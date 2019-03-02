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Русская невеста Русская невеста
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The Russian Bride

Русская невеста, 2019

2019 / США
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Главная героиня переезжает из России в США к своему жениху и вскоре узнает, что он - маньяк.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером и сценаристом триллера «Русская невеста» стал Майкл С. Ойеда («Одичавшие»), до этого он работал преимущественно оператором и монтажером. В ролях в его новой картине снялись Корбин Бернсен («Высшая лига», «Закон Лос-Анджелеса»), Оксана Орлан («Черная кровь»)и дебютантка Кристина Пименова.

Сюжет фильма рассказывает о женщине по имени Нина, которая вместе с дочкой Дашей переезжает в США к своему жениху Карлу Фредерику. Она еще не знает, что будущий муж хранит немало секретов, а его характер заставит Нину и Дашу искать спасения.

- По телевизору девушка смотрит фильм «Дом ночных призраков» 1959 года.

- Оксана Орлан не только сыграла одну из главных ролей в картине, но и выступила в качестве продюсера.

Нина со своей одиннадцатилетней дочерью Дашей отправляется из России в Америку, рассчитывая выйти замуж за эксцентричного миллиардера Карла Фредерика, в надежде на лучшую жизнь. Прибыв в лютый мороз в его роскошное поместье, которое находится в нескольких милях от цивилизации, мать и дочь попадают под очарование барона-затворника. Но надежды на сказочную жизнь рушатся, когда раскрывается трагическое прошлое Карла, и спящее до поры до времени безумие барона превращает их жизни в ад. Его зловещие планы становятся очевидными, и мать с дочерью вынуждены бороться за свое выживание...

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 4 июля 2019
Премьера онлайн 19 марта 2019
Премьера в мире 2 марта 2019
Возраст 18+
Прокатчик Кинолэнд
Режиссер
Майкл С. Ойеда
Майкл С. Ойеда
В ролях
Корбин Бернсен
Корбин Бернсен
Оксана Орлан
Оксана Орлан
Кристина Пименова
Кристина Пименова
Лиза Гудман
Лиза Гудман
Майкл Роберт Брэндон
Майкл Роберт Брэндон
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Русская невеста смотреть онлайн

Русская невеста
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Nina (хорошо, что не Natasha), самая обычная русская devoushka живёт в обычном русском городке Livny с дочерью.  Её муж не живёт с ними, он предпочитает напиваться vodka, а когда напьётся и подерётся – приходить к порогу дома Nina и кричать ей: «Nina, пусти меня, я хочу увидеть свою дочь, я принёс ей boubliki». Несмотря на то, что Nina живёт в гетто, у неё очень качественная подъездная дверь из пуленепробиваемого стекла, поэтому мужа она…
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Кадры из фильма Все кадры
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