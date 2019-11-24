Холоп, 2019

Комедия перевоспитания – вовсе не новый жанр ещё со времён Шекспира. Однако хороший сценарист всегда сможет добавить «изюминку» в классический рецепт успеха. Так случилось и с фильмом «Холоп». Команда авторов, в которую вошла Дарья Гарцевич («Интерны»), смогла совместить в одной картине сюжет о «попаданце» и историю становления личности. Не обошлось и без отсылок к легендарному «Шоу Трумана» по сценарию Эндрю Никкола. Однако обо всём по порядку.
В центре сюжета – молодой сын олигарха Григорий. Он считает, что закон ему не писан, а любые проблемы решаются деньгами. В отчаянной попытке исправить непутёвого наследника отец обращается к своему приятелю – психологу, образ которого воплотил Охлобыстин («Дом Солнца»). После подстроенной старшим поколением аварии молодой баловень судьбы просыпается в простой русской деревне в далёком XIX веке. И стал Гриша в прошлом вовсе не барчуком – а простым холопом, живущим в хлеву со свиньями.
Одного не знает главный герой – вокруг декорации и нанятые актёры, а указания всем окружающим персонажам даёт следящий за всеми с помощью камер психолог.
Конечно, не обойдётся и без любовной линии. Героиня Александры Бортич («Викинг») сказочно хороша в простом крестьянском платье – и имеет все шансы подтолкнуть главного героя на путь взросления.
Режиссёр Клим Шипенко, известный зрителям по «Тексту» и «Салюту-7», назвал свой новый фильм «лёгкой семейной историей» про отцов и детей – и про готовность идти на крайние меры в деле воспитания.
Гриша, сын московского олигарха Павла, окончательно обалдел от сытой и красивой ночной жизни и в итоге напроказил на тюремное заключение. Его отчаявшийся отец, понимая, что он уже не имеет никакого влияния на сына, просит помощи у своей подруги Насти, которая рекомендует ему безумного гения психологии Льва, известного тем, что его неординарные методы незамедлительно приносят положительный результат.
Втроем они придумывают план насильственной реабилитации Гриши. Для этого Павлу приходится вложиться в огромную реконструкцию крестьянского поместья за полгода до отмены крепостного права. После подстроенного ДТП Гриша просыпается в конюшне, одетый в лохмотья. Приглашенным актером строго приказано обращаться с ним как с бесправным конюхом. В ужасе мажор пытается сбежать, из-за чего чуть не заканчивает в петле: его спасает только появление местной барыни Аглаи, которая милует беглеца.
Несколько раз проект чуть не срывается из-за исторических несоответствий, но, по счастью, Гриша полный профан во всем, что касается истории. Вскоре он влюбляется в случайно попавшую на проект ветеринарку Лизу, чем разрушает планы Льва, который планировал свести его с Аглаей, тем самым заставив его переосмыслить собственные ценности. Пока психолог пытается написать новый сценарий, оскорбленная Аглая распространяет новости о проекте по внешнему миру, и им начинает интересоваться полиция.
Вскоре постановка начинает трещать по швам, и даже отношения Павла и Насти оказываются под угрозой. Теперь только от самого Гриши зависит, сможет ли он осознать свои прошлые ошибки и встать на путь исправления, а любовь к Лизе может стать для него путеводной звездой.
Актёры Милош Бикович и Александра Бортич не в первый раз оказываются в окружении исторических декораций. Милош преимущественно снимался в исторических проектах в родной Сербии (сериалы «Крылья Империи», «Монтевидео: Божественное видение», «За короля и отечество»), а самой яркой ролью Александры поклонники считают Рогнеду в «Викинге» (2016).
Премьера «Холопа» состоялась во всемирно известном кинотеатре Odeon на IV Неделе российского кино в Лондоне.
В фильме снялся сын популярного российского шоумена Дмитрия Нагиева. Кирилл сыграл молодого дворянина. Кстати, это уже второй фильм Клима Шипенко с участием Нагиева-младшего. Первым стал скандально известный «Текст».
Съёмочная группа долго искала подходящие локации, сохранившие первозданный вид с XIX века. В конце концов, Клим Шипенко вложился в строительство масштабных декораций в Пушкинских горах Псковской области.
Милоша Биковича и Александру Бортич успели заподозрить в настоящем романе во время съёмок – настолько гармонично экранная пара смотрелась в кадре. Однако, по словам Биковича, между ними ничего не могло случиться даже в теории, так как всё его время и силы отнимали съёмки.
На съёмочной площадке актёрскому составу пришлось нелегко: помимо верховой езды, главным героям проекта пришлось серьёзно заняться спортивной подготовкой. Особенно много сложностей выпало, по словам режиссёра, на долю Биковича: актёр окунался в грязь, изображал утопление и обнимался со свиньёй.
Фильм стал самой кассовой российской картиной за историю российского кинопроката. По кинотеатрам России и СНГ фильм проехал катком, собрав 3.44 миллиарда рублей, превысив таким образом свой бюджет более чем в 20 раз и заняв второе место после фантастического блокбастера «Аватар» Джеймса Кэмерона, собравшего 3.63 миллиарда рублей. На третьем месте расположился другой отечественный фильм, спортивная драма «Движение вверх»: его касса составила 3.43 миллиарда рублей. Международные же сборы фильма составили примерно 1 миллион долларов.
По мнению исполнителя главной роли, Милоша Биковича, фильм представляет собой эдакий «славянский вестерн». А режиссер фильма, Клим Шипенко, считает, что это светлая новогодняя комедия.
Клим Шипенко пригласил Милоша Биковича на проект под впечатлением от его игры в фильме «Духless 2». На момент начала съемок фильма Бикович довольно плохо знал русский язык и говорил с серьезным акцентом, поэтому все его фразы впоследствии были переозвучены Сергеем Габриэляном. Также актер постоянно страдал от аллергии, потому что фильм снимался практически на опушке леса. Клим Шипенко страдает от той же проблемы, поэтом они вдвоем с актером постоянно делили противоаллергенные таблетки.
«Холоп» был снят гораздо раньше предыдущей картины режиссера, социальной драмы «Текст» по роману Дмитрия Глуховского; однако продюсерами фильма было решено, что фильм должен выйти под новый год, поэтому премьера «Текста» состоялась раньше.
Рефренсами для фильма послужили народно любимые комедии Леонида Гайдая, особенно «Иван Васильевич меняет профессию», а также фильм Питера Уира «Шоу Трумана» про сконструированную реальность.
Съемки фильма проходили в Псковской области, в заброшенной деревне возле Пушкинских гор. В окрестностях был только один ресторан, в котором каждый день подавали одни и те же блюда на завтрак, обед и ужин, так что в итоге члены съемочной группы уже не могли на них смотреть.
Эгоистичный «мажор» Гриша в один не очень прекрасный день после аварии приходит в себя… в 1860 году в барской усадьбе. Теперь он – обычный холоп без связей и связи: о смартфонах здесь не слышали, а все вокруг него – крепостные. Грише предстоит пройти непростой путь, чтобы из наглого сынка богатых родителей превратиться в человека, который умеет ценить простые вещи, умеет дружить, ну и, конечно, любить.