Спасти Ленинград, 2019

«Спасти Ленинград» - это фильм Алексея Козлова, известного по таким картинам, как «Запрет» и «Три дня с придурком». В картине главные роли исполняют Анастасия Мельникова («Гений», «Афганский излом», «Год собаки»), Иван Янковский («Без границ», «Дама пик»), Андрей Мерзликин («Брестская крепость», «Качели») и другие.
Сюжета фильма «Спасти Ленинград» перенесёт зрителей в 1941 года. Во время Блокады Ленинграда появилась возможность эвакуировать людей на «Барже 725». Однако в результате несчастного случая она затонула, унеся жизни тысячи человек. Эта история основана на реальных событиях, ставших большой трагедией для всей страны.
- Фильм называют российской версией «Титаника»
- Как говорит сам режиссёр, трагедия, случившаяся на «Барже 725», находилась под грифом «секретно» вплоть до 2004 года
- В 2018 году родственники погибших на Барже 725 впервые стали участниками шествия Бессмертного полка. Шествие полка можно увидеть в картине.
Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты. История, основанная на реальных событиях, положивших начало великой «Дороге Жизни».