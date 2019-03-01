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Это не навсегда, 2018

2018 / Россия
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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История о четырех воспитанниках детского дома.
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Идея этой картины пришла режиссерам Евгении Яцкиной, Алене Рубинштейн и продюсеру Катерине Михайловой, когда они оказались в числе гостей на «Дне Чебурашки» - уникальной благотворительной акции для детей-сирот. Финансовую поддержку картине оказало Министерство культуры РФ. Продюсерами проекта стали Катерина Михайлова («Короткие волны», «Мама», «Время женщин») и Константин Фам («Свидетели», «Москва влюбленная», «Кадиш»). В картине снялись не только юные талантливые артисты, но и звезды российского кино - Агриппина Стеклова («Географ глобус пропил», «Мелкий бес», «Чужая кровь»), Александр Мохов («Сибирский цирюльник», «Дом Солнца», «Есенин»), Яна Есипович («Брестская крепость», «Остров», «В круге первом»), Ольга Лапшина («Жить», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Елена», «Богиня. Как я полюбила»).

Большинство из нас произносят слово «Мама» не задумываясь. Но есть дети, которые никогда в жизни не произносили этого слова. Фильм именно об этих детях, воспитанниках детских домов. В этих детях не меньше любви, чем в каждом из нас. И они ждут. Иногда слишком долго. Но ни на секунду не перестают верить, что однажды смогут сказать это простое слово. Слово « Мама»…Действие фильма происходит в детском доме под названием «Золотая рыбка», что очень символично: хочется верить, что самое главное желание каждого ребенка обязательно исполнится.

- По официальной статистике, в России на сегодняшний день в детских домах находятся более 50 тысяч детей/

- Съемки проходили в настоящих детских домах в Москве, Подмосковье, в ВДЦ «Орлёнок» и в Балаклаве.

- В марте 2019 года фильм «Это не навсегда» был показан на XVII фестивале дебютов «Дух Огня», где получил Приз за лучший европейский детский фильм.

У каждого из воспитанников детского дома своя история, свои проблемы и переживания, своя неповторимая улыбка и заразительный смех. Каждого из них ждет свой путь. Но объединяет их одна заветная мечта – обрести семью. Жизнь героев фильма совсем не легка, однако они надеются и верят, что это не навсегда.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 июля 2019
Премьера в мире 1 марта 2019
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Алена Рубинштейн
Алена Рубинштейн
В ролях
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Яна Есипович
Яна Есипович
Александр Мохов
Марта Дроздова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Это не навсегда 2 постера
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Это не навсегда
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Один мальчик настолько хотел встретить маму, что «назначил» ею пожилую женщину-повара. Другой так не хотел расставаться с подругой, что устроил истерику, когда ее приехала забрать добрая американская семья. Третий сбежал из летнего лагеря «Орленок» в поисках отца — капитана дальнего плавания. А четвертый попал в благополучную семью с почти взрослой дочерью, чтобы едва не остаться бездомным опять. Евгения Яцкина и Алена Рубинштейн — дебютантки…
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