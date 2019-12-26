Союз спасения, 2019

Режиссёр «Викинга» и «Адмирала» Андрей Кравчук перевернул ещё одну киностраницу. В этот раз мастер исторической драмы добрался до восстания декабристов.
Лейтмотивом фильма становится фраза, брошенная одним из героев: «И у нас, и у вас цели правые – а способы преступные». Молодые офицеры хотят немедленного претворения в жизнь своих «грандиозных» планов – жертвуя любовью, своим положением в обществе и даже самой страной.
По словам продюсера, Константина Эрнста, перед создателями фильма стоит в первую очередь просветительская задача: ведь подавляющее большинство наших современников имеет весьма смутное представление о событиях тех лет, их причинах и долговременных последствиях для страны. При этом директор Первого канала заверил будущих зрителей, что «… это будет динамично, драматично и захватывающе», ведь у новой картины «лучший отечественный сценарист – российская история». Зная, как Константин Львович не любит разбрасываться громкими обещаниями – стоит поверить ему на слово.
На самом деле, масштаб съёмок поражает. К примеру, чтобы показать зрителям Санкт-Петербург глазами декабристов, создатели фильма использовали новейшие компьютерные технологии – в точности восстанавливая на экране город в 1825 году. Как сказали члены съёмочной команды, по объёму графики получилось «почти фэнтези». Так что как бы ни обошлись авторы фильма с такой тонкой материей, как история – картина в любом случае обещает быть зрелищной.
При съёмках массовых сцен использовали 3D модели настоящих актёров. Для одного масштабного эпизода хватало 300-500 статистов – в то время как в кадре благодаря 3D персонажам зрители могут увидеть гораздо больше людей.
В основном съёмочная команда работала в Санкт-Петербурге и Белгородской области. Кроме того, в фильме покажут интерьеры Михайловского замка, Юсуповского дворца, а также виды Петропавловской крепости, Дворцовой площади и Царского села.
Для съёмок восстания на Сенатской площади был построен огромный павильон площадью более 40 тысяч кв.м. Изнутри строение полностью обтянули хромакеем.
Бакенбарды и усы на лицах актёров, вспомнив неудачный опыт Голливуда, создавали без помощи компьютерных технологий. Гримёры подготовили более сотни образцов волосков разной текстуры и цвета, чтобы растительность на лицах выглядела правдоподобно. Каждый волосок прикреплялся к коже специальным прозрачным клеем. По этой причине актёрам-мужчинам приходилось готовиться к съёмкам с 3-4 часов утра.
Для военных мундиров использовали сукно, изготовленное на подмосковной фабрике по традициям XIX века. Это позволило реквизиторам и художникам по костюмам добиться натурализма при крупных планах.
С каждым из 1800 статистов, участвовавших в съёмках в разные временные периоды, проходили специальную подготовку военные и реконструкторы. Их учили правильно двигаться, держать осанку в исторически верных костюмах и сохранять военную выправку.
Декабрь 1825 года, Санкт-Петербург, столица Российской империи, чьи войска недавно заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все: положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.