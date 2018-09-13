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Red Joan

Код «Красный», 2019

2019 / Великобритания
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Триллер с Джуди Денч о русской шпионке, которая остановила Третью мировую войну
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Код "Красный"» рассказывает о реальной истории русской шпионки, которая в свое время вмешалась в ход событий и смогла предотвратить третью мировую войну. Сейчас Джоан Стэнли живет в небольшом английском городке, почти не общаясь даже с соседями — она давно оставила в прошлом шпионские будни и интриги. Долгие годы она убегала от Британской разведки, ее имя стало легендой, а после обнародывания всех материалов по ее действиям стала всемирно известной.

Детективный триллер Тревора Нанна («Двенадцатая ночь или что угодно», «Леди Джейн») основан на реальных событиях. В картине сыграли: легендарная Джуди Денч («Чай с Муссолини», «Шоколад»), Софи Куксон («Цыганка», «Белоснежка и охотник 2»), Том Хьюз («Страница 8», «Виктория»), Тереза Србова («Чернильное сердце», «Калейдоскоп любви»), Лоуренс Спэллман («Игра престолов», «Распутник»), Стефен Боксер («Восьмое чувство», «Смерть в раю»), Филип Лангхорн («Криптон», «Трансформеры: Последний рыцарь»), Робин Соанс («Чай с Муссолини», «Шоколад»).

- В основе сюжета лежит история советской разведчицы Мелиты Норвуд. В фильме «Код "Красный"» ее имя поменяли на Джоан.

- Основой сюжета также послужила книга Дженни Руни «Красная Джоан».

- Фильм «Код "Красный"» частично снимался в Кембридже.

 

Реальная история русской шпионки, которая предотвратила Третью мировую войну. Британская разведка долгие годы гонялась за ней, ее имя стало легендой, о ее подвиге мы узнали только сейчас, когда был снят гриф секретности.

 

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 18 апреля 2019
Премьера онлайн 1 августа 2019
Премьера в мире 13 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Тревор Нанн
Тревор Нанн
В ролях
Софи Куксон
Софи Куксон
Том Хьюз
Том Хьюз
Джуди Денч
Джуди Денч
Тереза Србова
Тереза Србова
Лоуренс Спэллман
Лоуренс Спэллман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Код «Красный» 3 постера
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Код «Красный» смотреть онлайн

Код «Красный»
Смотрите в
за 1 рубль
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Наша рецензия
Режиссёр Тревор Нанн в 2020-м году отметит своё 80-летие. Не удивляйтесь, если вы ничего про него не знали: Нанн работает на театральном поприще, и больше известен как соавтор англоязычного либретто мюзикла «Отверженные», а также постановки «Кошек» на Вест-энде. Безусловно, у него была масса других спектаклей, но эти вы знаете лучше всего. Долгое время сэр Нанн был худруком Королевской шекспировской компании,…
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Alessia 19 апреля 2019, 01:54
Фильм интересный, понравился. Даже на английском смотреть не сложно, всё понятно. Но если что есть русские субтитры.
boldyrevavera94 13 апреля 2019, 15:40
Планирую посмотреть 18.04.2019
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14 голосов
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