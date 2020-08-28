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BTS: Bring The Soul. The movie BTS: Bring The Soul. The movie
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BTS: Bring The Soul. The movie

BTS: Bring The Soul. The movie, 2019

2019 / Корея
7.5 Оцените
49 голосов
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О фильме

После своего знакового тура «Love Yourself» BTS триумфально возвращается на экраны кинотеатров в «BRING THE SOUL: THE MOVIE». Теперь группа, сияющая ярче сценического света, приглашает нас за кулисы. На следующий день после заключительного концерта европейского тура, на одной из парижских крыш, участники BTS делятся своими личными историями и впечатлениями от новых городов и выступлений перед тысячами ARMY по всему миру. Заглянуть в мир BTS вне сцены, подслушать дискуссии участников в перерывах между концертами – такое кинематографическое событие невозможно пропустить. Путешествие BTS продолжается!

7.5 Оцените
49 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 28 августа 2020
Возраст 6+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Пак Чжун Су
В ролях
Чон Хо-сок
Ким Нам-джун
Ким Сок-чин
Пак Чи-мин
Ким Тхэ-хён
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма BTS: Bring The Soul. The movie 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наталья Новак 3 июля 2019, 18:07
А когда билеты поступят в продажу?
Jungkook Jeon 3 июля 2019, 20:09
надеюсь его будут показываать.. молимся.
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49 голосов
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