Фильм «Пассажир из Сан-Франциско» снял режиссёр Анатолий Бальчев («Шухов – последний герой русского ренессанса»). В его картине сыграли такие актёры, как Эльвира Болгова (сериалы «Герой нашего времени», «Простые истины»), Олег Драч («Чёрта с два», сериал «Поцелуй!»), Валентин Смирнитский («Отцы и дети», «Легенда №17»), Рой Вернер (сериалы «Обмани меня», «Касл», «Вероника Марс»), Дэз Кроуфорд («И целого мира мало», «Судный день»), Даниэль Ольбрыхский («Березняк») и другие.
Фильм «Пассажир из Сан-Франциско» рассказывает историю одного сотрудника советской таможни, которого в 80-е годы вынужденно отправили в эмиграцию. Десяток лет спустя о нём все забыли, поэтому ему самому придётся выпутываться из сложной ситуации. И он даже не представляет, откуда придёт помощь.
- «Пассажир из Сан-Франциско» - это второй режиссёрский проект Анатолия Бальчева
- Сценарий к фильму Анатолий Бальчев написал совместно с дебютантом Дмитрием Виноградовым
- Режиссёр Анатолий Бальчев также выступил в качестве композитора фильма «Пассажир из Сан-Франциско»
- Премьера фильма «Пассажир из Сан-Франциско» состоялась в 2014 году на фестивале российского кино «Sputnik» в Польше
- Эльвира Болгова играла в сериале «Простые истины», композитором которого выступил режиссёр ленты «Пассажир из Сан-Франциско» Анатолий Бальчев
- Данный проект поддерживают Госнаркоконтроль РФ, уполномоченный по Правам человека при Президенте РФ
История непростой судьбы бывшего сотрудника советской таможни, отправленного еще в 80-х годах специальными службами в «вынужденную» эмиграцию, и, в связи с государственными переменами в России 90-х гг., этими же службами забытого. Герой самостоятельно пытается выбраться из лабиринта сложнейших проблем, не ожидая, что ему могут оказать поддержку как российские, так и американские структуры по борьбе с международной наркомафией.
|28 февраля 2019
|Россия
|Apollo Film
|18+