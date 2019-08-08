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Успех, 2019

2019 / Россия
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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И смех, и слезы, и любовь!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Российская мелодрама рассказывает историю Лизы и Артема. Когда-то давно они были членами рок-группы и мечтали покорить музыкальный Олимп. Но вскоре у пары родилась дочка, и им пришлось забыть об амбициях. Но Лиза всегда надеялась вновь начать заниматься музыкой. Однажды ей выпадает уникальный шанс, и женщина отправляется в Америку. Артем остается в России и вынужден в одиночку заботиться о дочери, с трудом зарабатывая на жизнь.

  • Сначала у ленты было другое название – «Дитя успеха».
  • Евгений Шелякин, который является сценаристом и режиссером, исполнил небольшую роль в этой картине. Однажды он позвонил Павлу Руминову, который в этот момент работал над новым фильмом, и поинтересовался, как идут дела. В этот момент режиссер решил добавить в сюжет еще одного персонажа. Шелякин играет роль создателя клипа «Выпьем за любовь», которая почти полностью является его импровизацией.
  • Во время съемок одного из финальных эпизодов героиня Юлии Снигирь разбивает гитару. Она сломалась и сильно обрезала пальцы актрисы. Съемку пришлось прервать, чтобы обработать раны. Но после этого актриса вернулась к роли.
  • За Юлию Снигирь песню исполняет солистка группы «Вельвет» Екатерина Белоконь.

Когда-то Лиза и Артем были дерзкой рок-группой, мечтавшей покорить мир, но после рождения дочери Виты им пришлось забыть о творчестве. Лизу никогда не "отпускала" музыка, и когда появляется шанс в Америке, она оставляет семью и уезжает. Теперь Артем растит дочь один, перебиваясь случайными заработками. Однажды ему приходится поступиться своими рокерскими принципами — спеть российскую попсу на корпоративе. Слов одного хита Артем не знает, но неожиданно выручает дочь, исполнив песню за него. Их экстравагантное выступление собирает миллионы просмотров в Интернете, чем привлекает внимание известного продюсера. Это становится началом их большого пути к успеху. И если Артёма все это увлекает, то Вита мечтает совсем о другом...

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 ноября 2019
Премьера в мире 8 августа 2019
Возраст 12+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Павел Руминов
Павел Руминов
В ролях
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Роман Курцын
Роман Курцын
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Мария Лобанова
Мария Лобанова
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Все актеры и съемочная группа
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Успех
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Так уж повелось, что если женщина не мечает о семье и ребёнке, то она обязательно должна за это извиняться. Перед мужчиной, друзьями, общественностью. Для последнего извинения кинематограф — идеальный инструмент. Это уже в 1979 году доказал Роберт Бентон. И, поговаривают критики, в 2019 году Ноа Баумбах. Но что нам до американских реалий, когда нам хватает своих проблем и собственной национальной зашоренности. Поэтому Павел Руминов, режиссёр и ходячая киноэнциклопедия, придумывает…
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fulgent 17 ноября 2019, 13:10
Классный, "теплый" фильм. Поплакали и посмеялись. Незамыленный сюжет, о чем то очень важном глазами ребенка. Приятное музыкальное… Читать дальше…
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12 голосов
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16 апреля 2019 16:50
Стартовали съемки фильма с Юлией Снигирь, Романом Курцыным и Алексеем Чадовым в главных ролях Дан старт съемкам комедии «Успех» режиссера Павла Руминова. Главные роли исполняют Юлия Снигирь, Роман Курцын и Алексей Чадов. В российский прокат фильм выйдет осенью 2019
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1 ноября 2018 23:13
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