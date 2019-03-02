Русская невеста, 2019

Режиссером и сценаристом триллера «Русская невеста» стал Майкл С. Ойеда («Одичавшие»), до этого он работал преимущественно оператором и монтажером. В ролях в его новой картине снялись Корбин Бернсен («Высшая лига», «Закон Лос-Анджелеса»), Оксана Орлан («Черная кровь»)и дебютантка Кристина Пименова.

Сюжет фильма рассказывает о женщине по имени Нина, которая вместе с дочкой Дашей переезжает в США к своему жениху Карлу Фредерику. Она еще не знает, что будущий муж хранит немало секретов, а его характер заставит Нину и Дашу искать спасения.