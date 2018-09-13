Маленькое красное платье, 2018

«Маленькое красное платье» – фильм Питера Стриклэнда («Студия звукозаписи "Бербериан", «Герцог Бургундии»), сочетающий в себе жанры комедии и ужаса. Сценарий к фильму написал Эндрю Старк. Главную роль играет Гвендолин Кристи, известная зрителям по сериалу «Игра престолов», где актриса сыграла мужественную женщину-рыцаря Бриенну Тарт. В роли Сташа выступит Джулиан Бэррэтт («Кроли и бык»), в роли Джилл – Сидсе Баббет Кнудсен («После свадьбы», «Последняя песнь Мифуни») и Марианн Жан-Батист («Тайны и ложь», «Клетка») в роли Шейлы.

Главный «герой» картины – это «маленькое красное платье», за историей которого зритель следит на протяжении всего фильма. Проклятое платье попадает в руки абсолютно разных по складу характера и образу жизни людей, но каждому из них оно приносит несчастья.