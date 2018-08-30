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Фаворитка, 2018

2018 / Ирландия / Великобритания / США
7.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Интриги при дворе Анны Стюарт. Первый исторический фильм Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун и Рейчел Вайс в главных ролях.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр Йоргос Лантимос, известный своей картиной «Лобстер», снял фильм по сценарию Деборы Дэвис и Тони МакНамары. Главные роли в фильме исполнили Эмма Стоун («Бёрдмэн», «Ла-Ла Ленд»), Оливия Колман («Типа крутые легавые», сериалы «Убийство на пляже» и «Доктор Кто»), Рэйчел Вайс («Мумия возвращается», «Константин») и Николас Холт («Люди Икс: Первый Класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис», «Тепло наших тел»).

Сюжет фильма погружает зрителей в атмосферу Англии XVIII века, в эпоху правления последней королевы из династии Стюартов Анны, вступившей на престол в неспокойное для страны время. Молодая королева имеет серьёзные проблемы со здоровьем и на фоне этого весьма скверный характер, поэтому фактически всеми делами королевства управляет её близкая подруга леди Сара Черчилль, которая также ухаживает за хворающей королевой. В дворцовые интриги врывается кузина Сары, Эбигейл, которая работает служанкой при дворе. Однако ситуация в стране на фоне войны с французами обострена настолько, что Сара посвящает кузину в политические дела, а та, в свою очередь, видит в этом шанс добиться высокого положения при дворе и повысить свой социальный статус, заняв место своей кузины Сары. И пока весь остальной двор ведёт праздный образ жизни, охотясь на уток, молодые женщины плетут интриги, которые могут коренным образом отразиться на положении страны в целом.

- Сюжет фильма основан на реальных исторических событиях.

- Первоначально роль Сары Черчилль должна была играть Кейт Уинслет, однако по ходу кастинга на эту роль была выбрана Рейчел Вайс.

- Данная работа – второе сотрудничество режиссера Йоргоса Лантимоса и обладательницы Оскара Рейчел Вайс. Их первый совместный фильм – «Лобстер» 2015 года.

- Также Рейчел Вайс второй раз на площадке будет работать с Николасом Холтом, с которым они снимались в картине «Мой мальчик» 2002 года.

- Для Оливии Колман, как и для Рейчел Вайс, данное сотрудничество с режиссёром является вторым. Первым, как и Рейчел, был «Лобстер».

- Основной этап съёмок начался 3 марта 2017 года и проходил в усадьбе Хэтфилд-хаус, находящейся в графстве Хартфордшир.

- В апреле 2017 года съёмки фильма проходили в усадьбе Ноус-хаус на западе графства Кент.  

Начало XVIII века. Идет война Англии с Францией. Тем не менее жизнь в Королевстве продолжается. Трон занимает болезненная королева Анна, а руководство страной берёт на себя её близкая подруга леди Сара Черчилль, которая следит за слабым здоровьем и прихотливым нравом Анны. Когда при дворе появляется новая служанка Эбигейл Мэшем, Сара очаровывается девушкой и берёт её под своё крыло. Для Эбигейл это шанс вернуться к своим аристократическим корням. Как только Сара устаёт решать вопросы войны и мира, Эбигейл становится лучшей помощницей королевы в этих делах. Их крепнущая дружба дает ей шанс воплотить в жизнь свои амбиции. И лучше не вставать у неё на пути!

 

7.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 31 января 2019
Премьера онлайн 12 февраля 2019
Премьера в мире 30 августа 2018
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Йоргос Лантимос
Йоргос Лантимос
В ролях
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Николас Холт
Николас Холт
Оливия Колман
Оливия Колман
Джо Элвин
Джо Элвин
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Событий из жизни королевы Анны наверняка хватило бы на пару-тройку сезонов в меру увлекательного телесериала. Драматизма в годы ее царствования было даже с излишком: за окнами – затянувшаяся война с Францией за испанское наследство; во дворце – подковерные политические интриги; в опочивальне – две прекрасные фаворитки, кровью и потом отвоевывающие священное право на близость к королевскому телу. Анна и ее фактурная свита легко могли бы стать персонажами очередной смертельно…
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Nikolay Bogdanov 13 января 2019, 17:28
Потрясающий фильм, блестящие актерские работы, смешно и познавательно! Браво!
Неточка Незванова 17 февраля 2019, 21:35
Шла на фильм скорее как на легкую историческую юмореску. Фильм оказался не просто отлично проработанным, колким, эстетически безупречным, - он как-то… Читать дальше…
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Сценаристка «Фаворитки» готовит драматический мини-сериал о Марии-Антуанетте На главную роль утверждена актриса с русскими корнями. 
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8 сентября 2021 14:42
Марк Руффало получил роль в предстоящем фильме Йоргоса Лантимоса по мотивам «Чудовища Франкенштейна» Главной героиней станет девушка, которую реанимировали, пересадив ей мозг ее же плода.
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21 мая 2021 10:26
Начались съемки фильма о любви «Империя света» с Оливией Колман в главной роли Над картиной будут работать Сэм Мендес и Роджер Дикинс.
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7 апреля 2021 11:00
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