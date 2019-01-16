Рожденный стать королем, 2018

История, рассказанная в фильме «Рождённый стать королём», является очередным переосмыслением легенды о короле Артуре и Экскалибуре. Алексу двадцать лет, и он сталкивается со всеми свойственными для своего возраста проблемами. Однако все они кажутся незначительными после того, как он находит легендарный меч и должен вместе со своими друзьями противостоять злодейке из Средневековья по имени Моргана, чтобы она не уничтожила планету.
Патрик Стюарт, которого мы хорошо знаем по роли профессора Икс в серии фильмов «Люди Икс» и капитана Жана-Люка Пикарда в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение», играет Мерлина в фильме Джо Корниша «Рожденный стать королем». Главную антагонистку картины играет Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Племя изгоев»), а главного героя фильма Алекса сыграл Луис Сёркис, сын актера Энди Сёркиса.
- Ребекка Фергюсон, сыгравшая одну из главных ролей, параллельно снималась в фильме «Миссия невыполнима: Последствия». Чтобы совмещать съёмки, она договорилась играть у Джо Корниша по выходным, а по будням в «Миссии».
- В 1981 году Патрик Стюарт уже играл в одной из адаптаций легенды о короле Артуре — «Экскалибур».
- В школе, в которой проходили съёмки, учился Пирс Броснан.
Повседневные проблемы двенадцатилетнего Алекса отходят на второй план после того, как он находит легендарный Экскалибур. И теперь, когда меч короля Артура оказывается в руках самого неудачливого подростка в Британии, начинается грандиозное приключение, в ходе которого Алекс и его друзья должны остановить средневекового злодея Моргана и не дать ему уничтожить мир.