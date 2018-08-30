Фаворитка, 2018

- Сюжет фильма основан на реальных исторических событиях.

- Первоначально роль Сары Черчилль должна была играть Кейт Уинслет, однако по ходу кастинга на эту роль была выбрана Рейчел Вайс.

- Данная работа – второе сотрудничество режиссера Йоргоса Лантимоса и обладательницы Оскара Рейчел Вайс. Их первый совместный фильм – «Лобстер» 2015 года.

- Также Рейчел Вайс второй раз на площадке будет работать с Николасом Холтом, с которым они снимались в картине «Мой мальчик» 2002 года.

- Для Оливии Колман, как и для Рейчел Вайс, данное сотрудничество с режиссёром является вторым. Первым, как и Рейчел, был «Лобстер».

- Основной этап съёмок начался 3 марта 2017 года и проходил в усадьбе Хэтфилд-хаус, находящейся в графстве Хартфордшир.

- В апреле 2017 года съёмки фильма проходили в усадьбе Ноус-хаус на западе графства Кент.