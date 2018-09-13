Код «Красный», 2019

Фильм «Код "Красный"» рассказывает о реальной истории русской шпионки, которая в свое время вмешалась в ход событий и смогла предотвратить третью мировую войну. Сейчас Джоан Стэнли живет в небольшом английском городке, почти не общаясь даже с соседями — она давно оставила в прошлом шпионские будни и интриги. Долгие годы она убегала от Британской разведки, ее имя стало легендой, а после обнародывания всех материалов по ее действиям стала всемирно известной.

Детективный триллер Тревора Нанна («Двенадцатая ночь или что угодно», «Леди Джейн») основан на реальных событиях. В картине сыграли: легендарная Джуди Денч («Чай с Муссолини», «Шоколад»), Софи Куксон («Цыганка», «Белоснежка и охотник 2»), Том Хьюз («Страница 8», «Виктория»), Тереза Србова («Чернильное сердце», «Калейдоскоп любви»), Лоуренс Спэллман («Игра престолов», «Распутник»), Стефен Боксер («Восьмое чувство», «Смерть в раю»), Филип Лангхорн («Криптон», «Трансформеры: Последний рыцарь»), Робин Соанс («Чай с Муссолини», «Шоколад»).