Рожденный стать королем, 2018

История, рассказанная в фильме «Рождённый стать королём», является очередным переосмыслением легенды о короле Артуре и Экскалибуре. Алексу двадцать лет, и он сталкивается со всеми свойственными для своего возраста проблемами. Однако все они кажутся незначительными после того, как он находит легендарный меч и должен вместе со своими друзьями противостоять злодейке из Средневековья по имени Моргана, чтобы она не уничтожила планету.

Патрик Стюарт, которого мы хорошо знаем по роли профессора Икс в серии фильмов «Люди Икс» и капитана Жана-Люка Пикарда в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение», играет Мерлина в фильме Джо Корниша «Рожденный стать королем». Главную антагонистку картины играет Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Племя изгоев»), а главного героя фильма Алекса сыграл Луис Сёркис, сын актера Энди Сёркиса.