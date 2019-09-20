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The Wedding Year

Свадебный год, 2019

2019 / США
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Романтическая комедия о холостячке, которая получила 15 приглашений на свадьбу.
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Успешная девушка-фотограф из Лос-Анджелеса Мара Бейлор уверена, что она не их тех людей, которые выходя замуж и заводят семьи: она выстраивает карьеру своей мечты в модном бутике, и совсем не желает тратить время на создание семьи. Мара и ее бойфренд Джейк, начинающий шеф-повар, уже довольно долго живут вместе, но, вопреки его желаниям, она все еще не желает юридически закрепить их отношения, что является своеобразным проявлением ее нежелания взрослеть и боязни ответственности.

Однако все меняется, когда их друзья поочередно приглашают их на свои свадьбы, число которых в итоге доходит до семи церемоний в течение года. Переходя от одного празднования к другому, Мара постепенно начинает замечать другие, манящие ее стороны брака. Но сможет ли она благодаря этому побороть свой страх и построить собственное счастье?

Режиссер «Свадебного года» с жанром романтических комедий знаком очень хорошо: до этого Роберт Лукетич снимал уже практически культовую «Блондинку в законе» и ромком «Голая правда» с Кэтрин Хейгл и Джерардом Батлером.

Актрисы, сыгравшие в фильме второстепенные роли, по иронии, разведены: Дженна Деван в апреле 2018 рассталась с Ченнингом Татумом после 9 лет брака, а Анна Кэмп совсем недавно объявила о разводе с коллегой по «Идеальному голосу» Скайларом Остином.

Сара Хайленд в фильме «Свадебный год» играет девушку, которая боится серьезных отношений и не верит в брак – в то время как сама актриса совсем недавно обручилась.

Сара Хайленд не только сыграла в картине одну из главных ролей, но и выступила исполнительным продюсером.

Сара Хайленд согласилась сыграть в фильме одну из главных ролей, даже не прочитав сценарий полностью – настолько ей понравилась сцена с масштабным танцевальным номером. В интервью The Hollywood Reporter сама актриса рассказывала, что, увидев эту сцену в сценарии, она сразу же позвонила агенту и менеджеру, чтобы согласиться на роль, и сценарий даже не дочитывала. При этом у самой Хайленд есть танцевальный опыт, так что для нее съемки масштабной танцевальной сцены не составили особого труда.

Мэтт Шайвли в «Свадебном году» играет лучшего друга главной героини, Мары (Сара Хайленд). В реальности Мэтт и Сара познакомились, когда им было по 18 лет, и дружат, таким образом, уже больше 10 лет, перенеся свою дружбу и на экран (правда, в реальной жизни у актера вполне традиционная ориентация, в отличие от его героя в фильме).

4 августа 2016 года стало известно, что киностудия Lakeshore Entertainment приобрела сценарий романтической комедии, написанный Дональдом Диего. 1 мая 2018 года было объявлено, что студия представит фильм для продажи на кинорынке Каннского кинофестиваля. Режиссером фильма был объявлен Роберт Лукетич, а продюсерами – Гэри Луккеси, Марк Рид и Марк Коршак под руководством Сары Хайланд.

Позже было объявлено, что Сара Хайланд также сыграет главную роль в картине. Тайлер Джеймс Уильямс присоединился к постановке в роли Джейка Риддика, бойфренда Мары Бейлор. Позже к касту присоединились Анна Кэмп, Ванда Сайкс, Дженна Деван, Кит Дэвид, Патрик Уорбертон и Фред Гранди, однако двое последних в итоге выбыли из проекта.

Основные съемки фильма проходили с 21 мая по 10 июля 2018 года в Лос-Анджелесе.

Роберт Лукетич, привыкший снимать студийные фильмы с крупным бюджетом, впервые подписался на инди-проект, потому что ему понравился сценарий. На подготовку к съемкам у него было всего две недели, большинство декораций представляли собой голые стены, которые художники-постановщики красили из баллончиков. Но вскоре недостаток ресурсов превратился в преимущество: команда стала более креативной и находчивой, умело обходя все ограничения, в результате чего каждый доллар бюджета стал выглядеть на сотню.

В фильме несколько раз упоминается, что Сара Хайленд младше своего парня Тайлера Джеймса Уильямса, однако на самом деле Уильямс моложе Хайленд на два года. Кроме того, в фильме упоминается, что ему «далеко за 20» в 29 лет, но при выпуске фильма и будучи 1992 года рождения, Уильямсу было бы только 27.

Сара Хайленд и Анна Кэмп играли с Адамом Дивайном. Сара исполнила роль его девушки в сериале Кристофера Ллойда «Американская семейка», в то время как Анна играла с ним в «Идеальный голос» и его сиквеле «Идеальный голос 2» Кэй Кэннон.

Тайлер Джеймс Уильямс так высказался о фильме: «Во многих фильмах мы умираем, во многих плачем. Сейчас я просто хочу во что-то влюбиться. И когда я прочитал сценарий этого фильма, он показался мне свежим и правдоподобным. Это история о том, что два человека просто пытаются быть вместе… Иногда даже столь простая мотивация может превратиться в сложнейший конфликт».

Поклонники Джены Дуан и Сары Хайленд давно бомбардировали актрис пожеланиями, чтобы те сыграли сестер, так как они очень похожи друг на друга. В этом фильме мечты фанатов наконец воплотились на киноэкране.

Зора Байкенгага, сыгравший Робби, запостил в своем Facebook фотографию со съемок, на которой он и Камилль Хайд счастливо обнимались в свадебных нарядов. Шокированные члены его семьи приняли фото за чистую монету и начали возмущаться, что актер не пригласил их на свою свадьбу.

Прокатом фильма занималась компания Entertainment Studios Motion Pictures. Премьера состоялась 20 сентября 2019 года. Общие сборы фильма в международном прокате составили чуть менее 250 тысяч долларов.

Фотограф из Лос-Анджелеса Мара уверена, что семейная жизнь — это не для нее, даже после знакомства с привлекательным парнем Джеком, который готов к серьезным отношениям. Но Мара сможет увидеть новую сторону брака, получив приглашение на 15 свадеб за один год.

5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 21 ноября 2019
Премьера онлайн 20 сентября 2019
Премьера в мире 20 сентября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Роберт Лукетич
Роберт Лукетич
В ролях
Сара Хайлэнд
Сара Хайлэнд
Анна Кэмп
Анна Кэмп
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Норин ДеВулф
Норин ДеВулф
Тайлер Джеймс Уильямс
Тайлер Джеймс Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свадебный год 4 постера
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Свадебный год смотреть онлайн

Свадебный год
Смотрите в
за 1 рубль
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Режиссёр Роберт Лукетич – человек интересной судьбы. Он начал снимать, ещё будучи подростком, но первый полнометражный фильм поставил только к 30 годам. Зато какой: «Блондинка в законе» по книге Аманды Браун стал хитом, заработав в прокате почти 150 миллионов долларов, и сделал Риз Уизерспун звездой. Несмотря на своеобразный околофеминистский пафос первого фильма, дальше отношения Лукетича с женскими персонажами не особо ладились, хоть он и продолжал снимать ромкомы. В 2009-м…
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саундтрек фильма Свадебный год
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
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