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Игра, 2018

2018 / Россия
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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«Шоу Трумана» в российской интерпретации.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Шоу Трумана» в российской интерпретации. Бизнесмену Юре сказочно везет во всем – его издательское дело процветает, он вращается в высших влиятельных кругах и женат на очаровательной красавице. Кажется, что такого просто не может быть…

Юрий Платонов — человек, которому в жизни удалось абсолютно все. Он успешен, богат, у него есть красавица-жена и верные друзья. Причем, чтобы достичь всего этого, Юрию даже не приходилось прилагать особенных усилий — трудности и невзгоды словно обходили его стороной. Однако в сороковой день рождения его жизнь разделяется на “до” и “после”. Юрий случайно узнает, что всё происходящее в его жизни — это срежиссированный кем-то спектакль.

  • Фильм снимался в Минске.
  • Премьера фильма состоялась в августе 2018 года на российском кинофестивале “Окно в Европу”.
  • Очередной совместный проект режиссера Дмитрия Астрахана и сценариста Олега Данилова.
  • Сыгравший главную роль в фильме Дмитрий Васильев — бывший КВНщик, капитан команды КВН “Сборная Санкт-Петербурга”. Это его второе сотрудничество с режиссером Дмитрием Астраханом после фильма “Любовь без правил”.
  • Сюжет фильма перекликается с сюжетом картины “Шоу Трумана”.
  • Комик и ведущий Павел Воля сыграл в фильме небольшую камео-роль, но при этом факту его участия в картине было уделено большое внимание во рекламного продвижения фильма.
  • Актриса Александра Харитонова, сыгравшая Катю, проходила курсы актерского мастерства Дмитрия Астрахана в рамках реалити-шоу “Дом-2”.

Молодой бизнесмен Юрий Платонов с лёгкостью достиг всего, о чём можно было мечтать: крупный издательский дом, положение в обществе, красавица жена и даже личный самолёт… Он успешен во всём, за что ни берётся — так не бывает! Похоже, что его жизнь — кем-то лихо срежиссированный фейк…

5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 июня 2019
Премьера онлайн 16 ноября 2018
Премьера в мире 5 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Виктор Васильев
Виктор Васильев
Эльвира Болгова
Эльвира Болгова
Олег Васильков
Олег Васильков
Александра Харитонова
Александра Харитонова
Павел Воля
Павел Воля
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Игра 2 постера
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Игра
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Nadezhda Kuzmina 9 июня 2019, 16:51
Полное разочарование. Не стоит сравнивать с Труманом. Отвратительная игра актеров,кроме двух-трех человек. Все ужасно наигранно. Скучно. Не смогли… Читать дальше…
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