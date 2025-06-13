«Как приручить дракона»: Рецензия Киноафиши

В 2010 году вышел один из наиболее самобытных мультфильмов за всю историю кинематографа «Как приручить дракона». Это история о парне по имени Иккинг, который, вопреки обычаям своего племени, привыкшего воевать с драконами, заводит дружбу с одним из этих древних животных — Беззубиком. И вот 15 лет спустя Дин ДеБлуа, один из режиссеров мультфильма, выпускает игровой ремейк своего же творения.

В отличие от студии Disney, которая черпает вдохновение в старых картинах исключительно с целью собрать внушительную кассу и поиграть на эмоциях ностальгирующих зрителей, ДеБлуа берется за переделку с чувством и толком — рука автора и бережное отношение к оригиналу чувствуются на протяжении всего фильма. Оттого эмоции и переживания от просмотра ровно те же, что и 15 лет назад. И с одной стороны, новый «Как приручить дракона» не сообщает ничего нового опытной и насмотренной аудитории. С другой стороны, ремейк пусть и не содержит глобальных изменений или новых смыслов, но как минимум стал неплохой альтернативой для тех, кому восприятие мультиков дается тяжелее. Все-таки универсальная история о дружбе и взаимопомощи в сеттинге сказочного Средневековья выглядит куда более убедительной, масштабной и взрослой.

Огромная заслуга ремейка в удачном актерском составе. Мэйсон Темз в роли Иккинга ничуть не уступает во внешнем сходстве главному герою из анимации. Его отца играет более опытный Джерард Батлер. Обоим актерам удается добиться более яркой химии в кадре, чем их мультяшным прототипам. За счет этого вечный конфликт отцов и детей с милым примирением в финале кажется более развернутым и цепляющим. Несколько отлична от оригинала Астрид, роль которой в игровой версии досталась молодой звезде Нико Паркер, уже знакомой зрителю по сериалу «Одни из нас» и фильму «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». Кроме того, отсутствие внешнего сходства здесь авторы объяснили тем, что на острове живут люди разных наций, приплывшие из далеких земель.

Отдельного восхищения заслуживает герой, перекочевавший практически прямиком из мультфильма — это, конечно же, дракон Беззубик. С помощью CGI-графики его воссоздали почти что в первозданном виде, только сделали его более впечатляющим и внушительным. Экшен-сцены и декорации в целом стали на порядок выше, что в целом логично для игровой картины. Собственно, за счет размаха экшена и более глубокого погружения в характеры героев и их взаимоотношения хронометраж увеличился до двух часов. При этом в самом сюжете серьезных изменений обнаружить не удастся — все основные арки, конфликты и сюжетные повороты на месте, просто показаны они в новом антураже и сквозь более взрослую призму.

Зачем по кальке копировать уже удачный проект — этот вопрос и для зрителей, и для критиков, скорее всего, так и останется открытым. Ведь ремейк «Как приручить дракона» действительно не предлагает ничего нового и не переосмысляет ранее изложенную историю.

Тем не менее, хотя игровая интерпретация не открывает новых художественных высот, она дарит зрителям и особенно фанатам мультфильма возможность соприкоснуться со знакомым сюжетом в новом, быть может, более зрелом формате. Да и аудитория мультфильма изрядно выросла ментально. Поэтому ремейк — не такая уж и плохая идея, если она действительно позволяет пережить добрую и сладкую ностальгию. У ДеБлуа явно получилось всколыхнуть что-то теплое в глубине души, что-то прямиком из детства.