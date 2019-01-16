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Рожденный стать королем Рожденный стать королем
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The Kid Who Would Be King

Рожденный стать королем, 2018

2018 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Британский подросток-неудачник оказывается новым королем Артуром
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Причины посмотреть Факты О фильме

История, рассказанная в фильме «Рождённый стать королём», является очередным переосмыслением легенды о короле Артуре и Экскалибуре. Алексу двадцать лет, и он сталкивается со всеми свойственными для своего возраста проблемами. Однако все они кажутся незначительными после того, как он находит легендарный меч и должен вместе со своими друзьями противостоять злодейке из Средневековья по имени Моргана, чтобы она не уничтожила планету.

Патрик Стюарт, которого мы хорошо знаем по роли профессора Икс в серии фильмов «Люди Икс» и капитана Жана-Люка Пикарда в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение», играет Мерлина в фильме Джо Корниша «Рожденный стать королем». Главную антагонистку картины играет Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Племя изгоев»), а главного героя фильма Алекса сыграл Луис Сёркис, сын актера Энди Сёркиса.

- Ребекка Фергюсон, сыгравшая одну из главных ролей, параллельно снималась в фильме «Миссия невыполнима: Последствия». Чтобы совмещать съёмки, она договорилась играть у Джо Корниша по выходным, а по будням в «Миссии».

- В 1981 году Патрик Стюарт уже играл в одной из адаптаций легенды о короле Артуре — «Экскалибур».

- В школе, в которой проходили съёмки, учился Пирс Броснан.

Повседневные проблемы двенадцатилетнего Алекса отходят на второй план после того, как он находит легендарный Экскалибур. И теперь, когда меч короля Артура оказывается в руках самого неудачливого подростка в Британии, начинается грандиозное приключение, в ходе которого Алекс и его друзья должны остановить средневекового злодея Моргана и не дать ему уничтожить мир.
 

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 марта 2019
Премьера онлайн 2 апреля 2019
Премьера в мире 16 января 2019
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джо Корниш
Джо Корниш
В ролях
Луис Эшборн Серкис
Луис Эшборн Серкис
Том Тейлор
Том Тейлор
Нэйтан Стюарт-Джарретт
Нэйтан Стюарт-Джарретт
Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
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Постер фильма Рожденный стать королем 10 постеров
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Рожденный стать королем
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Говорят, посреди автостоянки студии Amblin возвышается большой базальтовый камень, из камня торчит меч, на лезвии — надпись «Идеальный детский фильм Стивена Спилберга». Раз в пару лет кто-то из молодых режиссёров приезжает на студию, паркует машину, а потом долго и упорно пытается вытащить меч из камня. Сотрудники студии уверяют, что среди пытавшихся были в разные годы Джей Джей Абрамс и Гил Кенан, Энди Мускетти и братья Даффер, Трэвис Найт и Дэвид Лоури. Никто из них меча не…
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alfiya7163 19 марта 2019, 16:54
Фильм сам не плохой...НО что то не хватает...какого то огонька.. и сценарий хорош и спецэффекты... вот актерская игра детей и режиссура хромает. В… Читать дальше…
zhikelena11 1 апреля 2019, 18:06
Хороший,добрый фильм.моим детям очень понравился.есть поучительные моменты,есть много забавных сцен.после фильма осталось приятное впечатление.
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