Семь ужинов, 2019

Кирилл Плетнев не только популярный актёр, но ещё и режиссёр. Об этом он решил напомнить комедией «Семь ужинов». В фильме снялись звезда фильма «Крым» Роман Курицын, Полина Максимова, известная всем по роли Лёли в сериале «Деффчонки», Елена Яковлева («Преступление и наказание», «Курсанты»), Владимир Ильин («Турецкий гамбит», «Идиот») и Петар Зекавица («За гранью реальности», «Герой»).

Когда семейная жизнь трещит по швам, и жена вот-вот пойдёт собирать чемоданы многие просто складывают руки, попутно помогая собирать любимой веши. Но не главный герой. Он предлагает жене попробовать его новую методику по восстановлению отношений. И если ничего не выйдет, то так и быть даст согласие на развод. Наивная жена, полагая, что это просто попытка побыть вместе ещё чуть-чуть соглашается. Но она даже представить себе не может во что превратится эта попытка, и через что предстоит пройти супругам за эти 7 ужинов.