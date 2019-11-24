Холоп, 2019

Комедия перевоспитания – вовсе не новый жанр ещё со времён Шекспира. Однако хороший сценарист всегда сможет добавить «изюминку» в классический рецепт успеха. Так случилось и с фильмом «Холоп». Команда авторов, в которую вошла Дарья Гарцевич («Интерны»), смогла совместить в одной картине сюжет о «попаданце» и историю становления личности. Не обошлось и без отсылок к легендарному «Шоу Трумана» по сценарию Эндрю Никкола. Однако обо всём по порядку.

В центре сюжета – молодой сын олигарха Григорий. Он считает, что закон ему не писан, а любые проблемы решаются деньгами. В отчаянной попытке исправить непутёвого наследника отец обращается к своему приятелю – психологу, образ которого воплотил Охлобыстин («Дом Солнца»). После подстроенной старшим поколением аварии молодой баловень судьбы просыпается в простой русской деревне в далёком XIX веке. И стал Гриша в прошлом вовсе не барчуком – а простым холопом, живущим в хлеву со свиньями.

Одного не знает главный герой – вокруг декорации и нанятые актёры, а указания всем окружающим персонажам даёт следящий за всеми с помощью камер психолог.

Конечно, не обойдётся и без любовной линии. Героиня Александры Бортич («Викинг») сказочно хороша в простом крестьянском платье – и имеет все шансы подтолкнуть главного героя на путь взросления.

Режиссёр Клим Шипенко, известный зрителям по «Тексту» и «Салюту-7», назвал свой новый фильм «лёгкой семейной историей» про отцов и детей – и про готовность идти на крайние меры в деле воспитания.

Гриша, сын московского олигарха Павла, окончательно обалдел от сытой и красивой ночной жизни и в итоге напроказил на тюремное заключение. Его отчаявшийся отец, понимая, что он уже не имеет никакого влияния на сына, просит помощи у своей подруги Насти, которая рекомендует ему безумного гения психологии Льва, известного тем, что его неординарные методы незамедлительно приносят положительный результат.

Втроем они придумывают план насильственной реабилитации Гриши. Для этого Павлу приходится вложиться в огромную реконструкцию крестьянского поместья за полгода до отмены крепостного права. После подстроенного ДТП Гриша просыпается в конюшне, одетый в лохмотья. Приглашенным актером строго приказано обращаться с ним как с бесправным конюхом. В ужасе мажор пытается сбежать, из-за чего чуть не заканчивает в петле: его спасает только появление местной барыни Аглаи, которая милует беглеца.

Несколько раз проект чуть не срывается из-за исторических несоответствий, но, по счастью, Гриша полный профан во всем, что касается истории. Вскоре он влюбляется в случайно попавшую на проект ветеринарку Лизу, чем разрушает планы Льва, который планировал свести его с Аглаей, тем самым заставив его переосмыслить собственные ценности. Пока психолог пытается написать новый сценарий, оскорбленная Аглая распространяет новости о проекте по внешнему миру, и им начинает интересоваться полиция.

Вскоре постановка начинает трещать по швам, и даже отношения Павла и Насти оказываются под угрозой. Теперь только от самого Гриши зависит, сможет ли он осознать свои прошлые ошибки и встать на путь исправления, а любовь к Лизе может стать для него путеводной звездой.