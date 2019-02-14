Семь ужинов, 2019

Кирилл Плетнев не только популярный актёр, но ещё и режиссёр. Об этом он решил напомнить комедией «Семь ужинов». В фильме снялись звезда фильма «Крым» Роман Курицын, Полина Максимова, известная всем по роли Лёли в сериале «Деффчонки», Елена Яковлева («Преступление и наказание», «Курсанты»), Владимир Ильин («Турецкий гамбит», «Идиот») и Петар Зекавица («За гранью реальности», «Герой»).
Когда семейная жизнь трещит по швам, и жена вот-вот пойдёт собирать чемоданы многие просто складывают руки, попутно помогая собирать любимой веши. Но не главный герой. Он предлагает жене попробовать его новую методику по восстановлению отношений. И если ничего не выйдет, то так и быть даст согласие на развод. Наивная жена, полагая, что это просто попытка побыть вместе ещё чуть-чуть соглашается. Но она даже представить себе не может во что превратится эта попытка, и через что предстоит пройти супругам за эти 7 ужинов.
- На роль Алены пробовались актрисы Елена Подкаминская и Ольга Медынич.
- Во время съемок сцены, в которой главные герои обливают друг друга шампанским, было израсходовано порядка тридцати бутылок игристого
- На съемках сцены «голого» ужина в съемочной группе шутили, что из солидарности с актерами они тоже должны раздеться, но производственная ответственность возобладала, и съемки прошли в обычном режиме
- В финальных кадрах ленты на экране появляется коллектив BrainStorm, который исполняет главную музыкальную композицию в фильме.
После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений.
Называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод. Все просто — они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается.