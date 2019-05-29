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Годзилла 2: Король монстров Годзилла 2: Король монстров
Киноафиша Фильмы Годзилла 2: Король монстров
Godzilla: King of Monsters

Годзилла 2: Король монстров, 2019

2019 / США
7.2 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Миру угрожают Родан, Мотра и Кинг Гидора. Спасти человечество может только Годзилла.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Майкл Догерти, прежде всего известный, как сценарист франшизы «Люди Икс», занял место Гарета Эдвардса, постановщика первой части. Из оригинальной ленты в сиквел вернулись только Кэн Ватанабэ и Салли Хоккинс. Главные же роли в проекте достались звезде сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и Вере Фармиге («Заклятие»).

Продолжение фантастического экшна 2014 года о доисторическом ящере Годзилле. На Землю нападают древние хищники - Мотра, Родан и трехголовый Кинг Гидора, чтобы спасти человечество на помощь призывают короля монстров. На этот раз людям нужно отойти в сторону и просто наблюдать за самой масштабной битвой в их жизни.

- Режиссером фильма должен был стать Гарет Эдвардс, но он выбыл из проекта.

- Это дебют для Милли Бобби Браун в полном метре.

- Чжан Цзыи и Кэн Ватанабэ уже снимались вместе в фильме «Мемуары гейши».

- Кэн Ватанабэ и Салли Хоккинс – единственные актеры, которые вернулись к своим ролям в продолжении фильма «Годзилла» 2014 года.

- «Годзилла 2: Король монстров» - приквел к готовящемуся блокбастеру «Годзилла против Конга».

Сюжет нового фильма разворачивается вокруг героических усилий сотрудников крипто-зоологического агентства «Монарх», столкнувшихся с целым дивизионом монстров колоссальных размеров, а именно – могучим Годзиллой, вступившим в конфликт с Мотрой, Роданом и своим самым заклятым врагом, трехголовым Кингом Гидорой. Когда эти три древнейших супервида, считавшихся обычными мифами, восстают из небытия, они вступают в схватку за превосходство, ставя на кон сам вопрос существования человечества.

7.2 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 30 мая 2019
Премьера онлайн 13 августа 2019
Премьера в мире 29 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Майкл Догерти
Майкл Догерти
В ролях
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
Вера Фармига
Вера Фармига
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Кайл Чандлер
Кайл Чандлер
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
В 2014 году Сан-Франциско стал полем битвы для монструозных созданий. Защитник экосистемы нашей планеты по прозвищу Годзилла пробудился от спячки и сразил парочку доисторических паразитов, попутно разрушив город, а затем махнул хвостом и был таков. Секретная организация «Монарх» уверена в том, что огромный ящер — сила скорее добрая, с чем совсем не согласны правительство и родственники погибших. Последние и являются центральными героями второй части…
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Аршак Караханян 31 мая 2019, 00:38
Не понравилось. 3D качество низкое, на половине фильма уснул. 2часа ни о чём!
SKY 10 июня 2019, 15:09
Такой дичайшей буры я не смотрел лет 20, как перестал смотреть тв3. Очень ждал это кино и такой облом.
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21 января 2022 11:49
Студия Legendary намерена выпустить сиквел «Годзиллы против Конга» Проект получил название «Сын Конга».
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28 апреля 2021 10:43
Майкл Догерти хочет поставить приквел «Годзиллы» о юности монстра Впрочем, судя по всему, такой фильм пока никто не собирается снимать.
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