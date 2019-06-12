Давай разведемся, 2019

Маша – настоящий хозяин в доме. Она работает врачом, и все свободное время уделяет пациенткам. Пока супруга обеспечивает семью, ее муж осваивает роль домохозяина. У Маши ни на что нет времени, поэтому она даже не замечает, что супруг начал ходить на сторону. В один из дней он просто собирает вещи и уходит к молодой любовнице. Сначала главная героиня впадает в депрессию, но вскоре понимает, что это ее шанс начать все заново.