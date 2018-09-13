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Маленькое красное платье Маленькое красное платье
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Маленькое красное платье, 2018

2018 / Великобритания
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Героев фильма манит красное платье в витрине магазина, но далеко не всем оно принесет счастье.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Маленькое красное платье» – фильм Питера Стриклэнда («Студия звукозаписи "Бербериан", «Герцог Бургундии»), сочетающий в себе жанры комедии и ужаса. Сценарий к фильму написал Эндрю Старк. Главную роль играет Гвендолин Кристи, известная зрителям по сериалу «Игра престолов», где актриса сыграла мужественную женщину-рыцаря Бриенну Тарт.  В роли Сташа выступит Джулиан Бэррэтт («Кроли и бык»), в роли Джилл – Сидсе Баббет Кнудсен («После свадьбы», «Последняя песнь Мифуни») и Марианн Жан-Батист («Тайны и ложь», «Клетка») в роли Шейлы.

Главный «герой» картины – это «маленькое красное платье», за историей которого зритель следит на протяжении всего фильма. Проклятое платье попадает в руки абсолютно разных по складу характера и образу жизни людей, но каждому из них оно приносит несчастья.

 

- Премьера фильма состоялась в сентябре 2018 года на Международном фестивале Торонто.

Маленькое красное платье стоит в витрине. Оно невероятно красиво и идеально подходит каждой, кто его примеряет. Оно делает тебя желанной, но у платья есть цена. И не каждый сможет ее заплатить. 

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 августа 2019
Премьера в мире 13 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Питер Стриклэнд
Питер Стриклэнд
В ролях
Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи
Джулиан Бэррэтт
Джулиан Бэррэтт
Сидсе Бабетт Кнудсен
Сидсе Бабетт Кнудсен
Марианн Жан-Батист
Марианн Жан-Батист
Кэролайн Катц
Кэролайн Катц
Все актеры и съемочная группа
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Маленькое красное платье смотреть онлайн

Маленькое красное платье
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Британец Питер Стриклэнд старательно избегает визуальных примет сегодняшнего дня. Все его картины питаются эстетикой прошлого, будь то уже не существующая для большинства сельская жизнь в дебютном «Каталин Варга», синефильские 70-е в «Студии звукозаписи “Берберян”» или барочное убранство довоенной Европы в «Герцоге Бургундии». Новый фильм ― не исключение: режиссёр возвращается к винтажным 70-м и итальянскому кинонаследию, но теперь…
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Никулька Соловьева 5 августа 2019, 23:46
Покурите бодрящего табака и идите на этот фильм)
Не для всех.
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29 мая 2019 17:15
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