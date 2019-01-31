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Спасти Ленинград Спасти Ленинград
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Спасти Ленинград, 2019

2019 / Россия
5.1 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Баржа, вывозившая людей из Блокадного Ленинграда, терпит крушение
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«Спасти Ленинград» - это фильм Алексея Козлова, известного по таким картинам, как «Запрет» и «Три дня с придурком». В картине главные роли исполняют Анастасия Мельникова («Гений», «Афганский излом», «Год собаки»), Иван Янковский («Без границ», «Дама пик»), Андрей Мерзликин («Брестская крепость», «Качели») и другие.

Сюжета фильма «Спасти Ленинград» перенесёт зрителей в 1941 года. Во время Блокады Ленинграда появилась возможность эвакуировать людей на «Барже 725». Однако в результате несчастного случая она затонула, унеся жизни тысячи человек. Эта история основана на реальных событиях, ставших большой трагедией для всей страны.

 - Фильм называют российской версией «Титаника»

- Как говорит сам режиссёр, трагедия, случившаяся на «Барже 725», находилась под грифом «секретно» вплоть до 2004 года

- В 2018 году родственники погибших на Барже 725 впервые стали участниками шествия Бессмертного полка. Шествие полка можно увидеть в картине. 

 

Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты. История, основанная на реальных событиях, положивших начало великой «Дороге Жизни».

 

5.1 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 31 января 2019
Премьера онлайн 20 апреля 2020
Премьера в мире 31 января 2019
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Алексей Козлов
Алексей Козлов
В ролях
Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова
Иван Янковский
Иван Янковский
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Андрей Удалов
Андрей Удалов
Мария Мельникова
Мария Мельникова
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Valentina Tuitsina 28 января 2019, 18:31
Фильм достойный прежних советских фильмов, которые снимали очевидцы той страшной войны. Смотрела фильм и вспоминала своего отца, ушедшего на войну… Читать дальше…
ev_geny 27 января 2019, 19:12
Фильм сам по себе очень хороший, но детям и беременным женщинам смотреть не нужно. Очень достойный фильм, побольше бы таких снимали
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60 голосов
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19 декабря 2018 15:19
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23 августа 2018 14:59
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