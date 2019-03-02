Русская невеста, 2019

Режиссером и сценаристом триллера «Русская невеста» стал Майкл С. Ойеда («Одичавшие»), до этого он работал преимущественно оператором и монтажером. В ролях в его новой картине снялись Корбин Бернсен («Высшая лига», «Закон Лос-Анджелеса»), Оксана Орлан («Черная кровь»)и дебютантка Кристина Пименова.
Сюжет фильма рассказывает о женщине по имени Нина, которая вместе с дочкой Дашей переезжает в США к своему жениху Карлу Фредерику. Она еще не знает, что будущий муж хранит немало секретов, а его характер заставит Нину и Дашу искать спасения.
- По телевизору девушка смотрит фильм «Дом ночных призраков» 1959 года.
- Оксана Орлан не только сыграла одну из главных ролей в картине, но и выступила в качестве продюсера.
Нина со своей одиннадцатилетней дочерью Дашей отправляется из России в Америку, рассчитывая выйти замуж за эксцентричного миллиардера Карла Фредерика, в надежде на лучшую жизнь. Прибыв в лютый мороз в его роскошное поместье, которое находится в нескольких милях от цивилизации, мать и дочь попадают под очарование барона-затворника. Но надежды на сказочную жизнь рушатся, когда раскрывается трагическое прошлое Карла, и спящее до поры до времени безумие барона превращает их жизни в ад. Его зловещие планы становятся очевидными, и мать с дочерью вынуждены бороться за свое выживание...