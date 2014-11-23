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Постер фильма Пассажир из Сан-Франциско
Постер фильма Пассажир из Сан-Франциско
Постер фильма Пассажир из Сан-Франциско
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 5.5
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3 постера
Киноафиша Фильмы Пассажир из Сан-Франциско

Пассажир из Сан-Франциско

Passenger from San Francisco 18+
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О фильме

Фильм «Пассажир из Сан-Франциско» снял режиссёр Анатолий Бальчев («Шухов – последний герой русского ренессанса»). В его картине сыграли такие актёры, как Эльвира Болгова (сериалы «Герой нашего времени», «Простые истины»), Олег Драч («Чёрта с два», сериал «Поцелуй!»), Валентин Смирнитский («Отцы и дети», «Легенда №17»), Рой Вернер (сериалы «Обмани меня», «Касл», «Вероника Марс»), Дэз Кроуфорд («И целого мира мало», «Судный день»), Даниэль Ольбрыхский («Березняк») и другие.

Фильм «Пассажир из Сан-Франциско» рассказывает историю одного сотрудника советской таможни, которого в 80-е годы вынужденно отправили в эмиграцию. Десяток лет спустя о нём все забыли, поэтому ему самому придётся выпутываться из сложной ситуации. И он даже не представляет, откуда придёт помощь.

- «Пассажир из Сан-Франциско» - это второй режиссёрский проект Анатолия Бальчева

- Сценарий к фильму Анатолий Бальчев написал совместно с дебютантом Дмитрием Виноградовым

- Режиссёр Анатолий Бальчев также выступил в качестве композитора фильма «Пассажир из Сан-Франциско»

- Премьера фильма «Пассажир из Сан-Франциско» состоялась в 2014 году на фестивале российского кино «Sputnik» в Польше

- Эльвира Болгова играла в сериале «Простые истины», композитором которого выступил режиссёр ленты «Пассажир из Сан-Франциско» Анатолий Бальчев

- Данный проект поддерживают Госнаркоконтроль РФ, уполномоченный по Правам человека при Президенте РФ

История непростой судьбы бывшего сотрудника советской таможни, отправленного еще в 80-х годах специальными службами в «вынужденную» эмиграцию, и, в связи с государственными переменами в России 90-х гг., этими же службами забытого. Герой самостоятельно пытается выбраться из лабиринта сложнейших проблем, не ожидая, что ему могут оказать поддержку как российские, так и американские структуры по борьбе с международной наркомафией.

Пассажир из Сан-Франциско - промо-трейлер
Пассажир из Сан-Франциско  промо-трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 23 ноября 2014
Дата выхода
28 февраля 2019 Россия Apollo Film 18+
Сборы в мире $793
Другие названия
Passenger from San Francisco, Pasazer z San Francisco, Пассажир из Сан-Франциско
Режиссер
Анатолий Бальчев
Анатолий Бальчев
В ролях
Эльвира Болгова
Эльвира Болгова
Олег Драч
Олег Драч
Валентин Смирнитский
Валентин Смирнитский
Рой Вернер
Рой Вернер
Дэз Кроуфорд
Дэз Кроуфорд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 15 голосов
5.5 IMDb
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Пассажир из Сан-Франциско

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Пассажир из Сан-Франциско - промо-трейлер
Пассажир из Сан-Франциско Промо-трейлер
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