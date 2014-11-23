Фильм «Пассажир из Сан-Франциско» снял режиссёр Анатолий Бальчев («Шухов – последний герой русского ренессанса»). В его картине сыграли такие актёры, как Эльвира Болгова (сериалы «Герой нашего времени», «Простые истины»), Олег Драч («Чёрта с два», сериал «Поцелуй!»), Валентин Смирнитский («Отцы и дети», «Легенда №17»), Рой Вернер (сериалы «Обмани меня», «Касл», «Вероника Марс»), Дэз Кроуфорд («И целого мира мало», «Судный день»), Даниэль Ольбрыхский («Березняк») и другие.

Фильм «Пассажир из Сан-Франциско» рассказывает историю одного сотрудника советской таможни, которого в 80-е годы вынужденно отправили в эмиграцию. Десяток лет спустя о нём все забыли, поэтому ему самому придётся выпутываться из сложной ситуации. И он даже не представляет, откуда придёт помощь.