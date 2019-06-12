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Давай разведемся Давай разведемся
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Давай разведемся, 2019

2019 / Россия
6.5 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Комедия, в которой героиня Анны Михалковой учится жить без мужа
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Причины посмотреть Факты О фильме

Маша – настоящий хозяин в доме. Она работает врачом, и все свободное время уделяет пациенткам. Пока супруга обеспечивает семью, ее муж осваивает роль домохозяина. У Маши ни на что нет времени, поэтому она даже не замечает, что супруг начал ходить на сторону. В один из дней он просто собирает вещи и уходит к молодой любовнице. Сначала главная героиня впадает в депрессию, но вскоре понимает, что это ее шанс начать все заново.

  • Премьера картины состоялась в рамках очередного фестиваля «Кинотавр».
  • Съемки велись в Ярославле.
  • Этот фильм является первой полнометражной лентой для режиссера Анны Пармас. До этого она чаще всего работала над созданием клипов для музыкальной группы «Ленинград».
  • Сначала картину планировали назвать «Просто светят звезды». Эта фраза содержится в одной из песен «Ленинграда». Однако позже было принято решение изменить название.
  • Анна Пармас признавалась, что давно собиралась снять комедию про развод. Она стремилась продемонстрировать зрителям, что это не так страшно, как выглядит.
  • В одной из сцен главная героиня лежит в бассейне. Температура воды была всего +15 градусов. А на улице в это время было +5.
  • Роль Маши режиссер писала специально для актрисы Анны Михалковой.

Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности…

6.5 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 21 ноября 2019
Премьера в мире 12 июня 2019
Возраст 12+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Анна Пармас
Анна Пармас
В ролях
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Антон Филипенко
Антон Филипенко
Светлана Камынина
Светлана Камынина
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Федор Лавров
Федор Лавров
Все актеры и съемочная группа
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Кинофестиваль Кинотавр Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Наша рецензия
У гинеколога Маши (Анна Михалкова) был хороший муж. Ну, ей так казалось. Но однажды поздно вечером у мужа зазвонил телефон. На экране высветилось слово «фитнес». Маша взяла трубку и услышала томный женский голос, обещавший «расцеловать во все места». Муж не стал ничего отрицать, собрал вещи и ушел. А она осталась с двумя детьми и кредитом за загородный дом в районе «Новая Англия». Мало какой новичок может похвастаться тем, что его полнометражный дебют…
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Часнык 22 ноября 2019, 09:31
Фильм не о чем , не тратьте время
Инквизиция 25 ноября 2019, 15:03
Фильм скорее позитивный, чем комедия. Но приятно посмотреть. 5 из 10. Главная героиня вошла отлично в роль. Обычная житейская ситуация. Закончен… Читать дальше…
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8 сентября 2019 14:50
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова Лучшим дебютным фильмом фестиваля назвали картину Анны Пармас «Давай разведемся».
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16 июня 2019 20:36
Разлюбить по-русски: «Давай разведемся» Анны Пармас Режиссер самых известных клипов группы «Ленинград» сняла комедию о разводе, в которой героиня Анны Михалковой учится жить без мужа. Ксения Реутова пытается проникаться женской эмансипацией российского кинематографа на «Кинотавре».    
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13 июня 2019 13:47
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