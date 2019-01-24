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Аполлон-11 Аполлон-11
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Apollo 11

Аполлон-11, 2019

2019 / США
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Документальная лента рассказывает о реальной миссии космического корабля, которым управлял легендарный Нил Армстронг. В 1969 году Аполлон-11 совершил посадку на Луне. В архивах сохранилось немало съемок об этой уникальной миссии.

  • Фильм был приурочен к 50-летию полета космического корабля.
  • Вся лента целиком состоит из архивных съемок. Представители съемочной группы работали с НАСА и национальными американскими архивами. Им предоставили доступ к 70-миллиметровой пленке, которую раньше никому не показывали.
  • В картине использовали 11 тысяч часов аудиозаписей, а также сотни часов видеосъемки.
  • Режиссер Тодд Дуглас Миллер заявил, что при работе над проектом стремился использовать только те кадры и звуки, которые в действительности запечатлены в архивах. Однако несколько раз ему приходилось нарушать собственные правила. Например, использовался энергетический толчок Аполлона-8, а не 11.
  • При записи музыкального сопровождения применялись только инструменты, которые существовали в 60-х годах.
  • В одном из документальных кадров на фоне толпы появляется известный фантаст Айзек Азимов. Он дает интервью.
  • В фильме использовался логотип компании Universal Studios в том виде, в каком он был представлен в год миссии Аполлона-11.

В прокат выходит сенсационная американская картина, которая даст вам возможность вновь пережить одно из величайших приключений в истории человечества. Фильм создан на основе никогда не виденных ранее архивных кадров с 70-миллиметровой плёнки и более чем 11 тысяч часов несистематизированных аудиозаписей. «Аполлон-11» введёт вас в святая святых самой знаменитой миссии НАСА – той, что впервые доставила людей на Луну и превратила имена Нила Армстронга и Базза Олдрина в притчу во языцех. Глазами самих астронавтов, команды Центра Управления Полетами и миллионов зрителей на Земле вы сможете увидеть и вместе с ними пережить час за часом те знаменательные дни 1969 года, когда человечество сделало гигантский скачок в будущее.

8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 июня 2019
Премьера онлайн 1 ноября 2019
Премьера в мире 24 января 2019
Возраст 6+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Тодд Дуглас Миллер
В ролях
Базз Олдрин
Майкл Коллинз
Все актеры и съемочная группа
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Аполлон-11 смотреть онлайн

Аполлон-11
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18 июня 2020 13:34
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