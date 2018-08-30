Фаворитка, 2018

Режиссёр Йоргос Лантимос, известный своей картиной «Лобстер», снял фильм по сценарию Деборы Дэвис и Тони МакНамары. Главные роли в фильме исполнили Эмма Стоун («Бёрдмэн», «Ла-Ла Ленд»), Оливия Колман («Типа крутые легавые», сериалы «Убийство на пляже» и «Доктор Кто»), Рэйчел Вайс («Мумия возвращается», «Константин») и Николас Холт («Люди Икс: Первый Класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис», «Тепло наших тел»).
Сюжет фильма погружает зрителей в атмосферу Англии XVIII века, в эпоху правления последней королевы из династии Стюартов Анны, вступившей на престол в неспокойное для страны время. Молодая королева имеет серьёзные проблемы со здоровьем и на фоне этого весьма скверный характер, поэтому фактически всеми делами королевства управляет её близкая подруга леди Сара Черчилль, которая также ухаживает за хворающей королевой. В дворцовые интриги врывается кузина Сары, Эбигейл, которая работает служанкой при дворе. Однако ситуация в стране на фоне войны с французами обострена настолько, что Сара посвящает кузину в политические дела, а та, в свою очередь, видит в этом шанс добиться высокого положения при дворе и повысить свой социальный статус, заняв место своей кузины Сары. И пока весь остальной двор ведёт праздный образ жизни, охотясь на уток, молодые женщины плетут интриги, которые могут коренным образом отразиться на положении страны в целом.
- Сюжет фильма основан на реальных исторических событиях.
- Первоначально роль Сары Черчилль должна была играть Кейт Уинслет, однако по ходу кастинга на эту роль была выбрана Рейчел Вайс.
- Данная работа – второе сотрудничество режиссера Йоргоса Лантимоса и обладательницы Оскара Рейчел Вайс. Их первый совместный фильм – «Лобстер» 2015 года.
- Также Рейчел Вайс второй раз на площадке будет работать с Николасом Холтом, с которым они снимались в картине «Мой мальчик» 2002 года.
- Для Оливии Колман, как и для Рейчел Вайс, данное сотрудничество с режиссёром является вторым. Первым, как и Рейчел, был «Лобстер».
- Основной этап съёмок начался 3 марта 2017 года и проходил в усадьбе Хэтфилд-хаус, находящейся в графстве Хартфордшир.
- В апреле 2017 года съёмки фильма проходили в усадьбе Ноус-хаус на западе графства Кент.
Начало XVIII века. Идет война Англии с Францией. Тем не менее жизнь в Королевстве продолжается. Трон занимает болезненная королева Анна, а руководство страной берёт на себя её близкая подруга леди Сара Черчилль, которая следит за слабым здоровьем и прихотливым нравом Анны. Когда при дворе появляется новая служанка Эбигейл Мэшем, Сара очаровывается девушкой и берёт её под своё крыло. Для Эбигейл это шанс вернуться к своим аристократическим корням. Как только Сара устаёт решать вопросы войны и мира, Эбигейл становится лучшей помощницей королевы в этих делах. Их крепнущая дружба дает ей шанс воплотить в жизнь свои амбиции. И лучше не вставать у неё на пути!