Годзилла 2: Король монстров, 2019

Режиссер Майкл Догерти, прежде всего известный, как сценарист франшизы «Люди Икс», занял место Гарета Эдвардса, постановщика первой части. Из оригинальной ленты в сиквел вернулись только Кэн Ватанабэ и Салли Хоккинс. Главные же роли в проекте достались звезде сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и Вере Фармиге («Заклятие»).

Продолжение фантастического экшна 2014 года о доисторическом ящере Годзилле. На Землю нападают древние хищники - Мотра, Родан и трехголовый Кинг Гидора, чтобы спасти человечество на помощь призывают короля монстров. На этот раз людям нужно отойти в сторону и просто наблюдать за самой масштабной битвой в их жизни.