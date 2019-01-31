Спасти Ленинград, 2019

«Спасти Ленинград» - это фильм Алексея Козлова, известного по таким картинам, как «Запрет» и «Три дня с придурком». В картине главные роли исполняют Анастасия Мельникова («Гений», «Афганский излом», «Год собаки»), Иван Янковский («Без границ», «Дама пик»), Андрей Мерзликин («Брестская крепость», «Качели») и другие.

Сюжета фильма «Спасти Ленинград» перенесёт зрителей в 1941 года. Во время Блокады Ленинграда появилась возможность эвакуировать людей на «Барже 725». Однако в результате несчастного случая она затонула, унеся жизни тысячи человек. Эта история основана на реальных событиях, ставших большой трагедией для всей страны.