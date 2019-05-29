Годзилла 2: Король монстров, 2019

Режиссер Майкл Догерти, прежде всего известный, как сценарист франшизы «Люди Икс», занял место Гарета Эдвардса, постановщика первой части. Из оригинальной ленты в сиквел вернулись только Кэн Ватанабэ и Салли Хоккинс. Главные же роли в проекте достались звезде сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и Вере Фармиге («Заклятие»).
Продолжение фантастического экшна 2014 года о доисторическом ящере Годзилле. На Землю нападают древние хищники - Мотра, Родан и трехголовый Кинг Гидора, чтобы спасти человечество на помощь призывают короля монстров. На этот раз людям нужно отойти в сторону и просто наблюдать за самой масштабной битвой в их жизни.
- Режиссером фильма должен был стать Гарет Эдвардс, но он выбыл из проекта.
- Это дебют для Милли Бобби Браун в полном метре.
- Чжан Цзыи и Кэн Ватанабэ уже снимались вместе в фильме «Мемуары гейши».
- Кэн Ватанабэ и Салли Хоккинс – единственные актеры, которые вернулись к своим ролям в продолжении фильма «Годзилла» 2014 года.
- «Годзилла 2: Король монстров» - приквел к готовящемуся блокбастеру «Годзилла против Конга».
Сюжет нового фильма разворачивается вокруг героических усилий сотрудников крипто-зоологического агентства «Монарх», столкнувшихся с целым дивизионом монстров колоссальных размеров, а именно – могучим Годзиллой, вступившим в конфликт с Мотрой, Роданом и своим самым заклятым врагом, трехголовым Кингом Гидорой. Когда эти три древнейших супервида, считавшихся обычными мифами, восстают из небытия, они вступают в схватку за превосходство, ставя на кон сам вопрос существования человечества.