положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.

7.6 Оцените
169 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 26 декабря 2019
Премьера в мире 26 декабря 2019
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Андрей Кравчук
Андрей Кравчук
В ролях
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Иван Янковский
Иван Янковский
Антон Шагин
Антон Шагин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Союз спасения 2 постера
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Прошло 194 года со дня восстания на Сенатской площади. О тех событиях сейчас вспоминают редко. Деятельность декабристов почти не попадает в поле современных дискуссий, которые сосредоточены на богатом и спорном наследии XX века. Сегодня место революционеров-интеллектуалов скорее в школьных учебниках и университетских лекциях. Напомнить о далеком декабре 1825 года захотел известный продюсерский дуэт Константина Эрнста и Анатолия Максимова, уже воплощавший на большом экране масштабные…
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belosnezhka-82 29 декабря 2019, 20:31
Не фильм, а балаган, ни сути, ни сюжета. Фильм состоит из обрывков недосценария и недоигры актёров, испытывала чувство стыда за такое прочтение одной… Читать дальше…
Ольга Короткова 26 декабря 2019, 18:38
Высокие ожидания редко оправлываются,и этот фильм не стал исключением.Да,красиво,масштабно ,но не хватило глубины персонажей,для плохо знающих тему… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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