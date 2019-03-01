Это не навсегда, 2018

Идея этой картины пришла режиссерам Евгении Яцкиной, Алене Рубинштейн и продюсеру Катерине Михайловой, когда они оказались в числе гостей на «Дне Чебурашки» - уникальной благотворительной акции для детей-сирот. Финансовую поддержку картине оказало Министерство культуры РФ. Продюсерами проекта стали Катерина Михайлова («Короткие волны», «Мама», «Время женщин») и Константин Фам («Свидетели», «Москва влюбленная», «Кадиш»). В картине снялись не только юные талантливые артисты, но и звезды российского кино - Агриппина Стеклова («Географ глобус пропил», «Мелкий бес», «Чужая кровь»), Александр Мохов («Сибирский цирюльник», «Дом Солнца», «Есенин»), Яна Есипович («Брестская крепость», «Остров», «В круге первом»), Ольга Лапшина («Жить», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Елена», «Богиня. Как я полюбила»).

Большинство из нас произносят слово «Мама» не задумываясь. Но есть дети, которые никогда в жизни не произносили этого слова. Фильм именно об этих детях, воспитанниках детских домов. В этих детях не меньше любви, чем в каждом из нас. И они ждут. Иногда слишком долго. Но ни на секунду не перестают верить, что однажды смогут сказать это простое слово. Слово « Мама»…Действие фильма происходит в детском доме под названием «Золотая рыбка», что очень символично: хочется верить, что самое главное желание каждого ребенка обязательно исполнится.