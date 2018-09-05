Игра, 2018

«Шоу Трумана» в российской интерпретации. Бизнесмену Юре сказочно везет во всем – его издательское дело процветает, он вращается в высших влиятельных кругах и женат на очаровательной красавице. Кажется, что такого просто не может быть…

Юрий Платонов — человек, которому в жизни удалось абсолютно все. Он успешен, богат, у него есть красавица-жена и верные друзья. Причем, чтобы достичь всего этого, Юрию даже не приходилось прилагать особенных усилий — трудности и невзгоды словно обходили его стороной. Однако в сороковой день рождения его жизнь разделяется на “до” и “после”. Юрий случайно узнает, что всё происходящее в его жизни — это срежиссированный кем-то спектакль.